طبيب البوابة: سرطان الفرج الأسباب والأعراض والعلاج هناك بعض السرطانات التي تخضع فقط للجهاز التناسلي الأنثوي. اعتمادًا على موقع المرض ، يمكن تصنيف أنواع السرطان المختلفة وتسميتها.

الأنواع الخمسة الرئيسية لسرطان الجهاز التناسلي للمرأة هي سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم والمهبل والفرج. وهناك نوع سادس هو سرطان قناة فالوب ولكنه نادر جدًا ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها .

الحاجة الملحة أو الأكثر تواترًا للتبول و / أو الإمساك أمر شائع بالنسبة لسرطان المبيض والمهبل . ومع ذلك، هناك بعض الأعراض التي تقتصر فقط على سرطان الفرج ، والتي غالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ أو الخلط بينها وبين شيء حميد مثل التهاب المسالك البولية أو عدوى الخميرة.

طبيب البوابة: سرطان الفرج الأسباب والأعراض والعلاج

ما هو سرطان الفرج؟

الفرج هو الجزء الخارجي من الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويشمل فتحة المهبل، والمعروف أيضًا باسم الدهليز ، والشفرين الكبيرين ، وهما الشفتان الخارجيتان ، والشفرين الصغيرين ، والشفاه الداخلية ، والبظر.

سرطان الفرج هو نمو غير طبيعي للخلايا في الفرج ، والذي غالبًا ما يؤثر على الحواف الداخلية للشفرين الكبيرين أو الشفرين الصغيرين، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS).

طبيب البوابة: سرطان الفرج الأسباب والأعراض والعلاج

الأسباب:

تمامًا مثل أي نوع آخر من السرطان ، فإن السبب الدقيق لسرطان الفرج غير معروف حتى الآن. لكن الدراسات المختلفة تشير إلى أنه يحدث عادة عندما تكون هناك تغييرات في الطفرة الجينية لخيوط الحمض النووي لخلايا الفرج التي تحول الخلايا السليمة إلى خلايا غير طبيعية. يؤدي ذلك إلى انقسامها والنمو بسرعة ، دون أن تموت وتتراكم في نهاية المطاف لتشكيل هياكل ورمية.

عوامل الخطر:

تتضمن بعض العوامل المسببة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفرج ما يلي:

العمر: وهو أكثر شيوعًا عند النساء فوق سن 70 ضعف جهاز المناعة: ضعف المناعة بسبب زرع الأعضاء أو الأشخاص المصابين بأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الفرج. العدوى: يتعرض الأشخاص المعرضون لفيروس الورم الحليمي البشري لخطر متزايد للإصابة بهذا النوع من السرطان. حالات سرطانية أخرى: تكون فرص الإصابة بسرطان الفرج أكثر عند الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم أو الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد أو سرطان المهبل أو سرطان عنق الرحم. حتى حالة سرطانية مثل الورم داخل الظهارة الفرجية يمكن أن تزيد من المخاطر. حالات الجلد: يمكن أن تزيد الشامات غير العادية أو الأمراض الجلدية مثل الحزاز المتصلب (وهي حالة يصبح فيها جلد الفرج رقيقًا ومثيرًا للحكة) من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان. التشخيص: يمكن أن يؤدي وجود تاريخ من اختبارات عنق الرحم غير العادية إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الفرج. العادات غير الصحية: يمكن لخيارات نمط الحياة مثل التدخين أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان الفرج في مراحل لاحقة.

طبيب البوابة: سرطان الفرج الأسباب والأعراض والعلاج

يمكن أن تحاكي علامات سرطان الفرج مشاكل صحية أخرى

يمكن أن يسبب سرطان الفرج أعراضًا قد تكون في بعض الأحيان مزعجة للغاية لبعض الناس للحديث عنها ومناقشتها ، وهذا غالبًا سبب التأخير في التشخيص.

علاوة على ذلك ، نظرًا لأن أعراض سرطان الفرج يمكن أن تحاكي أحيانًا حالات صحية حميدة أخرى ، فإن الناس يتجاهلونها ، مما يجعل الأمور أسوأ.

وفقًا لـ Macmillan Cancer Support ، "يمكن أن تحدث أعراض سرطان الفرج مع حالات أخرى غير السرطان. ولكن من المهم أن يقوم طبيبك بفحصك إذا كنت تعتقد أن لديك أي أعراض."

توصي الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) بزيارة الطبيب عند رؤية أي تغييرات في المظهر المعتاد لفرجك. في حين أنه من غير المرجح أن تكون نتيجة السرطان ، يجب التحقيق في هذه التغييرات.

طبيب البوابة: سرطان الفرج الأسباب والأعراض والعلاج

الأعراض الشائعة:

1. حكة مستمرة في الفرج وإحساس بالحرق أثناء التبول

تعتبر الحكة والحرقان في المهبل مشكلة صحية شائعة تواجهها معظم النساء خلال أسلوب حياتهن. إنه مؤشر على وجود عدوى في المثانة أو عدوى في المسالك البولية أو عدوى الخميرة، وهي شائعة جدًا.

ومع ذلك، فإن ما لا يعرفه الكثيرون أو يتغاضون عنه هو حقيقة أن الحكة المستمرة والحرقان أثناء التبول قد تشير أيضًا إلى سرطان الفرج. يسمى هذا أحيانًا القلاع المهبلي.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن مرض القلاع هو عدوى فطرية شائعة يمكن أن تؤثر على الفم والجلد في أجزاء مختلفة من الجسم. ومع ذلك ، فإن الخبراء يسلطون الضوء أيضًا على أن أعراض مرض القلاع المهبلي يمكن أن تكون مشابهة لسرطان الفرج وتشمل إفرازات بيضاء، وألم عند التبول أو ممارسة الجنس.

2. نمو يشبه الثآليل على الفرج

تعتبر الثآليل التناسلية أكثر شيوعًا عند الناس مما تعتقد. يبدو وكأنه نتوء بلون الجلد أو أبيض يظهر حول الفرج أو المهبل أو عنق الرحم أو القضيب أو كيس الصفن أو فتحة الشرج.

يمكن أن يبدو أيضًا سرطان الفرج ، وهو نوع فرعي من سرطان الخلايا الحرشفية الغازية ، مثل نمو يشبه القرنبيط يشبه الثآليل التناسلية. في حين أن فرص الإصابة بالسرطان نادرة ، يوصي الخبراء بزيارة الطبيب المختص فوراً.

3. تغييرات جلدية

الورم الميلانيني الفرجي هو نوع من سرطان الفرج ، يمكن أن يبدأ بتغيير في الشامة التي كانت موجودة منذ سنوات. لذلك يجب تمييز الشامة الطبيعية عن تلك التي يمكن أن تكون سرطان الجلد.

عدم التماثل: نصف الشامة لا تتطابق مع الأخرى .

عدم انتظام الحدود: حواف الشامة ممزقة أو محززة .

اللون: قد لا يكون اللون فوق الشامة متماثلاً ، مع اختلاف درجات اللون البني أو البني أو الأسود وأحيانًا بقع حمراء أو زرقاء أو بيضاء .

القطر: الشامة أعرض من 6 مم أو حوالي 1/4 بوصة .

التطور: التغيير في الحجم أو الشكل أو اللون .



4. تغيرات في منطقة الفرج

كما تمت مناقشته ، الفرج هو منطقة الجلد التي تحيط بالإحليل والمهبل ، بما في ذلك البظر والشفرين. ومع ذلك ، يجب معالجة أي تغييرات في هذا الجزء من الجهاز التناسلي للأنثى.

في حالة الإصابة بسرطان الفرج ، يمكن أن تبدو منطقة الفرج مختلفة ، وقد تكون أفتح أو أغمق من الجلد الطبيعي المحيط بها ، أو تبدو حمراء أو وردية. قد يكون هناك نتوء، يمكن أن يكون أحمر أو وردي أو أبيض ويمكن أن يكون له سطح شبيه بالثؤلول أو سطح خام أو ملمسًا خشنًا أو سميكًا. علاوة على ذلك ، قد تلاحظ أيضًا سماكة جلد الفرج.

التشخيص والعلاج

إذا لاحظت أيًا من العلامات والأعراض المذكورة أعلاه ، فاستشر طبيبًا نسائيًا أو أخصائيًا لفحصها على الفور وبدء العلاج في أقرب وقت ممكن. يقوم الطبيب عادة بفحص جسدي شامل ، ويقر بالتاريخ الطبي السابق للمريض متبوعًا بإجراء بعض التشخيصات التي تشمل:

فحص الحوض والفرج

تنظير المهبل

تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو الصدر بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي

الخزعة



مراحل سرطان الفرج:

المرحلة الأولى: الورم صغير جدًا ولم ينتشر بعد منطقة الفرج والعجان.

المرحلة الثانية: انتشر السرطان في الأنسجة المجاورة بصرف النظر عن العقد الليمفاوية.

المرحلة الثالثة: تشير هذه المرحلة إلى انتشار السرطان في الأنسجة القريبة والعقد الليمفاوية في منطقة الفخذ.

المرحلة الرابعة: مرحلة متقدمة حيث تصل الخلايا السرطانية إلى الجزء العلوي من المهبل أو مجرى البول أو فتحة الشرج أو حتى الأعضاء البعيدة.

العلاج

تعتمد خيارات العلاج عادة على مرحلة السرطان وصحة المريض. هذا يشمل:

الجراحة: وتشمل الشفط الجراحي بالموجات فوق الصوتية أو تقنية الجراحة بالليزر الاستئصال: يتكون من تقنية الشفط الموضعي الواسع أو تقنية الاستئصال الموضعي الجذري لإزالة الأنسجة المصابة. استئصال الفرج: يشمل هذا الإجراء الجراحي استئصال الفرج الجلدي ، واستئصال الفرج الجزئي أو المعدل ، واستئصال الفرج البسيط ، واستئصال الفرج الجذري. تفريغ الحوض: يزيل هذا الإجراء عادةً الفرج والغدد الليمفاوية المصابة بالإضافة إلى واحد أو أكثر من الأعضاء المجاورة التي انتشر فيها السرطان بالفعل. العلاج الإشعاعي. العلاج الكيميائي. العلاج المناعي أو العلاج البيولوجي.

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