طبيب البوابة: سمن أم زبدة أم زيت الزيتون: أيهما أفضل لفقدان الوزن

يعد إدخال بعض أنواع الدهون في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لتحقيق فقدان الوزن الأمثل. في حين أن هناك الكثير من الخيارات المتاحة لنا اليوم، فإن معظم الحديث يدور عن الزيوت والزبدة الصحية...

في السنوات الأخيرة، عاد السمن أيضًا وأصبح يستخدم بطرق متعددة - طهي الوجبات ، إضافة إلى القهوة لتحضير مشروبات الكيتو وما الى ذلك.

الآن ، جميع مصادر الدهون الثلاثة هي مصادر جيدة للدهون وتعتبر مفيدة بطريقتها الخاصة. ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، ما هو الخيار الأكثر صحة من بين هذه الخيارات؟ ما الذي يمكن أن يدفعك إلى فقدان الدهون بشكل أسرع؟ إذا كان عليك تضمين مصدر دهون واحد ، فما هو الأفضل على ما يبدو؟ نقارن الاختلافات:

لماذا تحتاج إلى إدخال الدهون لإنقاص الوزن

باعتبارها موانع كما يبدو ، من المهم تضمين بعض أشكال الدهون في نظامك الغذائي لزيادة حرق السعرات الحرارية والوصول إلى أهداف فقدان الوزن بشكل أسرع. تحتاج إلى تناول النوع الصحيح من الدهون ، بالكمية المناسبة لحرق الدهون.

في حين أن نوعًا معينًا من الدهون يجعلنا نشعر بالشبع والرضا ، فإن بعضها يلعب دورًا إضافيًا في امتصاص الفيتامينات الأساسية ، بما في ذلك A و D و E. وما يفيد أيضًا هو أن الدهون لا تحفز الأنسولين عادةً بنفس طريقة الكربوهيدرات أو الجلوكوز أو تفعل السكر.

لكن ما هو مصدر الدهون الذي يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي ، من الخيارات الشعبية - الزبدة أو زيت الزيتون أو السمن؟

الفوائد الصحية لاستخدام الزبدة

يمكن أن تكون الزبدة مكونًا ذا أولوية عالية إذا كنت تتبع نظام الكيتو الغذائي لفقدان الوزن ولأسباب مشروعة. لا تضيف الزبدة نكهة للأطباق فحسب ، بل يمكن أن تكون أيضًا بديلاً رائعًا للزيت.

على الرغم من الشائعات التي طالتها، إلا أن الزبدة ليست سيئة تمامًا بالنسبة لك ، طالما أنها تستهلك بكميات معتدلة. لا تحتوي الزبدة على دهون متحولة ولأنه يتم استخراجه من منتجات الألبان ، يمكنك الاستفادة من العناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين أ ، هـ ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم. لا ننسى أنه يمكن أن يكون بمثابة مصدر طاقة سريع للجسم. ومن المثير للاهتمام أن منتجات الألبان عالية الدسم مثل الزبدة تم ربطها أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

نظرًا لأنها تحتوي في الغالب على دهون ، فإن الزبدة تحتوي على حوالي 100 سعر حراري في الملعقة وأكثر من 12 جرامًا من الدهون.

زيت الزيتون للتنحيف - كيف يساعد؟

هناك الكثير من الأسباب القوية التي تجعل زيت الزيتون من أكثر الزيوت صحة وغنية بالمغذيات. يعتبر زيت الزيتون أحد المكونات الرئيسية لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي (يُصنف باستمرار على أنه أحد أفضل الأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها) ، ويحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة (MUFAs) ، والتي تعد مصدرًا صحيًا للدهون ، وتساعد على إنقاص الوزن وتعزز الشبع.

تشير الإرشادات الغذائية إلى أن ملعقة واحدة من زيت الزيتون تحتوي على 119 سعرًا حراريًا ، و 13.5 جرامًا من الدهون (منها 1.86 جرامًا مشبعًا) والفيتامينات الجيدة.

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز أيضًا على مضادات أكسدة غنية (أكثر من أي زيت آخر) والتي تجني الكثير من الفوائد الصحية المحتملة. كما أن إقرانها بتركيبات طعام معينة يجعلها خيارًا رائعًا.

السمن لتخفيف الوزن

على الرغم من وصفه بأنه عنصر "زيادة الوزن" ، إلا أن السمن لديه الآن آخذين من جميع أنحاء العالم لفوائده الهادفة في المساعدة على إنقاص الوزن.

السمن هو شكل من أشكال الزبدة المصفاة التي تعد أيضًا مصدرًا جيدًا للفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل A و D و K. السمن هو شكل نقي من الدهون ولا يحتوي على الكازين ، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان. يحتوي السمن أيضًا على إنزيمات صديقة للأمعاء تساعد في تسهيل عملية الهضم.

بالنسبة للفوائد الغذائية ، تحتوي ملعقة التقديم من السمن على 115 سعرة حرارية ، و 9.3 جرام من الدهون المشبعة ، و 0 كربوهيدرات، و 38.4 جرام من الكوليسترول ، مثل الزبدة ، من الأفضل استهلاكها بكميات معتدلة.

أي من هذه الخيارات صحية؟

لا شك أن الزبدة والسمن وزيت الزيتون مصادر صحية للدهون. ومع ذلك ، إذا كان شاغلك الأساسي هو فقدان الوزن ، فسيكون الالتزام بمصدر دهون واحد أفضل ، اعتمادًا على تفضيلاتك ونمط حياتك واستهلاك الطعام بشكل عام.

كل من السمن والزبدة مشتق من منتجات الألبان. لذلك ، إذا كنت ممن يتبعون نباتية ، فإن التمسك بالزيوت أو زبدة الجوز سيكون أكثر مثالية. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، يتخذ كل من السمن والزبدة خيارات جيدة لتضمينها في نظام كيتو الغذائي.

بالنسبة إلى عدد السعرات الحرارية ، فإن الزبدة هي أثقل مصدر للسعرات الحرارية على الإطلاق ، لأنها تتكون في الغالب من الدهون. كما أن تناول الدهون متشابه في الثلاثة. ما قد يكون مثاليًا هو البحث عن الجوانب الغذائية لجميع مصادر الدهون ، حيث يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع وتقديم فوائد صحية إضافية.

من بين الثلاثة، سيكون دمج زيت الزيتون هو الأنسب ، بينما يمكن إضافة مصدرين آخرين للدهون إلى النظام الغذائي بكميات محدودة.

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