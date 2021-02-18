طبيب البوابة: سيدتي نقص المغنيسيوم قد يكون سبب أوجاعك

من استرخاء العضلات إلى تخفيف ألم الدورة الشهرية ، يعد المغنيسيوم ضروريًا لجسم المرأة على الرغم من أنه مهم لكل من الرجال والنساء.

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يعتبر المغنيسيوم المعدن الرابع الأكثر وفرة في الجسم. فهو يلعب عددًا من الأدوار المهمة في صحة جسمك ودماغك. يحتوي جسم الشخص البالغ على حوالي 25 جرامًا (جم) من المغنيسيوم ، يتم تخزين 50-60 في المائة منها في نظام الهيكل العظمي. الباقي موجود في العضلات والأنسجة الرخوة وسوائل الجسم.

من أهم الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم هي اللوز والسبانخ والكاجو. إذا لم يتمكن شخص ما من الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال نظامه الغذائي ، فقد ينصحك الطبيب بتناول المكملات. تعالوا نتعرف على فوائد المغنيسيوم:

ينظم ضغط الدم

لقد ثبت أن المغنيسيوم يلعب دورًا رئيسيًا في التنظيم الطبيعي لارتفاع ضغط الدم. يساعد المعدن القوي على توسيع الأوعية الدموية ، ومنع التشنجات في عضلات القلب وجدران الأوعية الدموية ، وإذابة جلطات الدم. يوصي معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم بأن تتلقى النساء في سن 31 عامًا أو أكثر مدخولًا غذائيًا يبلغ حوالي 320 مجم من المغنيسيوم.

فوائده اثناء الحمل

عندما تكونين حاملاً، يساعد المغنيسيوم في بناء وإصلاح أنسجة جسمك. يمكن أن يؤدي النقص الحاد أثناء الحمل إلى تسمم الحمل وضعف نمو الجنين وحتى وفيات الرضع. يجب على النساء الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا محاولة تناول 350 مجم من المغنيسيوم يوميًا ، يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في منع تلف الأسنان والعظام. إذا كان لديك حمل يفتقر إلى المغنيسيوم، فقد يؤدي ذلك إلى هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

قد يقلل المغنيسيوم من الغثيان ، وهو أحد أكثر أعراض الحمل شيوعًا. زيادة استهلاك المغنيسيوم يقلل بشكل كبير من أعراض غثيان الصباح أيضًا.

يساعد في تخفيف ألم وتقلصات الدورة الشهرية

بالنسبة لبعض النساء ، تعتبر متلازمة ما قبل الحيض مشكلة مؤلمة جداً. أظهرت الدراسات أن نقص المغنيسيوم أكثر انتشارًا في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، وأن المكملات الغذائية يمكن أن تقلل الأعراض مثل الانتفاخ وتقلب المزاج وآلام الثدي والرغبة الشديدة في تناول الطعام والقلق أو الأرق. تعاني العديد من النساء أيضًا من تقلصات مؤلمة قبل الدورة الشهرية أو في بدايتها. إذا شعرت بتضاعف الألم كل شهر ، يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تخفيف تقلصات عضلات الرحم وعدم الراحة وتقليل استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين.

المغنيسيوم يحارب الاكتئاب

في عام 2016 ، خلص المعهد الوطني للصحة العقلية إلى أن ما يقرب من 16.2 مليون أمريكي بالغ يعانون من نوبة واحدة على الأقل من الاكتئاب الشديد ، ويتم أخذ نوبة الاكتئاب الرئيسية في الاعتبار عندما يفقد الفرد الاهتمام أو يعاني من مزاج مكتئب لمدة أسبوعين على الأقل ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن أربعة أعراض أخرى تغير وظائفهم الطبيعية، وقد يكون النوم أو الطاقة أو الصورة الذاتية أو الطعام أو التركيز أو أفكار الانتحار أو الموت علامات أخرى للأعراض. غالبًا ما يتسبب الاكتئاب في صعوبة النوم وانخفاض مستويات الطاقة.

يساعد على النوم

بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في النوم والراحة طوال الليل، غالبًا ما يُنصح باستخدام المغنيسيوم كعامل مساعد على النوم. كما أنه يستفيد من النوم لأنه يمكن تقليل التبول الليلي المزمن بحيث لا يستيقظ الناس كثيرًا لاستخدام الحمام. ومع ذلك، فإن تناول هذا المعدن قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

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