طبيب البوابة: لماذا ينبغي عدم الاستخفاف بإصابات الرأس يجب دائمًا أن تؤخذ إصابة الجزء الأكثر فاعلية من الجسم على محمل الجد. الرعاية الطبية أمر لا بد منه إذا كان الشخص يعاني من إصابة في الرأس. ومع ذلك ، في حالة التأخير في الحصول على مساعدة الطبيب، يجب أن يكون المرء على دراية بالإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بعد التعرض لإصابة في الرأس.

من المهم ملاحظة أن العديد من إصابات الدماغ ليس لها أعراض مرئية مثل تلك التي تظهر في التواء الساق أو إصابة اليد. تظل هذه العلامات داخل الجسم ويمكن أن تظهر حتى بعد أيام من الإصابة ؛ لذلك من الضروري للغاية الحصول على مساعدة طبية.

طبيب البوابة: لماذا ينبغي عدم الاستخفاف بإصابات الرأس

ما هي إصابة الرأس؟

إصابة الرأس هي مصطلح واسع يصف مجموعة واسعة من الإصابات التي تحدث لفروة الرأس والجمجمة والدماغ والأنسجة الكامنة والأوعية الدموية في الرأس. ويشار أيضًا إلى إصابات الرأس باسم إصابات الدماغ أو إصابات الدماغ الرضية (TBI)، اعتمادًا على مدى صدمة الرأس. تعتبر الضربة المباشرة في الرأس ، العرض لحادث ، وتلف الأنسجة الداخلية من بعض الأسباب وراء حدوث إصابات في الدماغ. تشير التقديرات إلى أن حوالي 69 مليون مريض على مستوى العالم يعانون من إصابات الدماغ الرضية كل عام ، حسب الدراسات البحثية.

طبيب البوابة: لماذا ينبغي عدم الاستخفاف بإصابات الرأس

ما هي عوامل الخطر؟ من هو في خطر كبير؟

في حين أن عامل الخطر الأول هو الإهمال لأن العديد من حالات إصابات الدماغ الرضية مرتبطة بحوادث الطرق ، فإن عوامل أخرى تعتمد على نمط حياة الشخص.

يقول الخبراء إن الأطفال وكبار السن وأولئك الذين لديهم أوعية دموية أرق وأدمغة صغيرة هم أكثر عرضة للإصابة بإصابات الدماغ.

الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم مثل الأسبرين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بسبب إصابة في الرأس. لن يتجلط الدم بسهولة عند هؤلاء الأشخاص ، وحتى الجروح الصغيرة ستنزف كثيرًا.

كبار السن ، وخاصة أولئك الذين يعانون من الخرف ومشاكل الذاكرة الأخرى والأطفال في كثير من الأحيان غير قادرين على شرح أعراضهم نتيجة تأخر العلاج وفي كثير من الحالات بحلول الوقت الذي يتم فيه تشخيص الإصابة قد وصلت بالفعل إلى شدتها.

طبيب البوابة: لماذا ينبغي عدم الاستخفاف بإصابات الرأس

الإجراءات الاحترازية

بعد أي إصابة في الرأس ، سواء كانت نتوءًا صغيرًا أو كبيرًا ، أخبر شخص ما. إذا كنت لا تعاني من أي صعوبة فهذا لا يعني أن الإصابة لم تؤذيك. في الكثير من الاحيان لا تظهر إصابات الرأس الداخلية حتى وقت متأخر.

إذا استطعت ، اذهب إلى الطبيب فورًا وقم بإجراء الفحوصات.

يقول الخبراء في مايوكلينيك ، إذا أصيب شخص في رأسه ، لا تحركه، واضغط قليلاً على الجرح باستخدام قطعة قماش نظيفة ، ولا تمارس ضغطًا شديدًا لأنه قد يؤثر على الجمجمة وإذا لم يظهر الشخص أي حركة ابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي.

إلى جانب ذلك ، يجب على المرء أيضًا أن يكون في حالة تأهب لجميع الحوادث المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة في الرأس. على سبيل المثال ، قم بتنظيم منزلك بحيث لا يكون هناك أي شيء يمكن أن تصطدم به ويسبب تعثرك. ضع السجادة بشكل صحيح، واحتفظ بالموائد الصغيرة في الزاوية ، إذا كان هناك سائل على الأرض ، امسحه جيدًا. عند الخروج من المنزل، ارتدِ حزام الأمان أثناء تواجدك في السيارة ، وارتدِ خوذة عند اللعب أو قيادة الدراجة أو حتى أثناء التزلج.

طبيب البوابة: لماذا ينبغي عدم الاستخفاف بإصابات الرأس

أنواع مختلفة من إصابات الرأس

ارتجاج المخ: يحدث هذا عندما يعاني الفرد من فقدان فوري للوعي بعد إصابة الرأس. وفقًا للخبراء ، يمكن أن يؤدي الارتجاج إلى ألم شديد في اليد ولكن عادةً ما ينحسر الألم في غضون أيام قليلة.

كسر الجمجمة: في هذه الحالة يظهر تأثير الإصابة على الجمجمة. كسور الجمجمة تحت تأثير الإصابة بحاجة إلى إدخال فوري الى المستشفى لتلقي العلاج. يمكن أن تكون كسور الجمجمة خفيفة حيث يتم كسر العظم ولكن لا يتم خلعه ؛ يمكن أن تكون هابطة بسبب الإصابة ؛ قد يؤدي إلى كسور في خطوط الدرز ، أو في الحالات الشديدة يمكن أيضًا كسر عظم الجمجمة وقد يخرج من المريض سائل شفاف من أنفه أو أذنيه كجزء من سائل الدماغ.

الورم الدموي فوق الجافية أو تحت الجافية: هذه هي الأشكال الخطيرة لإصابات الدماغ التي تتشكل فيها جلطة دموية تحت الجمجمة ، إما فوق أو تحت الجافية ، وهو الغطاء القاسي الذي يحيط بالدماغ.

طبيب البوابة: لماذا ينبغي عدم الاستخفاف بإصابات الرأس

ما هي أعراض إصابة الرأس؟

يقول الخبراء إن الأعراض للإصابة الخفيفة هي: نتوء أو كدمة ، قطع في فروة الرأس ، صداع ، حساسية للضوضاء والضوء ، تهيج ، ارتباك ، دوار ، غثيان ، مشاكل في الذاكرة أو التركيز ، تغير في أنماط النوم ، تشوش الرؤية ، طنين الأذن ، إعياء.

في حالة الإصابة الشديدة ، يمكن أن يعاني الشخص من فقدان الوعي ، والصداع الشديد ، والغثيان والقيء المتكرر ، وفقدان الذاكرة قصير المدى ، وصعوبة المشي وحتى التحدث ، والتعرق ، والنوبات أو التشنجات ، وخروج الدم أو سائل شفاف من الأذنين أو الأنف ، تلميذ واحد متوسّع ، جرح عميق في فروة الرأس ، غيبوبة أو متلازمة الانغلاق الذاتي حيث يكون الشخص واعيًا ويمكنه التفكير والعقل ، ولكن لا يستطيع الكلام أو الحركة.

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