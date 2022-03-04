7 من فوائد شاي الزنجبيل الصحية للجسم

شاي الزنجبيل استخدمه الناس لآلاف السنين لعلاج بعض الحالات بالإضافة إلى كون الزنجبيل بمفرده من ضمن التوابل المفضلة التي تعطي رونقًا خاصًا ونكهة مميزة لبعض الأطعمة والوصفات.

وكما ذكرنا في البداية، فإن شاي الزنجبيل علاج عشبي قديم استخدمه الناس لمجموعة من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل والسكري والسعال ونزلات البرد والغثيان، ويستعرض هذا المقال الفوائد الصحية والسلبيات المحتملة لشرب شاي الزنجبيل.

فوائد شاي الزنجبيل الصحية للجسم

قد يوفر الراحة من دوار الحركة

يشير الطب الشعبي إلى أن شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في تهدئة أعراض دوار الحركة، مثل الدوخة والقيء والتعرق البارد، وقد خلصت دراسة أجريت في عام 1988 على 80 من طلاب البحرية غير المعتادين على الإبحار في البحار الثقيلة إلى أن أولئك الذين تلقوا 1 غرام من مسحوق الزنجبيل أبلغوا عن انخفاض القيء والتعرق البارد.

وعلى الرغم من أن الباحثين لا يفهمون بالضبط كيفية عمل الزنجبيل، فقد اقترح البعض أن بعض المركبات الموجودة في الزنجبيل تمنع مستقبلات الدماغ التي لها دور رئيسي في مركز القيء في الدماغ، ومع ذلك، فإن البحوث الحالية محدودة أو غير حاسمة.

قد يخفف الغثيان من الحمل أو العلاج الكيميائي

يعتقد بعض الخبراء أن مركب الجينجرول الموجود في الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان الناجم عن الحمل أو العلاج الكيميائي أو الجراحة.

ويقترح الباحثون أن شاي الزنجبيل قد يكون بديلاً فعالاً وغير مكلف للأدوية التقليدية المضادة للغثيان لدى النساء الحوامل أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي ولا يمكنهم تناول الأدوية التقليدية، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 92 امرأة أن شاي الزنجبيل كان أكثر فعالية من الدواء القياسي في منع الغثيان والقيء بعد الجراحة الناجم عن التخدير العام.

قد يساعد في إدارة ضغط الدم ودعم صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن تناول شاي الزنجبيل بجرعات يومية من 2-6 جرامات قد يساعد في الحماية من أمراض القلب، وقد يفعل الزنجبيل ذلك بواسطة خفض ضغط الدم والمساعدة في الوقاية من النوبات القلبية والمساعدة في منع جلطات الدم وتخفيف الحموضة المعوي وخفض الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

قد يساعد في إدارة مستويات الوزن والسكر في الدم

تظهر الكثير من الأبحاث أن شرب شاي الزنجبيل له آثار مفيدة على الوزن وإدارة السكر في الدم، حيث تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يساعد في إدارة وزن الجسم من خلال زيادة إنتاج الحرارة من قبل جسمك مما يساعد على حرق الدهون، أيضًا من خلال زيادة انهيار الدهون من أجل الطاقة وتثبيط تخزين الدهون وتثبيط امتصاص الدهون والمساعدة في التحكم في الشهية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد شاي الزنجبيل في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني والسمنة عن طريق تقليل مستويات الأنسولين والهيموجلوبين والدهون الثلاثية.

قد يخفف الألم والالتهاب

استخدم الناس الزنجبيل لعلاج الالتهاب لعدة قرون، والآن يدعم العلم هذه الممارسة لاستخدامات معينة، حيث تظهر الأبحاث أن المركبات الموجودة في شاي الزنجبيل والتي تسمى الجينجرول والشوجول تساعد في تقليل إنتاج العلامات المؤيدة للالتهابات، كما درس الناس الزنجبيل بشكل خاص لتأثيره في تخفيف الألم من هشاشة العظام في الركبة.

وقد يساعد شاي الزنجبيل أيضًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية إذا تم شربه في بداية الدورة الشهرية، حيث تظهر الأبحاث أنه قد يكون متساويًا أو أكثر فعالية من أدوية تخفيف الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية.

قد يكون له خصائص مكافحة للسرطان

حتى أن الدراسات أظهرت أن شاي الزنجبيل قد يساعد في الوقاية من السرطان، ويرجع ذلك في الغالب إلى مركبات الجينجرول والشوجول، حيث أظهرت الدراسات أن الجينجرول والشوجول قد يساهمان في خصائص مكافحة السرطان للزنجبيل من خلال التسبب في موت الخلايا ومنع تكاثر الخلايا السرطانية ونموها.

قد يحمي عقلك

درس العلماء التأثيرات الوقائية للزنجبيل ضد الإجهاد والتهاب الأكسدة، وهما عاملان يلعبان دورًا حاسمًا في تطور الأمراض التنكسية في الدماغ، مثل مرض الزهايمر، وتظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الجينجرول والشوجول قد يوفران الحماية من التدهور المرتبط بالعمر في وظائف الدماغ بسبب خصائصهما المضادة للأكسدة.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي الزنجبيل قد يزيد من بقاء الخلايا ضد بيتا أميلويد، وهو بروتين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض الزهايمر يمكن أن يحفز السمية في خلايا الدماغ.

شاي الزنجبيل والجوانب السلبية المحتملة

من غير المرجح أن يتسبب شرب شاي الزنجبيل في آثار جانبية خطيرة، حيث أن الزنجبيل بشكل عام آمن من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، حتى للمرضعات، حيث تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه من الآمن استهلاك ما يصل إلى 4 جرامات من الزنجبيل يوميًا.

ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من آثار جانبية من شرب شاي الزنجبيل، فتوقف عن شربه على الفور وفكر في التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية حول الأعراض التي تعاني منها.

وفي الواقع، عندما يعاني الناس من آثار جانبية من شرب شاي الزنجبيل، فإنهم غالبًا ما يبلغون عن الغازات والانتفاخ والغثيان وحرقة المعدة أو الارتجاع، وتشمل الأعراض الأخرى المبلغ عنها الإسهال وآلام البطن.

من ناحية أخرى، نظرًا لأن الزنجبيل قد يخفض ضغط الدم وقد يكون له تأثير على ترقق الدم، يجب على الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم أو أدوية ضغط الدم استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل شرب المزيد من شاي الزنجبيل.

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