طبيب البوابة: شرب الكثير من الكحول يؤدي إلى إعاقة فقدان الوزن

سواء كان ذلك مع مجموعة من الأصدقاء القدامى في عطلات نهاية الأسبوع أو الاسترخاء مع الزملاء في النهاية ، فإن كأسًا من النبيذ أو نصف لتر من البيرة يضبط الحالة المزاجية بشكل صحيح...

ولكن إذا كنت تراقب وزنك عن طريق الصدفة ، فأنت بحاجة إلى توخي الحذر قليلاً مع شربك لأن الإفراط في تناول الكحول قد يؤدي بسهولة إلى تخريب خطة إنقاص الوزن. يؤثر مستوى تناول الكحول بشكل مباشر على وزنك بعدة طرق. طبيب البوابة سيخبرك بمدى تأثير تناول الكحول على خطة إنقاص الوزن.

كيف يؤثر الكحول على فقدان الوزن؟

أولاً يحتوي الكحول على سعرات حرارية فارغة ولا يحتوي على أي مغذيات. عندما تستهلك الكحول فإنك تزيد من عدد السعرات الحرارية اليومية ، وهو أمر ضروري للحفاظ عليه أثناء مراقبة وزنك. يحتوي نصف لتر من البيرة على حوالي 150 سعرة حرارية. تحتوي المشروبات الغازية أيضًا على نسبة عالية من السكر والتي قد تؤدي إلى زيادة الوزن وتضر أيضًا بصحة الأمعاء. قد يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والحلوة في اليوم الآخر. إلى جانب زيادة الوزن ، قد يؤثر تناول الكحول المفرط أيضًا على أعضائك ، ويعطل دورة نومك والهرمونات الجنسية.

ما هي كمية الكحول المفرطة؟

بصراحة ، لا توجد كمية صحيحة أو خاطئة من الكحول. أي كمية من الكحول ضارة لك ويمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك بأكثر من طريقة. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالرشفة من حين لآخر دون إفساد جهودك في إنقاص الوزن ، فعليك تقليدها. قد يؤدي تناول أكثر من 500 ملليلتر من البيرة أو ما يعادله إلى تخريب أهداف إنقاص الوزن. تحتوي هذه الكمية من البيرة على 220 سعرة حرارية. في حالة المشروبات الكحولية الأخرى لا تتجاوز علامة 200 سعرة حرارية.

لماذا يعتبر تناول الكثير من الكحول آمنًا؟

خلص فريق من الباحثين إلى هذا بعد إجراء دراسة مفصلة لتحليل الآثار الجانبية لشرب الجعة. بالنسبة للدراسة ، تعاون فريق من الباحثين في علوم التغذية والغذاء يمثلون الجامعات والعيادات والمستشفيات في جميع أنحاء إسبانيا لمراجعة البيانات المنشورة حول الآثار الصحية للبيرة والتي تم نشرها بين يناير 2007 وأبريل 2020. كشفت دراسة فكرية أن 500 مل هي آمنة الحد من فقدان الوزن والذهاب فوق هذا ليس خيارًا ذكيًا.

أفضل مشروب كحولي

من بين كل شيء ، تحتوي البيرة على الحد الأدنى من الكحول بالوزن ، ولكنها أيضًا تحتوي على نسبة عالية من السكر. بدلاً من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو السعرات الحرارية ، يجب عليك اختيار المشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل:

فودكا

ويسكي

جن

براندي

النتيجة:

إن تناول الكحول هو مجرد شيء واحد قد يؤثر على هدفك في إنقاص الوزن. بصرف النظر عن هذا ، قد توقف عدة أشياء تقدمك. تساعدك عادة النوم والتدخين ومستوى التوتر لديك على إنقاص الوزن.

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