هكذا يؤثر مرض السكري على خصوبتك

تؤثر عوامل مختلفة على خصوبة النساء وكذلك الصحة الإنجابية والجنسية، ومن أهم هذه الأشياء مرض السكري والذي يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني والذي يؤثر على تخصيب البويضات وبالتالي الحمل.

ويمكن أن يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال والنساء بالتساوي، وغالبًا ما يرتبط بانخفاض جودة الحيوانات المنوية وتلف الحمض النووي، كما يمكن أن يؤثر على الأعصاب والأوعية الدموية الخاصة بالأعضاء التناسلية الأنثوية ويمكن أن يسبب خلل وظيفي جنسي.

وإذا أصيبت المرأة بداء السكري من النوع الأول في باكورة حياتها، فيمكن أن يؤثر على التنظيم الهرموني الذي يحفز الدورة الشهرية، فيما يعد مرض السكري من النوع 2 مختلف، حيث تشمل عوامل الخطر الشائعة؛ السمنة ومتلازمة تكيّس المبايض.

كما يمكن أن يسبب مرض السكري، العقم عند النساء عن طريق تأخير الدورة الشهرية؛ بسبب حقيقة أن ارتفاع السكر يسبب شيخوخة مبيضية سريعة و مبكرة كما يتضح من انقطاع الطمث المبكر، وبالتالي فإن مرض السكري يؤدي إلى تقصير العمر الإنجابي للمرأة.

مرض السكري وطرق للمساعدة

إذا كنتِ تعانين من مرض السكري من النوع الأول أو الثاني، فمن المهم السيطرة على نسبة السكر في الدم قبل الحمل عن طريق الطعام، كما يمكن أن تكون اليوغا مفيدة في السيطرة على مرض السكري، حيث لا يوجد علاج شافي لمرض السكري، وقد يتم تناول أدوية عن طريق الفم أو الأنسولين.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة والتحكم في الوزن والالتزام بنظام غذائي سليم في السيطرة على مرض السكري أيضًا.

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