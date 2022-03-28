طبيب البوابة: عادات الشرب التي تسرع فقدان الوزن ينطوي إنقاص الوزن على اتباع نهج شامل بدلاً من استراتيجية الهدف الواحد. من أجل التخلص من الوزن الزائد ، عليك التركيز على إدارة الوزن أولاً ، ثم يجب عليك التحقق من استعدادك النفسي. يجب على المرء أن يفهم العوامل الكامنة وراء زيادة الوزن ، ومدى إدمانك للعوامل المسببة وما يجب عليك فعله للحفاظ على الإفراط في تناول الطعام تحت السيطرة.

من بين العوامل العديدة التي تساهم في زيادة الوزن ممارسة عادات شرب الماء غير الصحية. يبدو الامر غريباً أليس كذلك، لكن عادات الشرب غير الطبيعية تزيد احتمالية تعرض الشخص للسمنة على عكس الاعتقاد بأن شرب الماء ليس له دور في زيادة الوزن.

فيما يلي بعض عادات الشرب التي يجب على المرء أن يعتاد عليها من أجل التحكم في الوزن:

طبيب البوابة: عادات الشرب التي تسرع فقدان الوزن

شرب المزيد من الماء

إن قلة المياه لا تعيق إدارة الوزن فحسب ، بل إنها تزعج أيضًا البيئة العامة للجسم. من الناحية المثالية ، يجب على الشخص البالغ شرب 2-4 لترات من الماء يوميًا. شرب كمية كافية من الماء يساعد على حرق الدهون ويقلل الشهية وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

بصرف النظر عن فقدان الوزن ، يوفر الماء عددًا من الفوائد الأخرى لصحة الإنسان. "قاعدة تناول أربعة إلى ستة أكواب يوميًا هي للأشخاص الأصحاء بشكل عام. من الممكن تناول الكثير من الماء إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة ، مثل أمراض الغدة الدرقية أو أمراض الكلى أو الكبد أو القلب ؛ أو إذا كنت تتناول الأدوية التي تجعلك تحتفظ بالماء ، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) وأدوية الألم الأفيونية وبعض مضادات الاكتئاب ، "وفقًا لتقرير صادر عن هارفارد هيلث.

طبيب البوابة: عادات الشرب التي تسرع فقدان الوزن

أضف القرفة إلى القهوة

يقول الخبراء أن قدرة القرفة على إدارة مستوى السكر في الدم مفيدة للغاية في إدارة الوزن. تحتوي القرفة على فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا وهي نعمة أخرى لمن يحاولون إنقاص الوزن. تحتوي ملعقة صغيرة من القرفة على 1.6 جرام من الألياف مما يجعلها مرشحًا مثاليًا لفقدان الوزن.

طبيب البوابة: عادات الشرب التي تسرع فقدان الوزن

استبدل الشاي الأخضر بأي مشروب آخر

يحتوي الشاي الأخضر على كمية قليلة من الكافيين ، وهو منشط شائع لحرق الدهون. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة والتي من المعروف أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي العالي هو مفتاح فقدان الوزن.

طبيب البوابة: عادات الشرب التي تسرع فقدان الوزن

تقليل استهلاك الكحول

وفقًا للتقرير ، يمكن أن يتسبب الكحول في زيادة الوزن بأربع طرق: فهو يمنع جسمك من حرق الدهون ، ويحتوي على نسبة عالية من الكيلوجول، ويمكن أن يجعلك تشعر بالجوع ، ويمكن أن يؤدي إلى خيارات غذائية سيئة. من المعروف أن استهلاك الكحول يؤدي إلى جعة البطن عند الرجال.

تقول دراسة أن الشرب المنتظم يؤدي إلى زيادة خطر زيادة الوزن بنسبة 41٪. أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بالفعل، يزيد خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 35٪.

طبيب البوابة: عادات الشرب التي تسرع فقدان الوزن

القهوة السوداء هي الأفضل

تخلص من القهوة الثقيلة وابدأ بتناول القهوة السوداء البسيطة كل صباح. على الرغم من مذاق القهوة السوداء لأنها خالية من الكريمات والمحليات والعصائر والسكر، إلا أن تناول القهوة السوداء بانتظام يقلل دهون البطن ويقلل الوزن الزائد. وفقًا لبعض الخبراء ، تحتوي القهوة السوداء على حمض الكلوروجينيك وهو مفيد جدًا لحرق الدهون.

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