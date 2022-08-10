طبيب البوابة: عرضين جديدين لجدري القرود تم الآن اكتشاف مرض جدري القرود في أكثر من 80 دولة ، وهو ما يمثل أكثر من 17000 حالة في جميع أنحاء العالم. في الآونة الأخيرة ، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية ، محذرة الناس من الإهمال والتهاون.

بينما لا يزال المتخصصون في الرعاية الصحية والعلماء يبحثون عن إجابات بشأن كيفية انتشار فيروس جدري القرود وما إذا كان مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، وجدت مجموعة من الباحثين عرضين آخرين لجدري القردة لم يُعرف سابقًا أنهما سمات نموذجية للمرض.

طبيب البوابة: عرضين جديدين لجدري القرود

عن الدراسة

بحثت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية في بيانات من 197 مريضًا بجدري القرود في المملكة المتحدة.

في محاولة لمعرفة كيف تغير جدري القرود منذ التفشي الأخير، وجد فريق الباحثين أنه على عكس الإصدارات السابقة من جدري القرود، فإن تفشي الفيروس الحالي يسبب أعراضًا جديدة إلى جانب علامات جدري القرود الكلاسيكية الأخرى.

فقد شكى 71 مريضًا شاركوا في الدراسة من ألم في المستقيم ، و 33 من التهاب الحلق ، و 31 من وذمة القضيب و 27 من آفات الفم ، وكان هناك 22 مريضًا أصيبوا بآفات انفرادية ، و 9 أبلغوا عن تضخم اللوزتين.

ومع ذلك ، أوضح المؤلفون أن هناك العديد من القيود بما في ذلك طبيعة المراقبة للدراسة ، والتنوع المحتمل في حفظ السجلات الطبية ، وحقيقة أن مرضاهم كانوا من مركز طبي واحد.

ومع ذلك ، أكدت الدراسة أن جدري القرود ينتشر بشكل أساسي من خلال الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين.

الآفات الصحية

كانت إحدى الأعراض الجديدة التي تم اكتشافها في الدراسة هي الآفات الانفرادية.

بشكل عام ، الآفة الانفرادية هي آفة جلدية مفردة وصغيرة وموضعية يمكن أن تتراوح من الآفات غير الضارة (الثآليل) إلى الآفات المهددة للحياة مثل الورم الميلانيني.

ومع ذلك ، فإن الآفة الانفرادية المرتبطة بجدري القرود يمكن أن تشخص خطأ وتعالج من الحالة الخاطئة بما في ذلك الزهري والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الأخرى.

انتفاخ اللوزتين

أبلغ المرضى في الدراسة أيضًا عن تورم اللوزتين ، إلى جانب الآفات الانفرادية ، لم تكن معروفة سابقًا بأنها سمات نموذجية لعدوى جدري القرود ويمكن أن تكون مخطئة لحالات أخرى.

طبيب البوابة: عرضين جديدين لجدري القرود

العلامات الكلاسيكية لجدري القرود

حتى الآن ، تشمل الأعراض الكلاسيكية والمنبهة لجدري القرود ما يلي:

حُمى

صداع الراس

آلام العضلات والمفاصل

آلام الظهر

انتفاخ الغدد الليمفاوية

الطفح الجلدي

إعياء

طبيب البوابة: عرضين جديدين لجدري القرود

كيف ينتشر الفيروس؟

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن أن ينتشر جدري القرود إلى أي شخص من خلال الاتصال الوثيق والشخصي ، وغالبًا ما يكون من الجلد إلى الجلد ، بما في ذلك:

التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم من جدري القرود من شخص مصاب بجدرى القرود . لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود . ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي . تنصح وكالة الصحة الأمريكية بعدم ممارسة الأنشطة الجنسية بما في ذلك العناق والتقبيل والانغماس في الجماع .

طبيب البوابة: عرضين جديدين لجدري القرود

طرق لحماية نفسك

أفضل طريقة لمنع انتشار جدرى القرود هي الحد من الاتصال الوثيق والمباشر بمرضى جدري القرود المؤكدين.

بصرف النظر عن ذلك ، حافظ على مسافة من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات نموذجية لجدري القرود.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجنب ممارسة الجنس أو التعامل مع أي شخص مصاب بطفح جلدي على جلده ولم يتم معالجته من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص به. علاوة على ذلك ، تجنب مشاركة الملابس والفراش وغيرها من الملحقات التي يستخدمها المرضى المصابون بالفيروس.

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