طبيب البوابة: كيف تواجه كآبة العطلة الصيفية؟ الصيف هو موسم الاحتفالات والاجتماعات العائلية، ولكن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا وسط البهجة، لكن لا يمكنهم الشعور بها. بينما الجميع مشغولون بالأعراس والاحتفالات والاجتماعات العائلية، لا يمكن إلا أن تشعر بالوحدة. وبدلًا من السعادة أو الحماس ، كل ما تشعر به هو الانزعاج أو اللامبالاة. ويطلق على مواجهة هذه المشكلة خلال العطلات اسم كآبة العطلة أو اكتئاب العطلة. وهو حالة نفسية شائع جدًا، خاصة بعد وباء كورونا.

طبيب البوابة: كيف تواجه كآبة العطلة الصيفية؟

أعراض الشعور بالاكتئاب

من العلامات الشائعة لهذه الحالة الشعور بالفراغ ، والشعور بالعزلة ، والإحباط ، والنوم كثيرًا أو قليل جدًا ، والإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية المفاجئ. إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من كآبة العطلة ، فتذكر أنك لست وحدك. لدينا بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع هذه المشكلة.

طبيب البوابة: كيف تواجه كآبة العطلة الصيفية؟

تقبل مشاعرك

إجبار نفسك على الشعور بالتحسن أو دفع مشاعرك جانبًا يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الإحباط. إذن ماذا يجب أن تفعل بدلاً من ذلك؟ أن تقبل مشاعرك كما هي، بدلًا من محاولة محاربتهم أو التخلص منهم ، حاول أن تواجه ما يزعجك. الخطوة الأولى نحو الشفاء هي قبول ما تشعر به والاعتراف به. انظر إلى نفسك بتعاطف ودون احكام. اسأل نفسك عما تشعر به وقم بتسمية مشاعرك. يمكن أن يساعد القبول في تخفيف العبء قليلاً.

طبيب البوابة: كيف تواجه كآبة العطلة الصيفية؟

ابحث عن طرق تنفيس صحية

بعد تقبل مشاعرك، انظر كيف يمكنك التخلص منها بطريقة صحية. ضع في اعتبارك أن تشتيت انتباهك يختلف عن التعامل مع مشاعرك، على الرغم من أن ذلك قد يساعدك أيضًا. للتعامل مع مشاعرك، ابحث عن طرق صحية تساعدك في التخلص من الألم أو الانزعاج. يمكن أن تتمثل الطرق الصحية في التحدث إلى صديقك الموثوق به أو تدوين أفكارك أو إنشاء فن أو أي شيء يساعدك على الشعور بالراحة والحرية.

طبيب البوابة: كيف تواجه كآبة العطلة الصيفية؟

ضع توقعات واقعية

أحيانًا تضع الأنشطة الصيفية ضغطًا كبيرًا علينا. قد يكون لديك الكثير من التوقعات من نفسك ومن حولك. قد ترغب في أن يكون كل شيء مثاليًا للحصول على عطلة مثالية. ومع ذلك، إذا كان الضغط يجعلك تشعر بالإرهاق أو القلق، فلا بأس أن تعتني بنفسك أولاً. من الجيد أيضًا ألا يكون كل شيء مثاليًا. ضع توقعات واقعية لنفسك وافعل ما هو الأفضل لك.

طبيب البوابة: كيف تواجه كآبة العطلة الصيفية؟

اعتني بنفسك

اعتني بصحتك الجسدية والعقلية والعاطفية. تناول طعامًا صحيًا ونم في الوقت المحدد. خذ بعض الوقت لممارسة الرياضة أيضًا. يمكن أن تكون العطلة وقتًا مزدحمًا ، ولكن لا تنس أن تعتني بنفسك. لا تفقد نفسك وتتجاهل رغباتك واحتياجاتك. لا بأس في أخذ قسط من الراحة والتنفس.

طبيب البوابة: كيف تواجه كآبة العطلة الصيفية؟

احصل على مساعدة احترافية

إذا كنت لا تزال تشعر بالاكتئاب على الرغم من اتخاذ إجراء ، فنحن نقترح عليك الحصول على مساعدة احترافية. يمكن أن تبقينا الاجتماعات العائلية والاحتفالات الصيفية مشغولين ولكن يجب عليك أيضًا القيام بما هو ضروري لصحتك العقلية. يمكن أن يساعدك الحصول على علاج احترافي على الشعور بالتحسن وفهم سبب اكتئابك أثناء العطلة أيضًا. سيساعد ذلك ليس فقط لليوم ، ولكن لسنوات العطل القادمة.

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