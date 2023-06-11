البوابة - عقار Ozempic هو وصفة طبية تستخدم لمساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن والذين يعانون من حالة صحية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو داء السكري من النوع 2 ، على إنقاص الوزن. هي حقنة تعطى مرة أسبوعية تعمل في المساعدة على التحكم في الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء.
طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن
الشهية وإنقاص الوزن الزائد
Ozempic هو عضو في فئة من الأدوية تسمى ناهضات مستقبلات الببتيد 1 (GLP-1) الشبيهة بالجلوكاجون. GLP-1 وهو هرمون يتم إنتاجه بشكل طبيعي في الجسم ويساعد على تنظيم الشهية ومستويات السكر في الدم والهضم. يعمل Ozempic عن طريق محاكاة تأثيرات GLP-1.
يعتبر Ozempic جيد التحمل بشكل عام ، ولكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية ، مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك وآلام البطن. عادة ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتزول من تلقاء نفسها. في حالات نادرة ، يمكن أن يسبب Ozempic آثارًا جانبية أكثر خطورة ، مثل التهاب البنكرياس وسرطان الغدة الدرقية.
إذا كنت تفكر في تناول Ozempic ، فتحدث إلى طبيبك حول المخاطر والفوائد. قد لا يكون Ozempic مناسبًا للجميع ، لذلك من المهم مناقشته مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان هو العلاج المناسب لك.
طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن
فيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول Ozempic :
- يتم تصنيع Ozempic بواسطة Novo Nordisk.
- تمت الموافقة على Ozempic لأول مرة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير في عام 2017.
- يتوفر Ozempic في قلم معبأ مسبقًا يحتوي على 0.25 ملليجرام أو 0.5 ملليجرام أو 1 ملليجرام .
- جرعة البدء الموصى بها هي 0.25 ملليغرام مرة واحدة أسبوعياً.
- يمكن زيادة الجرعة إلى 0.5 ملليجرام أو 1 ملليجرام مرة واحدة أسبوعياً بعد 4 أسابيع.
- لا ينصح باستخدامه للأشخاص الذين لديهم تاريخ من التهاب البنكرياس أو سرطان الغدة الدرقية.
- لا ينبغي استخدامه أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.
- إذا كنت تتناول Ozempic ، فمن المهم اتباع تعليمات طبيبك بعناية. يجب أيضًا أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة وأن تبلغ طبيبك على الفور بأي أعراض جديدة أو تزداد سوءًا.
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