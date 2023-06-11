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طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 04:19
طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن
طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن

البوابة - عقار Ozempic  هو وصفة طبية تستخدم لمساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن والذين يعانون من حالة صحية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو داء السكري من النوع 2 ، على إنقاص الوزن. هي حقنة تعطى مرة أسبوعية تعمل في المساعدة على التحكم في الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء.

طبيب البوابة: عقار  Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن 

الشهية وإنقاص الوزن الزائد

طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن


Ozempic  هو عضو في فئة من الأدوية تسمى ناهضات مستقبلات الببتيد 1 (GLP-1) الشبيهة بالجلوكاجون. GLP-1  وهو هرمون يتم إنتاجه بشكل طبيعي في الجسم ويساعد على تنظيم الشهية ومستويات السكر في الدم والهضم. يعمل Ozempic عن طريق محاكاة تأثيرات GLP-1.

يعتبر Ozempic جيد التحمل بشكل عام ، ولكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية ، مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك وآلام البطن. عادة ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتزول من تلقاء نفسها. في حالات نادرة ، يمكن أن يسبب Ozempic آثارًا جانبية أكثر خطورة ، مثل التهاب البنكرياس وسرطان الغدة الدرقية.

إذا كنت تفكر في تناول Ozempic ، فتحدث إلى طبيبك حول المخاطر والفوائد. قد لا يكون Ozempic مناسبًا للجميع ، لذلك من المهم مناقشته مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان هو العلاج المناسب لك.

طبيب البوابة: عقار  Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن 


فيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول  Ozempic :

  • يتم تصنيع Ozempic بواسطة  Novo Nordisk.
  • تمت الموافقة على Ozempic لأول مرة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير في عام 2017.
  • يتوفر Ozempic في قلم معبأ مسبقًا يحتوي على 0.25 ملليجرام أو 0.5 ملليجرام أو 1 ملليجرام .
  • جرعة البدء الموصى بها هي 0.25 ملليغرام مرة واحدة أسبوعياً.
  • يمكن زيادة الجرعة إلى 0.5 ملليجرام أو 1 ملليجرام مرة واحدة أسبوعياً بعد 4 أسابيع.
  • لا ينصح باستخدامه للأشخاص الذين لديهم تاريخ من التهاب البنكرياس أو سرطان الغدة الدرقية.
  • لا ينبغي استخدامه أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.
  • إذا كنت تتناول Ozempic ، فمن المهم اتباع تعليمات طبيبك بعناية. يجب أيضًا أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة وأن تبلغ طبيبك على الفور بأي أعراض جديدة أو تزداد سوءًا.

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كلمات دالة:طبيب البوابةOzempicالتهاب البنكرياسسرطان الغدة الدرقية

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