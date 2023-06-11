البوابة - عقار Ozempic هو وصفة طبية تستخدم لمساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن والذين يعانون من حالة صحية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو داء السكري من النوع 2 ، على إنقاص الوزن. هي حقنة تعطى مرة أسبوعية تعمل في المساعدة على التحكم في الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء.

طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن

الشهية وإنقاص الوزن الزائد



Ozempic هو عضو في فئة من الأدوية تسمى ناهضات مستقبلات الببتيد 1 (GLP-1) الشبيهة بالجلوكاجون. GLP-1 وهو هرمون يتم إنتاجه بشكل طبيعي في الجسم ويساعد على تنظيم الشهية ومستويات السكر في الدم والهضم. يعمل Ozempic عن طريق محاكاة تأثيرات GLP-1.

يعتبر Ozempic جيد التحمل بشكل عام ، ولكنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية ، مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك وآلام البطن. عادة ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتزول من تلقاء نفسها. في حالات نادرة ، يمكن أن يسبب Ozempic آثارًا جانبية أكثر خطورة ، مثل التهاب البنكرياس وسرطان الغدة الدرقية.

إذا كنت تفكر في تناول Ozempic ، فتحدث إلى طبيبك حول المخاطر والفوائد. قد لا يكون Ozempic مناسبًا للجميع ، لذلك من المهم مناقشته مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان هو العلاج المناسب لك.

طبيب البوابة: عقار Ozempic وعلاقته بإنقاص الوزن



فيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول Ozempic :

يتم تصنيع Ozempic بواسطة Novo Nordisk.

تمت الموافقة على Ozempic لأول مرة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير في عام 2017.

يتوفر Ozempic في قلم معبأ مسبقًا يحتوي على 0.25 ملليجرام أو 0.5 ملليجرام أو 1 ملليجرام .

جرعة البدء الموصى بها هي 0.25 ملليغرام مرة واحدة أسبوعياً.

يمكن زيادة الجرعة إلى 0.5 ملليجرام أو 1 ملليجرام مرة واحدة أسبوعياً بعد 4 أسابيع.

لا ينصح باستخدامه للأشخاص الذين لديهم تاريخ من التهاب البنكرياس أو سرطان الغدة الدرقية.

لا ينبغي استخدامه أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

إذا كنت تتناول Ozempic ، فمن المهم اتباع تعليمات طبيبك بعناية. يجب أيضًا أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة وأن تبلغ طبيبك على الفور بأي أعراض جديدة أو تزداد سوءًا.

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