طبيب البوابة: علاج التعرق الزائد بالبوتوكس لا بأس من التعرق عندما تكون حارًا أو متوترًا أو تحت الضغط. ترتفع درجة حرارة الجسم عند ممارسة الرياضة أو اليوجا أو القيام بنشاط بدني شاق، وينشط الجهاز العصبي الغدد العرقية. هذه هي الطريقة التي يبرد بها جسمك نفسه تلقائيًا. ومع ذلك، في الأشخاص المصابين بفرط التعرق ، تكون الأعصاب التي تشير إلى الغدد العرقية مفرطة النشاط. كلما زاد التعرق ، زاد تنظيم الجسم الذي تميل إلى إنتاجه.

يمكن أن يكون سبب ترتيب الجسم لأسباب مختلفة مثل التعرق المفرط ، والسمنة ، والسكري ، وسوء النظافة ، وحتى فرط نشاط الغدة الدرقية ، والتليف الكيسي. يعاني بعض الأشخاص من رائحة الجسم الحادة بينما لا يضطر البعض الآخر للتعامل معها على الإطلاق.

طبيب البوابة: علاج التعرق الزائد بالبوتوكس

علاج التعرق

تستخدم حقن البوتوكس لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية والتجميلية. تعتبر حقن البوتوكس علاجًا جديدًا نسبيًا للتعرق المفرط. قد تكون مرشحًا للبوتوكس إذا فشل التعرق في التحسن باستخدام مضادات التعرق التي تصرف بوصفة طبية. تمت الموافقة على البوتوكس من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) للأفراد الذين يتعرقون بشكل مفرط من الإبط.

طبيب البوابة: علاج التعرق الزائد بالبوتوكس

كيف تعمل؟

يعمل البوتوكس عن طريق سد الأعصاب المسؤولة عن تنشيط الغدد العرقية. عندما تتلقى حقن البوتوكس مباشرة في منطقة جسمك التي عادة ما تتعرق، فإن أعصابك المفرطة النشاط تكون مشلولة بشكل أساسي. عندما لا تستطيع أعصابك إرسال إشارات إلى الغدد العرقية ، لا تتعرق. يمنع البوتوكس الناقل العصبي الذي يخبر الغدد العرقية بالتنشيط ، للتحكم في التعرق في منطقة الحقن.

يمكنك استخدام البوتوكس في مناطق الجسم المعرضة للتعرق المفرط مثل اليدين والقدمين والظهر والصدر وتحت الثديين والأربية والرأس والوجه والأنف وما إلى ذلك. تميل علاجات البوتوكس في اليدين أو القدمين إلى أن تكون أقل فعالية وأكثر فاعلية من المحتمل أن تتسبب في آثار جانبية. يمكن أن يكون الإجراء أيضًا أكثر إيلامًا في هذه المناطق.

بينما يمكنك العودة إلى العمل والأنشطة العادية فورًا بعد الإجراء ، يُنصح بعدم الاستلقاء لمدة أربع ساعات بعد العملية أو ممارسة الرياضة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد الإجراء. سوف يستغرق الأمر ما بين يومين وسبعة أيام حتى تتوقف عن التعرق في المنطقة المعالجة ، وما يصل إلى أسبوعين للجفاف التام.

طبيب البوابة: علاج التعرق الزائد بالبوتوكس

المخاطر والآثار الجانبية

تم إجراء دراسات لتقييم سلامة مادة البوتوكس ويتحملها معظم الناس جيدًا.

الآثار الجانبية المحتملة:

ألم أو كدمات في موقع الحقن

صداع الراس

بأعراض تشبه اعراض الانفلونزا

تدلي الجفن (لحقن الوجه)

جفاف العين أو تمزقها (لحقن الوجه)

ملاحظة: الآثار الجانبية الخطيرة لحقن البوتوكس نادرة للغاية وتحدث آثار جانبية خطيرة عندما يؤثر البوتوكس على جسمك بالكامل.

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