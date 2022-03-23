هل أدوية الخصوبة تسبب سرطان المبيض؟

يتطور سرطان المبيض عندما تنمو الخلايا الخبيثة في المبايض، أو حول قناة فالوب، بينما تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول أدوية الخصوبة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض، فإن هذا لا يعني أنك ستصاب تلقائيًا بسرطان المبيض.

ومن خلال هذه المقالة، نستكشف أحدث الأبحاث التي تتحدث عن الروابط المحتملة بين أدوية الخصوبة وسرطان المبيض، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى لهذا السرطان النسائي.

هل هناك صلة بين أدوية العقم وسرطان المبيض ؟

عادة ما يبدأ سرطان المبيض نفسه داخل الخلايا في نهايات قناة فالوب، وهناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تساهم في تطوره، وأحد عوامل الخطر هذه هو استخدام أدوية الخصوبة.

في الواقع، تعمل أدوية الخصوبة عن طريق المساعدة في عملية الإباضة، أو إطلاق بويضة من المبيض، وفي حين أنه لا يُعتقد أن العملية نفسها تساهم في الإصابة بسرطان المبيض، إلّا أن هذه العلاجات تتضمن هرمونات مختلفة قد تزيد من المخاطر.

أدوية الخصوبة وتطور سرطان المبيض، في الحقيقة أن العديد من الأشخاص الذين يسعون لعلاج العقم قد يتم إعطاؤهم أكثر من دواء واحد، وبالتالي، قد يكون من الأصعب تحديد دواء الخصوبة ما إذا كان هو الجاني الرئيسي في خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

أيضًا، في حين أن أدوية الخصوبة قد تزيد من الخطر الإجمالي للإصابة بسرطان المبيض، فليس من الواضح ما إذا كانت علاجات التلقيح الاصطناعي مرتبطة بسرطانات أكثر عدوانية.

وفقًا لـ جمعية السرطان الأمريكية، قد يرتبط التلقيح الاصطناعي بأورام المبيض "الحدية" أو تلك ذات الإمكانات الخبيثة المنخفضة، ولكن لا توجد روابط قوية بين سرطانات المبيض الأكثر عدوانية وأدوية الخصوبة.

هل هناك صلة بين العقم وسرطان المبيض ؟

عموما، ازداد العقم منذ 1990، ومع ذلك، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، انخفض معدل الإصابة بسرطان المبيض كل عام بين منتصف الثمانينيات إلى 2017، ولا يعرف الباحثون أيضًا على وجه اليقين ما إذا كان العقم نفسه يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بسرطان المبيض، أو ما إذا كانت العوامل ذات الصلة هي المسؤولة.

وهناك صلة أخرى محتملة بين العقم وسرطان المبيض وهي الاستخدام السابق، ولكن غير الناجح، لعلاجات الخصوبة، حيث أظهرت هذه الدراسات خطرًا أكبر محتملاً لاستخدام أدوية الخصوبة وعدم الحمل، مقابل الأفراد الذين استمروا في الحمل والولادة الناجحة.

أيضًا، إذا كنت تعانين من العقم وترغبين في إنجاب أطفال، فقد تكونين أكثر عرضة لتناول علاجات الخصوبة، وقد يشير هذا إلى أن العلاج بدلاً من العقم نفسه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ما هي عوامل الخطر المعروفة لسرطان المبيض ؟

إلى جانب أدوية الخصوبة، تشمل عوامل الخطر الأخرى المعروفة لتطور سرطان المبيض ما يلي:

الطفرات الجينية الموروثة

الطفرات الجينية المكتسبة

متلازمات سرطان الأسرة، مثل متلازمة لينش

العمر، حوالي نصف جميع سرطانات المبيض يتطور لدى النساء فوق سن 63 عامًا

التاريخ العائلي لسرطان المبيض أو القولون والمستقيم

التاريخ الشخصي أو العائلي لسرطان الثدي

إنجاب طفلك الأول بعد سن 35

عدم حمل جنين كامل المدة، مما يعني المزيد من دورات الإباضة

التدخين

السمنة أو زيادة الوزن

تناول العلاج بالهرمونات البديلة

متى يجب التحدث مع الطبيب؟

إذا كنت تعتقدين أنك في خطر متزايد للإصابة بسرطان المبيض، فتحدثي مع طبيب أمراض النساء، حيث قد يحيلك طبيب أمراض النساء إلى مستشار وراثي للنظر بشكل أكثر تقدمًا في عوامل الخطر وخيارات الخصوبة إذا كنت لا تزالين مهتمة بإنجاب أطفال.

إلى جانب الفحوصات المنتظمة، قد يوصي طبيب أمراض النساء بأحد العلاجات التالية للمساعدة في تقليل المخاطر الإجمالية إذا كنت لا تخطط لإنجاب الأطفال، والتي تشمل وسائل منع الحمل الفموية، والتي قد تكون مناسبة لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان المبيض لدى الأشخاص الذين ليس لديهم طفرات جينية موروثة بمقدار النصف ويمكن أن يكون لها تأثيرات وقائية لمدة تصل إلى 30 عامًا، ويمكن أيضًا التوصية باستئصال الرحم أو استئصال المبيض الثنائي، وهي جراحة تزيل المبايض وقناتي فالوب فقط.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم الإبلاغ عن أي أعراض محتملة لسرطان المبيض إلى طبيب النساء على الفور، حيث يكون العلاج أكثر فاعلية عندما يتم اكتشاف السرطان في مراحله الأولى، وقد تشمل الأعراض المحتملة لسرطان المبيض نزيف مهبلي غير عادي أو إفرازات مهبلية خاصة بعد انقطاع الطمث، أو ألم في الحوض أو البطن أو الظهر، أو الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام، أو الانتفاخ والإمساك والتبول المتكرر.

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