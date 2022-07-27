طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين تعتمد صحتنا العامة على عدة عوامل بما في ذلك العوامل الوراثية وخيارات نمط الحياة التي نتخذها. مع مرور كل عقد ، يخضع جسمنا لتغييرات طفيفة. بالنسبة للنساء، مع تقدم سنهن ، يمكن أن يشير ذلك أيضًا إلى الحاجة إلى البدء في اتخاذ خطوات للوقاية من أمراض نمط الحياة وغيرها من المشكلات. تبدأ المرأة تعاني من أعراض انقطاع الطمث في الأربعينيات من عمرها.

يقول أطباء الأمراض النسائية، "التغيرات الهرمونية التي يسببها هذا هي السبب في حالات مثل اضطرابات النوم ، والهبات الساخنة ، وزيادة الوزن ، وما إلى ذلك ، والتي بدورها إحداث تغييرات عاطفية أيضًا. يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى انخفاض ترطيب المهبل مما يجعل المرأة عرضة لجفاف المهبل والتهابات المهبل والتهابات المسالك البولية. هذا هو المكان الذي يمكن أن تصبح فيه الوقاية والفحوصات المبكرة عامل تمكين. إن معرفة ما يخبئه المتجر سيساعدك على إجراء تغييرات في نمط الحياة للبقاء بصحة جيدة ويمكن أن يقلل الفحص الصحي المنتظم من المخاطر التي تشكلها هذه الحالات ".

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

فحوصات هامة لكل السيدات في سن الأربعين

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

فحص مرض السكري

مع أنماط الحياة المستقرة والبيئات عالية الضغط ، تتعرض النساء لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مثل الرجال. يعتمد عدد مرات إجراء الاختبار على عوامل الخطر لديك. ومع ذلك ، إذا كان وزنك أعلى من الطبيعي أو إذا كنت تعاني من سمنة في البطن أو إذا كان لديك تاريخ عائلي من المرض ، فمن المستحسن أن تجري الاختبار في كثير من الأحيان (في غضون بضعة أشهر).

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

اختبار ضغط الدم

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يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حالات خطيرة مثل النوبة القلبية والفشل الكلوي والسكتة الدماغية وما إلى ذلك. بما أن النساء فوق سن الأربعين أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ، يُنصح بمراقبة ضغط الدم على فترات متكررة.

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

اختبار الكوليسترول

يعد نمط الحياة والتاريخ العائلي وبعض الحالات الصحية من العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. كما أن داء السكري من النوع 2 يرفع نسبة الكوليسترول "الضار" ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. يجب إجراء اختبارات الكوليسترول كل عام.

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

اختبار مسحة عنق الرحم

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يعد سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الإناث في العالم. تُجرى اختبارات مسحة عنق الرحم كجزء من فحص سرطان عنق الرحم. يأخذون بضع خلايا من عنق الرحم ثم تتم معالجتها وفحصها تحت المجهر للتحقق من أي تغييرات غير طبيعية. يوصى بإجراء اختبارات عنق الرحم كل 3 سنوات.

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

فحص الثدي

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سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الإناث. وكل ما يتطلبه الأمر هو فحص "ذاتي" روتيني للثدي ، إلى جانب فحص سنوي من قبل الطبيب وفحص الثدي بالأشعة السينية سنويًا لتشخيص أي من هذه السرطانات والقضاء عليها في مهدها.

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

فحص العين

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يجب أن تخضع المرأة لفحوصات العين كل عام ، خاصة إذا كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو تاريخ عائلي من أمراض العيون.

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

فحص الجلد

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بشرتك ، كونها أكبر عضو في جسمك ، هي النافذة الحقيقية لجميع صحتك العامة. فهي تكشف أدلة على الأشياء التي تحدث داخل جسمك على شكل بقع أو تصبغ أو بثور على بشرتك. استشيري الطبيب إذا حدثت تغييرات مقلقة.

طبيب البوابة: فحوصات ضرورية للنساء فوق سن الأربعين

نصيحة

يجب على النساء في الأربعينيات من العمر إجراء تغييرات في نمط الحياة للتأكد من أنهن يبتعدن عن الأمراض والحالات الصحية الأخرى. إن اتباع عادات غذائية صحية وممارسة الرياضة لمدة 30-40 دقيقة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على اللياقة البدنية. استفيدي من وقت فراغك في تدوين يومياتك الذاتية أو ممارسة هواية جديدة لتقليل توترك. علاوة على ذلك ، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتتبع رحلة صحتك وعافيتك.

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