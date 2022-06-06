طبيب البوابة: فرص الحمل ومتلازمة تكيس المبايض متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يتسبب في توسع المبايض ويؤدي إلى تكوين كيس أو أكياس صغيرة على الحواف الخارجية. هذا يمكن أن يؤدي إلى دورات شهرية غير منتظمة أو مطولة ، ونمو الشعر الزائد ، وظهور زائد لحب الشباب والسمنة. في الحالات الأكثر خطورة ، يمكن أن تؤدي متلازمة تكيس المبايض أيضًا إلى مشاكل في الخصوبة ، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب. نقدم لكم حلولاً طبية لعلاج هذه المشكلة:

طبيب البوابة: فرص الحمل ومتلازمة تكيس المبايض

مشاكل الخصوبة مع متلازمة تكيس المبايض

قد يكون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مخاوف بشأن صحتهن الإنجابية. بالنظر إلى أن الحالة الهرمونية تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمونات الذكورة المسماة الأندروجينات ، يمكن أن تتداخل مع الإباضة. وبالتالي ، مما يجعل الحمل أكثر صعوبة.

ومع ذلك ، فإن الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض لا تعني بالضرورة عدم قدرة المرأة على الإنجاب على الإطلاق. من خلال العلاج المناسب ، والتدخل المهني المعين ونمط الحياة الصحي ، يمكن عكس متلازمة تكيس المبايض بشكل كبير ، مما يزيد من فرصة المرأة في الحمل والحصول على حمل صحي. إليك ما يمكنك فعله.

طبيب البوابة: فرص الحمل ومتلازمة تكيس المبايض

الرجوع إلى الوزن الصحي قد يساعد

بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض ، قد يكون فقدان الوزن أمرًا صعبًا للغاية. في حين أن جميع النساء المصابات بهذه الحالة لا يتعرضن لزيادة الوزن، فقد يكون ذلك أحد الأعراض العديدة. نظرًا لأن متلازمة تكيس المبايض تجعل من الصعب على الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال ، وهو هرمون يساعد في تحويل السكريات والنشويات من الأطعمة إلى طاقة ، فإن الأنسولين الزائد يعزز تخزين الدهون ويزيد الجوع ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على خصوبة المرأة.

ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي خفض الوزن وخفض مستويات الأنسولين إلى تحسين الخصوبة. تشير الأبحاث إلى أن فقدان 5٪ فقط من وزن الجسم يمكن أن يساعد النساء على استعادة التبويض والحيض الطبيعي.

طبيب البوابة: فرص الحمل ومتلازمة تكيس المبايض

تخفيف التوتر

الإجهاد شائع عندما يعاني المرء من متلازمة تكيس المبايض. نظرًا لوجود عدد لا يحصى من المشكلات المرتبطة بالحالة بما في ذلك زيادة الوزن ، وعدم انتظام الدورة الشهرية ، ومشاكل الجلد والعقم ، فلا بد أن يحدث الإجهاد ، مما يزيد الأمور سوءًا مرة أخرى.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن في حد ذاته إلى انقطاع الإباضة وعدم انتظام الدورة الشهرية ، مما يعني أيضًا أنه مرتبط بمشاكل الخصوبة. مرة أخرى ، يمكن أن يسبب الإجهاد الزائد ارتفاعًا حادًا في مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون يزيد السكريات في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

أفضل طريقة لتخفيف التوتر هي الانغماس في تقنيات مهدئة مثل اليوغا والتأمل والتدليك. لا تضغط كثيرًا على عقلك وامنحه وقتًا للاسترخاء.

طبيب البوابة: فرص الحمل ومتلازمة تكيس المبايض

تناول الأدوية المخصصة

عندما تشعر بأن الأمور لم تعد تحت السيطرة ، فإن الحصول على مساعدة احترافية هو أفضل علاج. إذا شعرت أن الأعراض تتلاعب بجهازك التناسلي ، فاطلبي من طبيبك مساعدتك. في مثل هذه الحالات ، قد يصف لك أدوية لمساعدتك على التبويض ، مما يسهل عليك الحمل. اتصل بأخصائي الخصوبة الذي يمكنه إرشادك من خلال الجرعة ونوع الأدوية التي تعمل بشكل أفضل.

طبيب البوابة: فرص الحمل ومتلازمة تكيس المبايض

خيارات العلاج

إذا كانت أدوية الإباضة التي وصفها طبيبك لا تحسن من خصوبتك ، فيمكن للنساء حتى اختيار علاج التلقيح الاصطناعي (IVF) للمساعدة في الحمل مع متلازمة تكيس المبايض. التلقيح الاصطناعي هو نوع من تقنيات المساعدة على الإنجاب (ART) التي تعتمد على سحب البويضات من المبيض وتخصيبها بالحيوانات المنوية. يمكن بعد ذلك تجميد البويضة المخصبة ، التي تُعرف أيضًا باسم الجنين ، أو تخزينها أو إعادتها إلى الرحم.

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