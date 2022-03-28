طبيب البوابة: فوائد القرنفل في إنقاص الوزن من المعروف أن القرنفل يحفز فقدان الوزن. هذه البهارات العطرة الجميلة التي تشبه القرون شائعة في منازلنا. تستخدم على نطاق واسع في معظم الأطباق الآسيوية وهي عنصر شائع في الشاي والقهوة في العديد من المنازل.

من المعروف أن القرنفل يعمل على تسريع فقدان الوزن كما أنه شائع لكونه مصدر قوة للعناصر الغذائية. يحتوي على الأوجينول ، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

طبيب البوابة: فوائد القرنفل في إنقاص الوزن

التركيب الغذائي للقرنفل

يحتوي على المنجنيز الذي يصلح العظام. يحتوي أيضًا على فيتامين K والبوتاسيوم وبيتا كاروتين وكمية قليلة من البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف.

"وجدت الأبحاث التي قارنت القرنفل مع أكثر من 1100 نوع من الأطعمة الأخرى أنه يحتوي على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة من المصدر الأعلى التالي ، الأوريجانو المجفف. كما أن القرنفل عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات ، وهو مخدر موضعي ، وقد وجد أنه يحتوي على مضاد للفطريات الخصائص: تبين أن المركب الموجود في القرنفل أقوى 29 مرة من الأسبرين في المساعدة على منع تجلط الدم "، كما جاء في تقرير صادر عن كلية الطب بجامعة هارفارد.

طبيب البوابة: فوائد القرنفل في إنقاص الوزن

كيف يساعد القرنفل في إنقاص الوزن؟

يساعد القرنفل في إنقاص الوزن بعدة طرق:

يعزز الهضم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي. يرتبط التمثيل الغذائي ارتباطًا مباشرًا بفقدان الوزن ومن الحقائق المعروفة جيدًا أن معدل التمثيل الغذائي المنخفض هو علامة على زيادة الوزن أو السمنة.

يمكن لمرضى السكر إضافة القرنفل إلى نظامهم الغذائي والتحكم في وزنهم. يحتوي القرنفل على مركبات تنظم مستوى السكر في الدم. وبالتالي ، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري الذين تكون المواد الغذائية لهم محدودة عادةً أن يقوموا بتوابل وجباتهم بالقرنفل.

يمكن العثور على القرنفل بسهولة. يمكن للمرء دائمًا الحصول على حزمة صغيرة منها من أي متجر متعدد الأقسام أو سوبر ماركت.

من السهل أكل القرنفل. يمكن للمرء أن يأكل بضع فصوص كل يوم في أي وقت يريد. يمكن أن تؤكل على هذا النحو ؛ لا يحتاجون إلى طهيها ما لم وحتى يعتزم المرء إضافتها إلى الطعام.

طبيب البوابة: فوائد القرنفل في إنقاص الوزن

ما الآثار الجانبية للإفراط في تناول القرنفل؟

المشكلة الرئيسية في روتين فقدان الوزن هي أنه لا أحد يعرف مقدار الكثير. يبدأ الناس رحلة إنقاص الوزن دون معرفة متى يتوقفون. كل شيء له فوائد جيدة ، فقط إذا تم استخدامه بكميات مناسبة. كل ما في الزائدة يلحق الخراب بصحة الإنسان؛ سواء كان سكرًا مكررًا أو قرنفلًا صحيًا ، فلا شيء جيد إذا كان زائدًا.

الإفراط في تناول القرنفل يمكن أن يؤثر على صحة الأمعاء. يمكن أن تؤثر المواد الكيميائية الموجودة في القرنفل على نظام القناة الهضمية مما يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي. تشير العديد من التقارير إلى أن الاستهلاك المفرط للقرنفل يؤدي إلى آلام العضلات والإرهاق.

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