طبيب البوابة: فوائد ومخاطر أكل السبانخ تجد الخضار الورقية دائمًا مكانًا خاصًا في خطة النظام الغذائي الصحي. نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من المغذيات، تعتبر الخضر الورقية واحدة من أكثر الخضروات صحية على هذا الكوكب. لكن لمجرد أنها صحية لا يعني أنه يمكنك تناولها ثلاث مرات يوميًا لأن أي طعام زائد قد يؤثر سلبًا على صحتك وينطبق الشيء نفسه على الأوراق الخضراء. السبانخ هو أحد هذه الأوراق الخضراء التي يجب استهلاكها بعناية وبكميات محدودة لجني فوائد هذه الأوراق الخضراء دون الإضرار بصحتك.

هذه الأوراق الخضراء متعددة الاستخدامات ويمكن تضمينها في كل من الأشكال النيئة والمطبوخة. يمكنك صنع العصائر أو الحساء أو الإضافة إلى العجة أو الإقران مع العدس وأي خضروات أخرى، فهي تتناسب مع الجميع. سنناقش هنا ما يحدث عندما تأكل السبانخ بشكل زائد ومن يجب أن يتجنبها.

طبيب البوابة: فوائد ومخاطر أكل السبانخ

الفوائد الصحية لتناول السبانخ

هناك العديد من الأسباب لتسمية السبانخ بأنها أطعمة خارقة مثل أنها منخفضة السعرات الحرارية ، ومحملة بالعناصر الغذائية الصحية وتدعم صحتك بعدة طرق. إنه غني بالمعادن والفيتامينات الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين A و C وK . وقد يساعد تضمين هذا الطعام الخارق بانتظام في نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإدارة مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة جيدة وفقدان الوزن وزيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم. نظرًا لأن السبانخ يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في السيطرة على مرض السكري.

طبيب البوابة: فوائد ومخاطر أكل السبانخ

ماذا يحدث إذا تناولت السبانخ بكميات زائدة

تناول وعاء صغير من السبانخ كل يوم ليس ضارًا بالصحة أو يؤدي إلى أي آثار جانبية. قد يبدأ تناول السبانخ الزائد كل يوم في التأثير ببطء على صحتك بالطرق التالية:

نقص المغذيات: يحتوي السبانخ على حمض الأكساليك ، وهو مركب طبيعي في النباتات. عندما تزيد كمية هذا المركب في الجسم عن المستوى الطبيعي فإنه يبدأ بالتأثير على قدرة الجسم على امتصاص المعادن الأخرى. يرتبط حمض الأكساليك بالزنك والمغنيسيوم والكالسيوم مما قد يؤدي إلى نقص المعادن .

الحساسية: تحتوي الأوراق الخضراء على الهيستامين ، وهي مادة كيميائية توجد في بعض خلايا الجسم والتي قد تؤدي إلى تأثير تحسسي زائف طفيف في بعض الحالات .

التفاعل السام: قد يكون للإفراط في تناول السبانخ في وقت واحد أو على مدى فترة من الزمن تأثير سام على الجسم .

مشاكل في المعدة: قد تؤدي الغازات والانتفاخ والمغص والسبانخ أيضًا إلى مشاكل المعدة هذه بسبب ارتفاع نسبة الألياف فيها .

طبيب البوابة: فوائد ومخاطر أكل السبانخ

من يجب أن يتوخى الحذر عند تناول السبانخ

إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى: عندما يكون هناك الكثير من حمض الأكساليك في الجسم بسبب تناول كميات كبيرة من السبانخ ، فإن الجسم يجد صعوبة في طرده من الجسم. يؤدي إلى تراكم حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى ، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى .

إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل: إلى جانب حمض الأكساليك ، فإن السبانخ غنية أيضًا بالبيورين ، وهو نوع من المركبات. قد يؤدي هذان المركبان معًا إلى النقرس ، وهو نوع من التهاب المفاصل. بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من آلام المفاصل والتورم والالتهابات ، فإن تناول السبانخ الزائد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض .

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