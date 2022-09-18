طبيب البوابة: قلة النوم يمكن أن تجعلك مريضاً الكثيرون لا يعرفون فوائد النوم الجيد ليلاً، حيث يبتعد الناس عن وقت نومهم سواء للعمل أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نشاط آخر. وبغض النظر عن الحالات الطبية مثل الأرق ، حيث تكون القدرة على النوم بمفردك أمرًا صعبًا ، يجب أن يدرك أولئك الذين لديهم جداول نوم فوضوي أو نوعية نوم سيئة أن قلة النوم يمكن أن تفعله بصحتهم.

حرمان جسمك من النوم الكافي لأي سبب من الأسباب يمكن أن يعرض قدراتك العقلية وكذلك صحتك الجسدية للخطر. يمكن أن تؤدي قلة النوم لفترة طويلة من الزمن إلى زيادة الوزن وضعف جهاز المناعة وحتى العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والاكتئاب.

إذا كنت تريد حقًا التمتع بصحة جيدة والاستفادة القصوى من يومك ، فجرب هذه الأساليب الفعالة لمساعدتك على النوم بشكل أفضل في الليل:

طبيب البوابة: قلة النوم يمكن أن تجعلك مريضاً

حاول النوم والاستيقاظ في أوقات ثابتة

يتوافق إيقاع الجسم اليومي مع شروق الشمس وغروبها. تؤدي الإيقاعات اليومية وظائف وعمليات الجسم الأساسية وهي جزء من الساعة الداخلية للجسم. لذا، فإن اختيار النوم بالقرب من غروب الشمس والاستيقاظ بالقرب من شروق الشمس يمكن أن يحسن نوعية نومك ويسمح لجسمك بالعمل بشكل أفضل.

إذا كانت دورة نومك شديدة الفوضى ، يمكنك البدء بتحديد وقت النوم والاستيقاظ ومواءمتهما ببطء مع غروب الشمس وشروقها. امنح نفسك الوقت - أسبوعين - لإعادة ضبط وقت النوم والاستيقاظ ، حيث قد تشعر في البداية بصعوبة الذهاب إلى الفراش مبكرًا أو الاستيقاظ مبكرًا.

طبيب البوابة: قلة النوم يمكن أن تجعلك مريضاً

التمرن كل يوم

تعتبر ممارسة الرياضة من أفضل الطرق لتحسين نومك. حتى أنه يمكن أن يقلل من أعراض الأرق. وجدت الأبحاث أن التمرينات يمكن أن تقلل من وقت النوم بنسبة 55٪ ، والاستيقاظ الليلي الكلي بنسبة 30٪ ، والقلق بنسبة 15٪. ويمكنه أيضًا زيادة إجمالي وقت النوم بنسبة 18٪.

ووجدت دراسة أخرى أجريت على كبار السن أن التمارين الرياضية قللت من الوقت الذي يستغرقونه للنوم إلى النصف تقريبًا ، كما وفرت لهم 41 دقيقة إضافية من النوم في الليل. تأكد من عدم ممارسة الرياضة قبل وقت النوم حيث قد تشعر بالنشاط واليقظة لدرجة تجعلك تنام.

طبيب البوابة: قلة النوم يمكن أن تجعلك مريضاً

تحسين بيئة غرفة نومك

من أفضل الطرق لتحفيز النوم هي تدريب عقلك على حقيقة أن السرير مخصص للنوم فقط. هذا يعني أنه لا يجب أن تأكل أو تعمل أو تدرس على سريرك. عندما تذهب إلى سريرك كل ليلة للنوم فقط ، سوف تغفو أسرع لأن عقلك الآن يعرف أن هذا المكان مخصص للنوم فقط.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الضوضاء الخارجية مثل حركة المرور يمكن أن تسبب قلة النوم ومشاكل صحية طويلة المدى.

بصرف النظر عن هذا ، فإن الضوء الخافت ، وضبط درجة الحرارة الباردة ، والموسيقى الهادئة ، والبيئة النظيفة يمكن أن تعزز الاسترخاء وتجعلك تنام بنوم هادئ.

طبيب البوابة: قلة النوم يمكن أن تجعلك مريضاً

الاسترخِاء وصفاء ذهنك ضروري قبل النوم

كثير من الناس غير قادرين على النوم بسبب أفكارهم المتسارعة أو القلق. إذا كنت تعمل حتى وقت متأخر من الليل ، فقد يكون من الصعب أن تنام على الفور في نوم هادئ لأن عقلك كان يعمل بنشاط. يمكن أن يساعدك روتين ما قبل النوم على الاسترخاء.

تقنيات الاسترخاء قبل النوم هي تقنية شائعة أخرى تستخدم لعلاج الأرق. وجدت دراسة أن التدليك المريح يحسن نوعية النوم لدى الأشخاص المرضى. يمكنك أيضًا قراءة كتاب وممارسة التأمل والتنفس العميق وروتين العناية بالبشرة قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء والنوم العميق.

طبيب البوابة: قلة النوم يمكن أن تجعلك مريضاً

تحقق من اضطراب النوم

إذا كنت تعاني من اضطراب في النوم ، فقد يكون من الصعب إصلاح جدول نومك بنفسك وقد تحتاج إلى دواء موصوف من قبل الطبيب لتحسين مشاكل نومك. إحدى هذه المشكلات الشائعة هي انقطاع النفس النومي ، حيث يعاني الأشخاص من صعوبة في التنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى نمط نوم متقطع.

تشمل المشكلات الطبية الشائعة الأخرى المتعلقة بالنوم اضطرابات حركة النوم واضطرابات النوم / الاستيقاظ بإيقاع الساعة البيولوجية. من الأفضل استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب في مثل هذه الحالات.

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