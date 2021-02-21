طبيب البوابة: كم مرة يجب أن تزن نفسك؟

يُعد قياس الوزن أسهل طريقة لتتبع تقدمك أثناء رحلة إنقاص الوزن. لكن يظل موضوع كم مرة يجب أن تزن نفسك قابلًا للنقاش. بينما يحب البعض القيام بذلك يوميًا ، يفضل البعض الآخر وزن أنفسهم أسبوعيًا أو شهريًا أو فقط أثناء زيارات الطبيب ...

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لذا ، إذا كنت قد بدأت للتو في رحلة إنقاص الوزن وتشعر بالحيرة بشأن عدد المرات التي تزن فيها نفسك ، فإليك المساعدة. هنا في هذه المقالة ، سنخبرك كم مرة يجب أن تزن نفسك عند محاولة إنقاص الوزن.

زن نفسك يومياً

بالنسبة لمعظم الناس ، فإن الوزن يوميًا لا يعمل جيدًا. على الرغم من اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة يوميًا ، فقد يتقلب وزنك كثيرًا بمقدار نصف أو كيلو جرام واحد. ويمكن إلقاء اللوم على هذا الوزن بسبب احتباس الماء.

أيضًا ، قد يكون التركيز المفرط على الميزان مضللًا ويؤدي إلى الإحباط. وبالتالي، فإن قراءة الوزن مرة واحدة في الأسبوع هو أفضل طريقة لتتبع الوزن.

يمكن أن يؤدي الوزن اليومي أيضًا إلى سلوكيات غير صحية مثل تخطي وجبات الطعام للحصول على نتائج فورية على الميزان.

الميزان لا يروي القصة الحقيقية

يمكن أن يكون الميزان مضللاً في بعض الأحيان ولهذا السبب قد لا يكون الميزان اليومي صحيحًا. على سبيل المثال ، قد يُظهر الميزان الخاص بك أنك فقدت كيلو جرامًا في يوم واحد ، لكن هذا مستحيل عمليًا. في الواقع ، خسارة كيلوغرام واحد في الأسبوع أمر صعب بما فيه الكفاية.

الوزن مرة في الأسبوع

من الأفضل أن تزن نفسك مرة واحدة في الأسبوع في أوقات محددة بارتداء ملابس مماثلة. سيعطيك هذا قراءة أكثر دقة لزيادة الدهون في الجسم أو فقدانها.

يمكنك عمل سجلات طعام يومية أو الاحتفاظ بسجلات التمارين للبقاء على المسار الصحيح. يمكن أن يساعدك الاطلاع على هذه السجلات في الحفاظ على سلوك صحي.

قياس البوصة

بالنسبة لبعض الناس ، حتى الوزن مرة واحدة في الأسبوع لا يعمل. بالنسبة لهم ، يعد قياس البوصات بدلاً من الكيلوجرامات بديلاً أفضل. يمكنك قياس حجم الخصر والوركين والذراعين والفخذين لمعرفة الدهون المفقودة بشكل فعال.

يمكن أن يظهر فقدان البوصة من هذه المناطق ارتباطًا كبيرًا بفقدان الدهون في الجسم. قياس البوصات هو الأفضل لأن الشخص قد يكتسب عضلات ويفقد الدهون في نفس الوقت ، مما قد لا يكون له أي تأثير على الميزان. قم بقياس محيط الخصر من فوق السرة.

الخلاصة

وزن نفسك مرة بالأسبوع يمكن أن يعطيك دليلاً واضحاً على مدى تقدمك وبالتالي الحفاظ على اسلوبك الصحي. ولكن اذا لم يكن ذلك فعالاً ننصحك بقياس محيط خصرك .

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