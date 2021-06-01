طبيب البوابة: كيفية التمييز بين المكملات الغذائية المقلدة والحقيقية؟

لقد جعل جائحة كوفيد-19 الناس حذرين للغاية بشأن صحتهم. بدءًا من الأكل الصحي وممارسة الرياضة إلى تناول المكملات الغذائية ، فكلنا نتخذ جميع التدابير الصحية المهمة للحفاظ على صحتنا في حالة جيدة.

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ومع ذلك، ومع وجود العديد من المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، فكيف يمكن تمييز المكملات المزيفة من المكملات الأصلية؟ تحتوي المكملات المزيفة في كثير من الأحيان على مواد محظورة مثل المنشطات والمواد الكيميائية الضارة والمكونات الزائفة، ولكنها تبدو مشابهة للمكملات الأصلية.

يمكن أن تسبب هذه المكونات غير المرغوب فيها ضررًا دائمًا للجسم. نظرًا للطلب المتزايد على المكملات الغذائية في العقود القليلة الماضية، فقد ازدهرت المكملات الغذائية الأصلية والمزيفة.

يتم استيراد المكملات الصحية عالية الجودة وبالتالي فهي باهظة الثمن. فيما يلي بعض الطرق السهلة التي يمكن بها التمييز بين المكملات الغذائية الأصلية والمزيفة.

ابحث عن الباركود

تدعم الهواتف المحمولة اليوم التطبيقات التي يمكنها قراءة الرموز الشريطية (باركود) ورموز QR سيقودك مسح العلامة التجارية الأصلية إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكنك الحصول على تفاصيل حول العلامة التجارية. يعد الباركود من أضمن علامات الأصالة.

فحص الختم والتعبئة

ابحث عن الأخطاء المحرجة في التهجئة، والخطوط غير المألوفة، والأخطاء في المعلومات، والشعارات التي تختلف عن المظهر العادي. تحقق من الختم، فإذا تم العبث به، عندها يجب إعادة المنتج. المنتجات المصنعة من قبل الشركات ذات البنية التحتية الضعيفة لا تحتوي على أختام عالية الجودة.

تحقق من موافقة جمعية معايير سلامة الأغذية على العبوة

من المهم التحقق مما إذا كان الدواء قد تمت الموافقة عليه من قبل جمعية معايير سلامة الأغذية. لاحظ أن المكملات تخضع لاختبارات مختلفة وفحوصات جودة متعددة قبل أن تصل إليك في النهاية.

ابحث عن الصورة المجسمة

يعد فحص الهولوغرام طريقة مؤكدة للتمييز بين المنتج الأصلي والمزيف. لا تستطيع كل شركة إنشاء الصورة المجسمة وتكرارها، ولذا تستخدم الصور المجسمة في جميع أنحاء العالم كدليل على الأصالة.

ابحث عن ملصق MRP

تحتوي المكملات المزيفة على ملصق MRP ، بينما تحتوي المكملات الأصلية على ملصق هولوجرام. من خلال الجمع بين علامة MRP والصورة الثلاثية الأبعاد، من السهل معرفة ما إذا كان المنتج أصليًا.

تذوب في الماء

يمكنك اختبار صحة المكملات عن طريق خلط ملعقة منها في الماء. إذا كان المنتج مزيفًا، فسيترك بعض المسحوق أو البقايا في الزجاج، بينما لن يترك المنتج الأصلي أي أثر تقريباً. المكملات المزيفة لها رائحة نفاذة وطعم سيء أيضًا.

اشترِ من صيدلية معروفة

سواء أكان متجرًا للبيع بالتجزئة أو عبر الإنترنت، يمكنك الشراء من مواقع الإنترنت والمنافذ ذات السمعة الطيبة.

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