طبيب البوابة: كيف تتحدث مع أطفالك عن خطر الغرباء عندما يتعلق الأمر بسلامة أطفالنا ، فإن تحذيرهم من الغرباء لا يكفي. هناك ما هو أكثر بكثير من مجرد غرس الخوف. يعتقد الخبراء أن وضع الحقائق أكثر أهمية من مجرد إخبارهم بأن يكونوا على دراية بأن هناك شخص ما قد يحاول أن يؤذيهم. يُعتقد أن معظم الأنشطة الإجرامية ضد الأطفال مثل الاختطاف والإساءة يرتكبها أشخاص مقربون بالفعل من الأطفال. أسوأ جزء هو أنه غالبًا ما يتم تجاهله أو يختار الناس التغاضي عنه بسبب الضغوط المجتمعية.

لذا ، إذا كنت لا تزال تتساءل ما هي الطريقة الصحيحة للتحدث مع الأطفال حول "خطر الغرباء"؟ هنا دليل.

طبيب البوابة: كيف تتحدث مع أطفالك عن خطر الغرباء

من هو " الشخص الغريب"؟

أثناء التحدث مع طفلك عن الخطر من الغرباء ، تأكد من التوضيح. حدد "الشخص الغريب" بالنسبة لهم. لا تكن غامضا حيال ذلك.

يمكن أن يكون الشخص الغريب أي شخص غير مألوف لطفلك. بغض النظر عما إذا كان ودودًا أم لا ، فهو قريب من الوالدين والأجداد والأقارب ، إلخ ... لا يهم! إذا لم يكن طفلك مرتاحًا حول هذا الشخص ، إذا قاوم احتضانه أو تقبيله من قبل هذا الشخص ، فاحترم قراره.

طبيب البوابة: كيف تتحدث مع أطفالك عن خطر الغرباء

الخطر لا يقتصر على الغرباء فقط

كما قلنا سابقاً ، لا يقتصر الخطر على الغرباء فقط. يجب أن يفهم الآباء أن الإساءة بجميع أشكالها يمكن أن يرتكبها أشخاص معروفون للطفل. يمكن أن يشمل ذلك العائلة والأصدقاء والأقارب وأي شخص يعرفونه عن كثب ، بما في ذلك المعلمين والمدربين. بعد قولي هذا ، أثناء الحديث عن "الخطر من الغرباء" ، لا تخبر طفلك فقط بالابتعاد عن الأشخاص الذين لا يعرفونهم ، بل اشرح لهم سبب كون بعض الأشخاص الذين يعرفونهم أشخاصًا "سيئين".

طبيب البوابة: كيف تتحدث مع أطفالك عن خطر الغرباء

علم الطفل مبدأ الموافقة من سن مبكرة

بصفتك أحد الوالدين ، يجب أن يكون تركيزك الوحيد على سلامة طفلك. لكن الأطفال أبرياء. يمكن لأي شخص لطيف معهم أن يغريهم ، سواء كان شخصًا غريبًا أو مألوفًا. إذن كيف تحافظ على سلامتهم عندما لا تكون في الجوار؟ أفضل طريقة للقيام بذلك هي تعليمهم أهمية الموافقة ، أي إخبارهم بأنهم يتحكمون في من يستطيع أو لا يستطيع لمس أجسادهم ومتى يختارون ترك الموقف.

يجب أن يكون الآباء على دراية عندما يكون طفلهم غير مرتاح. ابحث عن العلامات وفسرها عند حدوثها. لا بأس في دعم طفلك ، حتى لو كان ذلك يعني ذلك أن يغضب منك الآخرون.

طبيب البوابة: كيف تتحدث مع أطفالك عن خطر الغرباء

يمكن للعب الأدوار إعداد الأطفال لخطر غريب

على عكس البالغين ، يستغرق الأطفال وقتًا أطول لمعالجة المعلومات. علاوة على ذلك ، قد يكون تحدي البالغين وعصيانهم أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للأطفال ، ولهذا السبب عندما تخبرهم عن الموافقة ، فمن المحتمل أن يتم الخلط بينها. ومع ذلك ، يمكن أن يكون لعب الأدوار مفيدًا في هذه المواقف. هذا يعلم الأطفال طرقًا مختلفة للاستجابة في سيناريوهات مختلفة وأيضًا القدرة على الثقة بغرائزهم والتعامل مع المواقف غير المريحة.

طبيب البوابة: كيف تتحدث مع أطفالك عن خطر الغرباء

قدم لهم الدعم والثقة

اذا اتى طفلك إليك وقال إنه غير مرتاح لوجود شخص ما ، تأكد من تقديم الدعم. ثق به وادعمه عندما ترى شيئًا خاطئًا يحدث. توبيخه لعدم تقبيله أو معانقته شخص ما يمكن أن يكون أمرًا مؤلمًا لطفلك. فـأنت تتجاهل مشاعره ومخاوفهم وتطمس ثقته بنفسه.

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