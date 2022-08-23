طبيب البوابة: 5 طرق للتعامل مع كذب الأطفال يدخل الكذب في حياة الفرد منذ نعومة أظافره. السبب الذي يجعل الكذب يغري عقول الأطفال هو أنه سهل، ويمنح لحظة من السعادة، وإحساسًا بسيطًا بالنصر، والشعور بالتفوق على شخص آخر.

ومع ذلك ، فإن ما يسمى بـ "الجوانب الجيدة" للخداع قصيرة العمر وتأتي مصحوبة بمجموعة خاصة من الإحراج والعقاب. لذلك من الضروري إبقاء طفلك بعيدًا عن عدم الأمانة ومراقبة السلوك الصغير الذي يعطي مجالًا للخداع الذي يلجأ بسببه الطفل إلى الكذب.

طبيب البوابة: 5 طرق للتعامل مع كذب الأطفال

حافظ على هدوئك

في اللحظة التي تمسك فيها بطفلك وهو يكذب ، ابق هادئًا. لا تغضب من حقيقة أن طفلك قد كذب عليك ، على الرغم من مهاراتك الأبوية الجيدة. الكذب هو دخيل صامت. لا يأتي مع قائمة بالإيجابيات والسلبيات أو ما يجب فعله وما يجب تجنبه. يأتي الكذب عند الأطفال لأسباب عديدة مثل عدم الأمان والخوف من الوالدين والتنمر وعوامل أخرى.

طبيب البوابة: 5 طرق للتعامل مع كذب الأطفال

اطرح سؤالك بعناية

لا تهاجم طفلك بأطنان من الأسئلة الثقيلة. اتخذ خطوات لطيفة. ابدأ أسئلتك بأسلوب مهذب. على سبيل المثال ، إذا وجدت طفلك يكذب بشأن عدد قليل من الشوكولاتة المخزنة في الثلاجة ، فلا تصرخ عليه أو عليها. بدلاً من ذلك ، ابدأ بأسئلة عادية مثل "أشعر أن القليل من الشوكولاتة مفقود ، وأتساءل أين ذهبت."

طبيب البوابة: 5 طرق للتعامل مع كذب الأطفال

انتظر حتى يعترف طفلك بالخطأ

لا تجبر الطفل ، انتظر حتى يعترف بالخطأ. يهدد العديد من الآباء أطفالهم لقبول الكذب. حتى أن العديد من الآباء يضربون أطفالهم ويخيفونهم للاعتراف بالخطأ. يجب على الآباء التوقف عن فعل هذا. ابقَ هادئًا وحاول خلق موقف أو سيناريو يشجع الطفل على الاعتراف بخطئه. الغرض كله هو جعل الطفل يدرك الخطأ والتأكد من عدم تكراره مرة أخرى.

طبيب البوابة: 5 طرق للتعامل مع كذب الأطفال

تفهم الموقف

بصفتك أحد الوالدين ، افهم موقف الطفل الذي أجبره على قول الأكاذيب. لا تبالغ. ابق هادئًا واستمع إلى الطفل. تحدث إلى الطفل قبل الموقف وبعده حتى تتمكن من فهم كل شيء بشكل أفضل. سيساعدك هذا أيضًا على قياس قوة ونقاط ضعف الطفل.

طبيب البوابة: 5 طرق للتعامل مع كذب الأطفال

شجع طفلك على قول الحقيقة

لا تهدد طفلك ببساطة بشأن سلبيات عدم الأمانة ، أخبره أو أخبرها عن مزايا الصدق. قدم لطفلك أمثلة حول كيف أن الصدق مجزي للذات وأن عدم الأمانة مدمر للذات في الطبيعة. اروي قصصًا لطفلك عن الشخصيات العظيمة وصدقها. اجعل طفلك يدرك أنه لا يوجد شيء بعيد المنال وغير قابل للتحقيق في هذا العالم إذا اخترت طريق الصدق.

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