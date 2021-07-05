طبيب البوابة: متى ينبغي أن تعطي الهواتف الذكية لأطفالك؟

سواء كان ذلك باسم السلامة أو الترفيه، يميل العديد من الآباء إلى شراء هواتف لأطفالهم في سن مبكرة. ولكن بغض النظر عن السبب ، قد لا يكون تسليم الهواتف الذكية للأطفال دائمًا قرارًا حكيمًا. فلماذا ليس من الحكمة تسليم الهواتف الذكية للأطفال؟

أمور هامة يجب مراعاتها قبل إعطاء الهاتف الذكي للطفل:

على الرغم من أن الهاتف هو قرار شخصي، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ هذا القرار من أهمها:

إذا أحسن التعامل مع المال

أول شيء هو مدى جودة تعامل طفلك مع المال وما إذا كان بإمكانه / يمكنها الاعتناء بالأشياء باهظة الثمن. إذا كنت تعتقد أنهم سيفقدون ذلك ، فأعد النظر في قرارك.

إذا كان يملك ذكاءً تكنولوجياً

قم بتقييم مدى ذكاء طفلك التكنولوجي وما إذا كان يمكنه إجراء العمليات الأساسية على الهاتف.

إذا كان مسؤول

هل تعتقد أن طفلك مسؤول بما يكفي لحمل الهاتف معه / معها طوال الوقت؟

إذا كان طفلك بحاجة إلى أن يكون على اتصال

قبل تسليم الهاتف لطفلك ، اسأل نفسك عما إذا كان يحتاج إليه حقًا. إذا لم يطلبوا هاتفًا ، يمكنك الانتظار بضع سنوات.

إذا كان سيستخدمه بمسؤولية

كثير من الأطفال يستخدمون الهواتف بطريقة غير مسؤولة. سيقومون بتنزيل تطبيقات مختلفة أو سيبقون على وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم. من الجيد النظر في هذه النقطة مسبقًا.

إذا التزم بتعليماتك

أخيرًا ، هل سيستمع إليك ويستخدم الهاتف لفترة محدودة أم تعتقد أنه سيلتصق به طوال اليوم؟

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