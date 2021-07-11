طبيب البوابة: كيف يؤثر تناول الفواكه والخضروات الموسمية على صحتك؟

غالبًا ما يُقال أن الفواكه والخضروات الموسمية مغذية جدًا وصحية. من الجيد دائمًا تناول ما هو موجود في الموسم. لذا ، دعنا نستكشف الحقائق الكامنة وراء تناول الفواكه والخضروات الموسمية...

قيمة غذائية أعلى

للفاكهة الموسمية قيمة غذائية أعلى لأنها طازجة وتستهلك في وقت قريب من فترة الحصاد. عادةً ما تنخفض مضادات الأكسدة مثل حمض الفوليك وفيتامين ج والكاروتين بسرعة عند تخزينها لفترة أطول من الوقت.

أيضًا ، يشتري بائعو البقالة المنتجات غير الموسمية التي تم حفظها في الشمع والإشعاع والغاز لإطالة عمرها الافتراضي. استهلك دائمًا الفاكهة وفقًا لموسمها لأنها صحية وخالية من المواد الحافظة.

صديقة للبيئة

إذا بدأت في تناول الفاكهة الموسمية بدلاً من شرائها في غير موسمها ، فسوف تدعم الزراعة والإنتاج المحلي. ونتيجة لذلك ، سيكون هناك تشعيع للمنتجات ، وتبريد أقل ، ومنازل أقل تسخينًا ، ونقل أقل مما يؤدي إلى الطلب على المنتجات خارج الموسم.

أرخص نسبيًا

عندما تحصل على شيء ما من الخارج ، فهناك تكاليف نقل وتخزين تأتي معك. في حالة الأطعمة الموسمية ، يتم الحصول عليها من مصادر محلية ومتاحة بكثرة. وبالتالي ، فإنه يقلل من تكلفة الإنتاج.

إذا كان هناك طلب على المنتجات خارج الموسم ، فإن الأسعار ترتفع كثيرًا، ويتم نقل تكاليف الإنتاج إلى المستهلك. لذا ، فإن شراء الفواكه والخضروات الموسمية مفيد لك ولمحفظتك.

أفضل في المذاق

مما لا شك فيه أن مذاق المنتجات الموسمية أفضل لأنه تم نضجها بشكل طبيعي أو حصادها في الوقت المناسب. يضيف فقط المزيد من التغذية والنكهة.

المحصول الذي يتم إنضاجه صناعياً أو حصاده مبكرًا ليس جيدًا لجسمك لأنه يعيق جودة الطعام. أفضل مثال على ذلك هو الأناناس المفرط الليفي خارج الموسم الذي طعمه غريب جدًا ويمكن أن يكون ضارًا لجسمك. حاول أن تستهلك الفواكه والخضروات العضوية لتحقيق أقصى فائدة.

يدعم جسمك

تدعم الفواكه والخضروات الموسمية جسمك من خلال تزويدهم بالتغذية الصحيحة في الوقت المناسب. على سبيل المثال: في فصل الشتاء، تتعرض لعدوى مثل الأنفلونزا ويحتاج جسمك إلى طعام غني بفيتامين سي لمكافحة هذه العدوى. هذا هو السبب في أنك ستجد الكثير من الأطعمة الحمضية متوفرة في فصل الشتاء.

تهدف الأطعمة إلى دعم المتطلبات الغذائية لجسمك وحمايته من الأمراض. لذا ، ابدأ بدمج الفواكه والخضروات الموسمية لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تقدمها لجسمك.

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