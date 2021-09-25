طبيب البوابة: كيف يؤثر وزنك على اصابتك بالأنفلونزا؟ من المعروف أن عدوى الجهاز التنفسي شائعة في الشتاء، وكل شخص معرض لها بشكل متساوٍ. لكن الخطورة تكمن في إصابة أولئك الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والسمنة. نعم حتى الأشخاص الذين يعانون من السمنة يمكن أن يصابوا بأنفلونزا شديدة في هذا الموسم والسبب هو الدهون الزائدة المخزنة في الجسم.

تخزين الدهون في الجسم ليس ضارًا بالصحة إذا كان متناسبًا. ولكن الكثير منه يمكن أن يضعف جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الموسمية مثل الأنفلونزا.

طبيب البوابة: كيف يؤثر وزنك على اصابتك بالأنفلونزا؟

انتقال العدوى

لا يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد من أعراض حادة فحسب، بل هم أيضًا أكثر عرضة لنشر العدوى للآخرين الذين يتعاملون معهم.

تنتقل العدوى الفيروسية إلى الأفراد الآخرين عندما يفرز الشخص المصاب مسببات الأمراض أثناء التحدث أو العطس أو السعال. حتى عندما لا تظهر عليهم أي أعراض، فقد ينقلون مسببات الأمراض للآخرين. تُعرف هذه العملية برمتها باسم التساقط الفيروسي. يكون معدل التساقط أعلى في بداية العدوى الفيروسية.

تشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يتخلصون من الفيروسات لفترة أطول مقارنة بالأفراد الأصحاء وبأعداد أكبر. هذا يعني أن من حولهم أكثر عرضة للإصابة.

طبيب البوابة: كيف يؤثر وزنك على اصابتك بالأنفلونزا؟

ما الذي يجب عليك فعله للبقاء بصحة جيدة

الطريقة الوحيدة لحماية نفسك هي من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الصحية. يعد اتخاذ الاحتياطات أكثر أهمية في هذا الوقت عندما يكون لدينا خوف مستمر من الإصابة بعدوى COVID-19 ، والتي قد تزداد سوءًا في فصل الشتاء. إليك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها للبقاء بصحة جيدة:

اتبع عادات النظافة الصحية: اغسل يديك بالماء والصابون واستخدم منديلًا عند السعال والعطس. هذه بعض عادات النظافة الأساسية التي يجب على الجميع اتباعها .

تناول طعامًا صحيًا: من الأهمية بمكان بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من زيادة الوزن أن يفقدوا الدهون الزائدة وأن يحافظوا على لياقتهم للعيش حياة طويلة خالية من الأمراض. قلل من الأطعمة المصنعة وأدرج نظامًا غذائيًا متوازنًا في روتينك اليومي .

التمرين: حاول أن تظل نشيطًا بدنيًا ، إما أن تفعل ذلك بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو أداء تمارين سهلة في المنزل. قم بتضمين كل من تمارين القوة القلبية لحرق الدهون .

الحصول على لقاح الإنفلونزا: من الأفضل الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي مسبقًا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الشديدة. إنه ضروري للجميع .

طبيب البوابة: كيف يؤثر وزنك على اصابتك بالأنفلونزا؟

النتيجة:

الوزن الزائد للجسم يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. يجب ألا تحاول التخلص من الكيلوجرامات لتبدو جذاباً فقط، بل يجب أن تفعل ذلك لتتمتع بصحة جيدة وتعيش حياة طويلة. لا يتم تعريف التمتع بالصحة من خلال الوصول إلى محيط الخصر المثالي أو الوزن. يتعلق الأمر بفقدان الدهون المخزنة الإضافية وإدارة الكوليسترول والأنسولين وضغط الدم ومعدل ضربات القلب. إذا كانت كل هذه الأرقام ملائمة، فلا يهم حجم خصرك. لذلك ، بدلاً من تحديد هدف سطحي يتمثل في إنقاص الكيلوغرامات فقط ، حاول تحسين صحتك العامة من خلال تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة واتباع عادات نمط الحياة الصحية.

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