طبيب البوابة: ما هو متوسط ​​عمر أول دورة شهرية؟

إذا كانت لديك ابنة، ستأتي إليكِ حتماً في وقت ما، وتسألك عن الدورة الشهرية. اجيبها بهدوء للمساعدة في تخفيف الشعور بالخوف داخلها، تعاملي معها بطريقة علمية تناسب استيعابها كطفلة ...

ما هو الحيض: بداية الدورة الشهرية

بداية الحيض هو أول ظهور للدورة الشهرية. لا يوجد سن محدد لبدء الدورة الشهرية ، ولكن يبدو أن تراجع سن الحيض هو اتجاه عالمي. في السابق كان العمر بين 14 و 16 عامًا ، أما الآن في الطبقة المتوسطة والطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأعلى قليلاً، أصبح العمر المتوقع 12 و 13 عامًا. وفي مجموعة أصغر من الأطفال ، يكون عمر الحيض أقل. وللحيض المبكر عواقب اجتماعية، وثقافية، وعاطفية، وصحية. يمكن أن يؤهب لأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

وفقا للأطباء، إذا لم تبدأ الدورة الشهرية للفتيات في سن الرابعة عشرة ، فعليك الشعور بالقلق واستشارة الطبيب لإجراء مزيد من الاختبارات. إذا ظهرت الدورة الشهرية لدى الفتيات قبل سن الثامنة ، فهذا يعني أن الدورة الشهرية مبكرة ويجب استشارة الطبيب. إذا بدأت الدورة الشهرية للفتاة قبل سن السادسة ، فهذا أمر مثير للقلق بالتأكيد ويجب تقييمه .

ما الذي يؤثر على عمر بداية الدورة؟

علاوة على ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على عمر بداية الدورة. يرتبط عمر الطمث لدى الأمهات بعمر بناتهن في سن الحيض. تبدأ الفتيات اللواتي يعانين من زيادة الوزن مبكراً عن الفتيات ذوات الوزن المنخفض. الفتيات اللواتي يمارسن نشاطًا بدنيًا أكثر، يأكلن كميات أقل من الوجبات السريعة، يبدأن الدورة الشهرية متأخرًا قليلاً عن الفتيات اللاتي لا يمارسن الرياضة.

قالت بعض الدراسات أيضًا أن زيادة تناول البروتين الحيواني والحليب يمكن أن يؤدي إلى الحيض المبكر. كما لوحظ في بعض الدراسات أن الفتيات في المناطق الريفية وصلن إلى الحيض متأخرًا قليلاً عن الفتيات في المدن.

كيف يجب على الآباء والأمهات إعداد بناتهن وأفراد عائلتهن ؟

لا يزال الحيض موضوعًا محظورًا في جزء كبير من العالم، كما يحيط بالحيض حواجز نفسية ودينية مختلفة بسبب نقص المعرفة. ولا تدرك العديد من الفتيات ما يحدث بالفعل أثناء الدورة الشهرية. لذلك يفضل طرح موضوع الحيض بطريقة علمية مع شرح اسباب حدوثه والحالة النفسية والجسدية المصاحبة للحيض، ويفضل أن يعرف كل فرد في العائلة هذه المعلومات حتى لا يشعر أحد بالخجل أو الذعر أو الانزعاج عند حدوثها.

كما تعتبر النظافة أثناء الحيض جزءًا مهمًا جدًا وحتميًا من حياة المرأة. يمكن أن تؤدي النظافة غير السليمة أثناء الحيض إلى الإصابة بالعدوى.

قد تكون النقاط التالية مفيدة عند التحدث مع الفتيات حول الدورة الشهرية والحيض :

ابدئي بمناقشة موضوع الدورة الشهرية قبل حدوثها وتحدثي عنها كثيرًا ، وليس مرة واحدة فقط.

قدمي نصائح عملية بشأن ماهية الدورة الشهرية ، ومتى ستبدأ ، وهل ستكون مؤلمة ، ومدة استمرارها ، وما هي طرق النظافة الصحية للحيض المتاحة. أخبرهم أيضًا بأهمية تغيير منتجات الدورة الشهرية بشكل مناسب وصحي .

نصائح للحفاظ على صحة ونظافة الدورة الشهرية:

تواجه الفتيات والنساء ، على وجه الخصوص في البلدان الفقيرة ، عوائق كبيرة تحول دون تحقيق إدارة مناسبة للدورة الشهرية. وتعرِّف الأمم المتحدة إدارة النظافة الصحية المناسبة للحيض على أنها : تستخدم النساء والمراهقات مادة نظيفة لإدارة الدورة الشهرية لامتصاص أو جمع الدم ويتم تغييرها بخصوصية تامة كلما كان ذلك ضروريًا طوال فترة الحيض، ثم يتم لغسل المنطقة التناسلية جيداً بالصابون والماء طوال هذه الفترة لمنع الإصابة بالعدوى.

نظرًا لأن هذه مرحلة حساسة للغاية في حياة الفتاة ، يجب على الوالدين التعامل مع الحيض بحساسية وتفهم ويشجعوا أي استفسار أو مناقشة حول الدورة الشهرية عند الأطفال وتبديد الخرافات والمحرمات. فهي مرحلة متوقعة في حياة كل فتاة وجزء من تطور جسمها.

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