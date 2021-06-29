طبيب البوابة: 5 مهارات حياتية أطفالك بحاجة لتعلمها الآن

المهارات الحياتية هي مجموعة المهارات أو القدرات التي تمكن الشخص من التغلب على تحديات الحياة من خلال التعامل معها بشكل فعال...

تتطور هذه المهارات لدى الأشخاص بمرور الوقت عندما يكبرون ويعيشون مواقف مختلفة في الحياة. قد تختلف هذه المهارات باختلاف الأشخاص حيث تلعب تجارب حياتنا دورًا رئيسيًا في تشكيلهم. وبينما يتعلمون من خلال التجربة ، يمكن أيضًا تدريسها. يمكن أن تكون الطفولة هي الوقت المناسب لبدء تعليم طفلك المهارات الحياتية من خلال الدروس العملية ، وجعله يتعلم عن الحياة، مهارة حياتية واحدة في كل مرة.

فيما يلي بعض المهارات الحياتية التي يمكنك البدء بها مع طفلك :

اتخاذ القرار

غالبًا ما يُلاحظ أن الآباء يتخذون قرارات لأطفالهم ، سواء كانت الملابس التي يرتديها طفلهم أو الطعام الذي يأكله أو حتى الأصدقاء الذين يصنعونه. عندما يستمر هذا طوال طفولته ومراهقته ، ينتهي الأمر بالطفل غير قادر على اتخاذ قراراته الخاصة حتى عندما يكبر. يمكنك ، بصفتك أحد الوالدين، أن تبدأ في السماح لأطفالك باتخاذ قراراتهم الخاصة مثل اختيار الرسوم المتحركة التي يجب مشاهدتها ، والوجبات السريعة التي يجب تناولها أو النشاط الذي يرغبون في المشاركة فيه أثناء وجودهم في المدرسة. اجعلهم يسردون إيجابيات وسلبيات كلا الخيارين ثم دعهم يتخذون القرار. من خلال اتخاذ القرارات ، سيكونون قادرين على تجربة نتائج أفعالهم ويمكنهم معرفة المزيد عن اتخاذ القرار من العواقب.

إدارة الوقت

هذه مهارة حياتية يكتسبها الناس عندما يبدئون في تحقيق التوازن بين أشياء مثل الدراسة واللعب والعمل والأسرة والمزيد. نعلم أطفالنا الساعة وكيفية قياس الوقت ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، فإن مساعدتهم على وضع جدول زمني والقيام بالمهام وفقًا لذلك سيجعلهم يفهمون أن كل شيء لديه وقت محدد للقيام به. سيكونون قادرين على إكمال واجباتهم المدرسية في الوقت المحدد ، مع تخصيص وقت كافٍ للعب مع أصدقائهم. ستوفر لك هذه المهارة أيضًا عناء متطلبات اللعب في وقت متأخر من الليل أو طلب الآيس كريم أول شيء في الصباح.

إدارة الأموال

غالبًا ما يحتفظ الأطفال بقطع النقود المعدنية الخاصة بهم في حصالة صغيرة ويحبون عدها. بينما نعلمهم العد ، يمكننا البدء في تعليمهم عن المال وأهميته. يمكنك اصطحاب أطفالك إلى متجر البقالة واسألهم عن أنواع الحلوى أو الشوكولاتة التي يرغبون في الحصول عليها. ثم يمكنك إخراج بعض العملات المعدنية وشرح عدد العملات المطلوبة للحصول على شيء معين. يمكنك حتى تعليمهم استخدام بعض القطع النقدية للحصول على شوكولاتة واحدة وحفظ الباقي للحصول على حلوى أخرى في يوم مختلف. من خلال ذلك ، سيتعلمون اتخاذ القرار وتوفير المال وإنفاقه بحكمة.

تنمية التعاطف

لا يفهم الأطفال عادة وجهة نظر شخص آخر أو ما قد يشعر به شخص آخر. يمكن تطوير هذا من أشياء يومية بسيطة مثل كتب القصص أو وقت لعبهم مع الأصدقاء أو أثناء وصول المساعدة في منزلك. يمكنك أن تناقش مع أطفالك الشخصيات بينما تقرأ لهم قصة وربما تقول شيئًا مثل " الأميرة ساعدت القطة في عبور البركة ، لماذا فعلت ذلك؟" أو يمكنك جعلهم يدركون ما يشعر به المرء ويقول شيئًا مثل "كان أبي يقضي يومًا طويلاً في العمل. لقد تعب ، هل يجب أن نحضر له كوبًا من الماء؟ "

التنظيف والتنظيم

بينما يقوم الآباء بجميع أعمال التدبير المنزلي ، يمكنهم إشراك أطفالهم في مهام أصغر وأسهل مما يساعد على غرس الشعور بالمسؤولية تجاه منزلهم. من أشياء مثل ترتيب فراشهم ووضع ملابسهم في الغسالة إلى جعلهم يحتفظون بألعابهم في مكانهم، تساعدهم هذه المهام الصغيرة على فهم مفهوم تنظيم الأشياء والمساعدة في الحفاظ على نظافة منزلهم.

ستساعد هذه المهارات الحياتية أطفالك على المدى الطويل، وسيضمن تطوير هذه المهارات منذ الطفولة عدم صراعهم معها عندما يكبرون. سيساعدك تعليم هذه المهارات الحياتية لأطفالك أيضًا على إقامة اتصال جيد مع أطفالك في حياتك اليومية.

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