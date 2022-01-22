سوء التغذية للطفل الرضيع..إليك كل ما يجب معرفته

سوء التغذية للطفل الرضيع هو مصطلح يستخدم لوصف الرضيع الذي لا يتلقى التغذية اللازمة بما يكفي للنمو، ويمكن أن يؤدي النمو الضعيف المرتبط بنقص التغذية إلى حالة منفصلة تسمى الفشل في النمو.

وتحدث سوء التغذية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، حيث قد يرفض الطفل شكلاً من أشكال الحليب أو قد يرفض بعض الأطعمة، وبغض النظر عن السبب الدقيق لسوء التغذية، فإن نقص التغذية هو مصدر قلق كبير، وفي الواقع، تقدر منظمة الصحة العالمية أن 45 في المائة من وفيات الأطفال مرتبطة بنقص التغذية.

ومن المهم عدم استبعاد سوء التغذية باعتباره شيئًا سيتحسن بمرور الوقت، حيث أن هذه نقطة حرجة في حياة طفلك، ويمكن أن يؤدي فقدان العناصر الغذائية الرئيسية إلى مخاوف جسدية ومعرفية.

أسباب سوء التغذية للطفل الرضيع

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لسوء التغذية هو الولادة المبكرة، ومع ذلك، عادة ما تزداد التغذية مع نمو الطفل، وإذا كان طفلك قد ولد قبل الأوان ولا يزال يعاني من مشاكل في التغذية بعد مغادرة المستشفى، فمن المهم الاستمرار في المتابعة عن كثب مع طبيب الأطفال، خاصة إذا تفاقمت مخاوف التغذية أو لم تتحسن.

وتشمل الأسباب الأخرى الحالات الخلقية مثل اليرقان والالتهابات مثل التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وبمجرد علاج هذه الحالات، عادة ما تنحسر سوء التغذية.

حالات خطيرة

يمكن أن تحدث سوء التغذية أيضًا بسبب حالات خطيرة، مثل متلازمة بيكويث ويديمان، حيث أن هذه متلازمة فرط النمو التي تجعل الأطفال الرضع ينموون بوتيرة سريعة إلى حد كبير، ويؤثر على ما يقدر بنحو 1 من كل 13700 مولود جديد في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الحالات الخطيرة الأخرى ما يلي:

قصور الغدة الدرقية الخلقي، والذي يحدث عندما تفشل الغدة الدرقية في التطور أو العمل بشكل صحيح

حالات وراثية أخرى، بما في ذلك متلازمة داون

نقص التنسج في القلب الأيسر، وهي حالة نادرة تحدث عندما يفشل الجانب الأيسر من القلب في النمو بشكل صحيح وغير قادر على ضخ الدم إلى الجسم

عيوب القلب الأخرى

وتشمل الأمراض الشائعة التي تعترض طريق التغذية ما يلي:

الإسهال

التهابات الأذن

السعال ونزلات البرد

التسنين

حالات تتطلب رعاية طبية طارئة

سوء التغذية مسألة خطيرة، حيث عندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى رعاية طارئة، لذلك اطلب رعاية طبية فورية إذا ظهر على طفلك أي من العلامات التالية:

لديه حمى تزيد عن (37.8 درجة مئوية)، وهي حالة طارئة عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 أشهر أو أقل

يتقيأ بعد كل رضاعة

يعاني من سعال مع صعوبات في التنفس

يبكي باستمرار

غير مستجيب للمس

علاج سوء التغذية للطفل الرضيع

عادة ما تتوقف التغذية السيئة التي تسببها العدوى عند علاج العدوى، وفي الحقيقة، يعتمد علاج سوء التغذية للطفل الرضيع على السبب، حيث يمكن أن يتضمن ذلك تغيير جدول التغذية ليتكون من وجبات أصغر وأكثر تواترًا، وإذا كان هناك شك في عدم تحمل قائم على الحليب، فسيعمل طبيبك عن كثب معك للعثور على تركيبة وخطة تغذية تناسب طفلك.

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