علاقات البوابة: 6 صفات شائعة للأزواج الخائنين

هناك مئات الأسباب التي تجعل الناس يخونون شركائهم. لا يمكن تحديد ما يحدث بالضبط في أذهانهم عندما ينغمسون في الخيانة الزوجية...

قد يعطي أحد الأشخاص سببًا ما للخيانة بينما قد يكون لدى الآخرين أعذار مختلفة تتراوح من الوحدة إلى الرغبة في الشعور بالاهمية.

ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء المشتركة بين الخائنين المزمنين ، والتي قد تساعد في تفسير سبب تحولها إلى عادة. وبالتالي ، إليك بعض الحقائق التي يجب أن تعرفها عن الأشخاص الذين يخونون.

1. هم دائما قادرون على تبرير الخيانة.

من الطبيعي جدًا أن يلوم الخائنون المتسلسلون شريكهم عندما تسوء الأمور في العلاقة حتى يتمكنوا من تبرير أفعالهم. قد يتهمون شريكهم بعدم ممارسة الجنس أو الدعم أو الاهتمام. هذا يرجع أساسًا إلى نقص التواصل بين الشريكين.

2. يشعرون أنه قد أسيء فهمهم

يدعي الخائنون دائمًا أن شركائهم لا يستطيعون فهمهم ، مما يؤدي بهم إلى العثور عليه في مكان آخر. السبب وراء ذلك هو أنهم لا يتحدثون عن الأشياء التي لا يحبونها في العلاقة.

3. يعتبرون أن شريكهم هو سبب سعادتهم

الخائنون لا يتحملون مسؤولية تعاستهم. قد يظنون أن مهمة شريكهم هي جعل الأشياء تعمل ، لذلك في اللحظة التي تسوء فيها الأمور ، لا يعرفون غالبًا كيفية التعامل معها بخلاف الخيانة.

4. يخافون من أن يكونوا بمفردهم

قد يفعل الأشخاص الذين اعتادوا الخيانة ذلك كطريقة للتعامل مع الخوف من الهجر ، والذي قد ينبع من تدني احترام الذات. يعتقدون أنه من خلال التواجد مع عدة أشخاص ، لن يتم التخلي عنهم.

5. يشعرون بأنهم غير محبوبين

يخون بعض الناس مرارًا وتكرارًا بسبب شعورهم بعدم الأمان وخوفهم العميق من أنهم غير محبوبين. إنهم لا يتحدون أنفسهم أبدًا ليكونوا عرضة للخطر بما يكفي لتجربة اتصال حقيقي مع شخص آخر.

6. يعتقدون دائمًا أن شخصًا آخر سيجعلهم أكثر سعادة

يعتقد العديد من الخائنون أن شخصًا آخر هو ما يجعلهم سعداء في النهاية. بدلاً من العثور على اتصال حقيقي مع شريكهم الحالي ، فإنهم يركزون على عيوب شريكهم ، بينما يفترضون أن شخصًا غريبًا سيوفر لهم المزيد من الإثارة والوفاء.

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