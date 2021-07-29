تجنبي هذه الأخطاء عند الانفصال عن شخص معتل اجتماعيا

إنهاء علاقة مع شخص نرجسي أو معتل اجتماعيا ليس انفصالًا طبيعيًا، فالشخص المعادي للمجتمع يبحث في العلاقة عن شخص يمكنه استغلاله اجل المال أو الجنس أو الطاقة العاطفية، فعندما تنفصلي عن شخص معتل اجتماعيًا، لا يمكنك الالتقاء التحدث والعناق والرحيل بسلام، بل يجب أن تكوني حريصة على تجنب الأخطاء التالية:

استمرار الصداقة

يمكنك التصرف بكياسة مع شريكك السابق بعد الانفصال، ولكن لا تحاولي الحفاظ على استمرار علاقتك مع شخص من هذا النوع حتى لا يسحبك إلى دائرة استغلاله مرة أخرى.

الاجتماع مباشرة

من الطبيعي أن تسعي لإنهاء العلاقة بطريقة مهذبة، ولكن المعتلين اجتماعيًا لا يهتمون بإنهاء العلاقة بشكل مهذب، وكل ما يهمه هو السيطرة على من حوله، ولذلك قد يكون من الأفضل أن تنفصلي عنه عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.

الاعتقاد بأنه يمكنه التغير

المعتلون اجتماعيًا يختلفون اختلافًا جوهريًا عن بقيتنا، ولا يمكنهم التغير بمجرد الوصول إلى سن الرشد، حتى باستخدام برامج إعادة التأهيل، ولذلك احرصي على ألا تصدقي وعوده بالتغير.

تحمل المسؤولية

في العادة يقول الشخص المعتل اجتماعيا بعد السلوك المسيء، "لقد فعلت ذلك بسببك"، في محاولة لإلقاء اللوم عليك، ولكن من الضروري أن تعلمي أن كل شخص مسؤول عن تصرفاته.

الانتحار

قد يهددك شريكك المعتل اجتماعيا بالانتحار إذا هجرتيه، وسواء كان جاد أو يحاول جعلك تشعرين بالذنب حتى لا تغادري، من الأفضل أن تغادري وتطلبي النجدة للتعامل مع الامر.

التأمين المالي

احرصي على ألا يتمكن المعتلون اجتماعيًا من الوصول إلى حساباتك أو سجلاتك المالية، فقد يحاول الاستيلاء على اموالك للانتقام منك أو استخدامها للسيطرة عليك.

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