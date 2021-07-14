طبيب البوابة: نصائح عند الخروج مع أطفالك وطرق حمايتهم من كورونا

منذ بداية الوباء ، أثر فيروس كورونا الجديد على البالغين والأطفال جسديًا وعقليًا. بينما كان الأطفال في البداية أقل عرضة للإصابة بفيروس SARs-COV-2 ، تسببت الموجة الثانية في ارتفاع مفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال.

على غرار البالغين ، عانى الأطفال أيضًا من أمراض جسدية وبعضهم كانوا بدون أعراض ، وأصبحوا عن غير قصد ناشرين للعدوى. الآن ، مع انخفاض حالات كورونا في البلاد وعودة الناس ببطء إلى حالة طبيعية ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تتذكرها أثناء الخروج واصطحاب أطفالك في نزهة أو لأي غرض آخر.

علم أطفالك بالمخاطر المحتملة للإصابة بالعدوى

تسببت الموجة الثانية من كورونا -19 في خسائر فادحة للجميع ، بما في ذلك الأطفال. بينما تظهر متغيرات جديدة بين الحين والآخر ، من المهم أن نعلم أطفالنا حول الوباء ونشجعهم على اتخاذ احتياطات معينة. بهذه الطريقة، يمكننا احتواء التأثير السلبي للفيروس بكفاءة وكذلك الحفاظ على أطفالنا في مأمن من نفسه.

لا تسمح لأطفالك بلمس كل شيء

فيروس SARs-COV-2 مرض معد ومعدٍ. يقال إنه ينتشر عن طريق التلامس وكذلك من الأسطح الملوثة. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن تطلب من أطفالك الابتعاد عن الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. لا تسمح لهم بلمس كل شيء ومراقبة تحركاتهم وذلك للمساعدة في منع الإصابة بالفيروس.

اجعلهم يستخدمون معقمات اليدين

بصرف النظر عن غسل اليدين ، يمكن أن تكون معقمات اليدين مفيدة للغاية عندما تكون أنت وأطفالك في الخارج. يمكنه تنظيف يديك والتخلص من الجراثيم والبكتيريا الضارة. إذا تُرك الأطفال دون مراقبة ، فقد يلامسون الأسطح والأشياء الملوثة أو المصابة ، مما قد يؤدي إلى الإصابة. لتجنب ذلك ، تأكد من غسل أطفالك أيديهم بانتظام أو استخدام معقمات اليدين.

تجنب الأماكن المزدحمة وتأكد من أنك وطفلك تضعون الكمامات المناسبة

من المهم ملاحظة أن تقييد السفر والبقاء في المنزل هو أفضل طريقة لاحتواء انتشار الفيروس. إنه ما يمكن أن يحميك أنت وأطفالك من الإصابة بالعدوى. ومع ذلك ، إذا كان عليك زيارة الأماكن الخارجية ، فتجنب الذهاب إلى المناطق المزدحمة وتأكد من ارتداءك أنت وطفلك للكمامة.

حتى تتوفر لقاحات كورونا للأطفال ، تجنب المناطق العامة والحدائق

لم ينته الوباء بعد ولا يزال الأطفال عرضة للعدوى ، نظرًا لأنهم ما زالوا غير مؤهلين للحصول على لقاحات كورونا . لذلك حتى ينحسر تأثير الفيروس وتقل المخاطر ، شجع طفلك على البقاء في المنزل خلال أوقات الأزمات. نظرًا لأن الفيروس لا يثني أحدًا ، لا ترسل أطفالك للعب في الهواء الطلق ، بل نظم ألعابًا داخلية ممتعة قد تجعلهم مشتتًا.

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