طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟ يمكن أن يتسبب سوء تصرف الأطفال في إثارة أعصاب الوالدين ، مما يجبرهم على اللجوء إلى استراتيجيات تأديبية مختلفة. ومع ذلك ، فإن إحدى الاستراتيجيات التي تتصدر القائمة بالنسبة لمعظم الآباء ، وخاصة أولئك الذين لا يزالون يؤمنون بأسلوب الأبوة التقليدي ، هي "الضرب أو الصفع".

بالنظر إلى أن الصفع يضع حداً فورًا لسلوك الطفل السيئ ، يعتقد الآباء أنه أفضل إجراء لتأديبهم. لكن ما يعرفونه هو كيف من المحتمل أن يؤثر ذلك على عقل الطفل وصحته العقلية. ومع ذلك ، قبل أن نتعمق في التأثير الذي يمكن أن يحدثه الضرب على الأطفال ، دعونا أولاً نفهم الفرق الكبير بين العقاب والانضباط.

طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟

العقوبة مقابل التأديب

عند تصحيح سلوك طفلك ، هناك فرق كبير بين العقاب والانضباط. في حين أن العقوبة تتعلق أكثر بجعل الطفل يعاني من أفعاله ، فإن الانضباط يهدف إلى تعليم الأطفال اتخاذ خيارات أفضل. خلافًا للاعتقاد السائد ، فإن العقوبة لا تعلم الأطفال تمامًا كيف يتصرفون ، بل إنها تتضمن سلسلة من الصراخ والضرب، مما يدل فقط على إحباط الوالدين وعدم صبرهم.

علاوة على ذلك ، فإن معاقبة الطفل لا تعلمه أبدًا كيفية حل النزاع ، بل يسلط الضوء على سلوك أكثر إشكالية بما في ذلك العدوانية.

من ناحية أخرى ، يعلم التأديب الأطفال ما يمكنهم فعله بدلاً من ذلك ، وكيفية حل المشكلات ، وطرق التحكم في سلوكهم وعواطفهم ، وما إلى ذلك ، كما أنه يشجع الطفل على التعلم من أخطائه وأن يصبح أفضل. وهذا ما يسمى أيضًا التعزيز الإيجابي ، والذي يساعد على تعزيز السلوك الجيد.

طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟

لماذا لا يساعد الضرب على تأديب الأطفال؟

نظرًا لأنه من الواضح الآن سبب اختلاف العقوبة كثيرًا عن الانضباط ، فإن استخدام الصفع كوسيلة لتصحيح سلوك طفلك ليس هو الحل.

إن صفع طفلك على الارداف سيخبره فقط أنه سيئ ، لكنه لن يشرح السبب. إنه لا يعلم الأطفال ما يجب عليهم فعله بدلاً من ذلك ، وكيف يمكنهم تحسين أنفسهم ، بل يركز فقط على السلبيات ، مما يجعل العالم أكثر رعباً وغير آمن للوجود فيه.

طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟

الضرب والمشاكل النفسية

في عام 2018 ، أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بيانًا يحذر فيه الآباء من استخدام الضرب لتأديب الأطفال. على أساس عدة دراسات ، تتعلق بمخاطر صفع الأطفال.

ويتضمن البيان الجديد بيانات تظهر أن الأطفال الذين تعرضوا للصفع في سنواتهم الأولى كانوا أكثر عرضة للتحدي ، وأظهروا سلوكًا أكثر عدوانية في وقت لاحق في مرحلة ما قبل المدرسة واثناء المدرسة و زادت مخاطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية وتدني احترام الذات.

لاحظ الباحثون أيضًا أن الأطفال الذين يتعرضون للصفع هم الأكثر عرضة للاستمرار في هذا التقليد العنيف في مرحلة البلوغ ، باستخدام نفس الأسلوب لتأديب طفلهم.

وفقًا لدراسة نُشرت في NBCI ، كان الآباء الذين تعرضوا للصفع عندما كانوا أطفالًا أكثر عرضة لإظهار سلوك عنيف تجاه أطفالهم.

طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟

لا يوجد تغيير طويل المدى في السلوك

قد يساعد الضرب على الأرداف في إيقاف الحالة على الفور ، لكن هل يعد بأي تغيير في السلوك على المدى الطويل؟ ليس صحيحا. وذلك لأن الصفع لا يعالج المشكلة الأساسية أو سبب السلوك السيئ.

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية علم النفس الأمريكية (APA) ، كان العقاب البدني مثل الضرب أو الصفع أقل فعالية من تقنيات التعزيز الإيجابية ، عندما يتعلق الأمر بتغيير سلوك الأطفال. الأسوأ من ذلك، قد يصبحون أقل استجابة لأي شكل من أشكال استراتيجيات الانضباط على المدى الطويل.

طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟

كيف تؤثر على العلاقات بين الوالدين والطفل؟

يقال أن العلاقة بين الوالدين والطفل هي الأكثر قداسة. الضرب يدمر ذلك. يسعى الطفل عادة إلى الحب والرعاية والثقة والأمان من والديه. إذا تعرضوا لعقوبات قاسية ، فمن غير المرجح أن يكون لديهم نفس القدر من الثقة والاحترام لوالدهم. ومن المرجح مرة أخرى أن يؤدي هذا إلى توتر علاقات الأطفال في المستقبل ، مما يؤدي إلى حلقة من العنف.

طبيب البوابة: لماذا صفع الأطفال ليس هو الحل للتأديب؟

التركيز على إخبارهم بما يجب عليهم فعله

بدلًا من صفع طفلك بلا هدف ، اجلسه وأخبره بما يجب أن يفعله بدلاً من ذلك .

أسس علاقة صحية وإيجابية بين الوالدين والطفل ، حيث لا يخشى الطفل إخبارك بأي شيء ، حتى أخطائه .

استخدم التعزيز الإيجابي لتأديب طفلك ، حيث تضع قواعد واضحة وحدودًا صحية وتتابع أيضًا العواقب. قد تساعدهم أيضًا الأساليب التأديبية مثل فترات الراحة أو سحب بعض امتيازاتهم على إدراك أخطائهم .

في الوقت نفسه ، لا تنس الاحتفال بمكاسبهم وحسن سلوكهم. بهذه الطريقة سيتعلمون الفرق بين الخير والشر .

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