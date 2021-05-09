طبيب البوابة: لماذا لا يتوقف طفلك عن البكاء؟

يبكي الأطفال لأسباب عديدة. إنها طريقتهم في جذب انتباهك والتعبير عما إذا كانوا بحاجة إلى شيء ما...

فيما يلي الأسباب الشائعة لعدم توقف طفلك عن البكاء:

أنا جائع

الجوع هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لبكاء المولود الجديد. معدة الطفل صغيرة ولا تستطيع تحمل الكثير. لذا ، حتى لو حصلوا على آخر إطعامهم منذ فترة ، فقد يظلون جائعين.

أنا متعب

إذا كان طفلك مرهقًا ، فقد يجد صعوبة في النوم. ابحث عن أدلة مثل النحيب والبكاء عند أدنى شيء وحاول جعلهم ينامون.

أنا أريد أن أبكي فقط

قد يبكي الطفل الذي يقل عمره عن 5 أشهر في وقت متأخر من بعد الظهر وفي المساء ، وهو أمر طبيعي ولكنه قد يكون مرهقًا في بعض الأحيان. البكاء المستمر يسمى المغص.



أنا بحاجة لتغيير الحفاض

يمكن أن يزعجه الحفاض المبلل أو المتسخ. يشعر الطفل الرقيق بالتهيج. حاولي منح طفلك بعض الوقت بدون حفاض.

أنا بحاجة إلى عناق

قد يحتاج طفلك إلى الكثير من الاحتضان والطمأنينة. حاول إبقاء الطفل بالقرب منك. يمكنك الغناء له والتأثير عليه.

أنا أريد أن اتجشئ

إذا كان الطفل يبكي بعد الرضاعة مباشرة ، فقد يكون ذلك بسبب الرياح التي يبتلعها أثناء الرضاعة أو عندما تبكي. ربّت على ظهره أو افركه لتجشؤه.

أنا مشوش

الكثير من الاهتمام من الناس يمكن أن يحفز الطفل بشكل مفرط. اصطحب طفلك إلى مكان هادئ وهادئ لتهدئته.

طبيب البوابة: نوم طفلك في هذه الوضعية يضعه في خطر كبير

طبيب البوابة: ماذا يقول لون براز طفلك عن صحته؟