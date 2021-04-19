طبيب البوابة: ماذا يقول لون براز طفلك عن صحته؟

خلال الأيام والأسابيع والأشهر الأولى ، يتغير لون براز الرضيع وقوامه. الأسباب الرئيسية لتغير اللون هي عمر الرضيع ونظامه الغذائي وصحته...

يمكن أن يتأثر لون براز الطفل بالرضاعة الطبيعية والتغذية الاصطناعية أيضًا. كتنبيه ، قد يشير البراز باللون الأحمر أو الأبيض إلى وجود مشكلة صحية. فيما يلي الألوان المختلفة لبراز الطفل وما يمكن أن تشير إليه.

اللون الأسود

اللون الأسود مفيد للبراز عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 يومًا. ولكن إذا حدث هذا بعد ذلك ، فقد يشير إلى حالة صحية. يمر الطفل بالعقي خلال الـ 24 ساعة الأولى من حياته ، وهو ذو لون أسود مميز.

الصفراء ، المخاط الذي يبتلعه الطفل أثناء وجوده في الرحم لتعويض هذه المادة. العقي عديم الرائحة لأنه معقم. يتغير اللون من الأسود إلى الأخضر الداكن ، ويتغير اللون تدريجيًا إلى اللون الأصفر. يجب ألا يكونا سوداوين بعد أسبوع واحد من ولادتهما. اطلب المساعدة الطبية إذا استمر اللون الأسود. يمكن أن يشير ذلك إلى نزيف في الجهاز الهضمي.

اللون الأصفر

هذا لون نموذجي لبراز الطفل الذي يرضع من الثدي. عادة ما يكون برازهم أصفر داكن اللون ويحتوي على بقع صغيرة. تتكون هذه البقع من حليب الأم وهي غير ضارة تمامًا.

اللون البني أو البرتقالي

هذا اللون شائع لإسهال الطفل الذي يتغذى بالرضاعة. عندما يشرب الطفل الحليب الصناعي ، يكون لون برازه بني فاتح أو برتقالي اللون. يكون البراز أغمق قليلاً وأكثر ثباتًا من براز الطفل الذي يرضع من الثدي.

اللون الأخضر

البراز الأخضر شائع أيضًا عند الرضع ويمكن أن يكون له الأسباب التالية. نزلة برد ، حشرة في المعدة ، حساسية من الطعام أو نفور من المضادات الحيوية في الطفل. علاج الأم المرضعة من اليرقان وسوء الهضم يمكن أن يسبب برازا أخضر عند الأطفال. البراز الأخضر ليس شيئًا يدعو للذعر إذا كان الطفل يكتسب وزنًا ويبدو سعيدًا.

اللون الأحمر

براز اللون الأحمر ليس علامة صحية. يمكن أن يعني البراز الأحمر وجود دم في البراز. يمكن أن يشير إلى أن الطفل يعاني من حالة صحية أو تورم بعض الدم. إذا تم التهاب حلمات الأم المرضعة أو نزفت من الثدي ، فقد يحدث ذلك.

النزيف من مؤخرة الطفل هو مصدر آخر للبراز الأحمر.

اللون الأبيض

براز اللون الأبيض ليس مؤشرًا جيدًا. البراز الأبيض نادر ويمكن أن يشير إلى مشكلة في الكبد. اليرقان شائع عند الأطفال حديثي الولادة ويختفي في غضون الأيام القليلة الأولى من حياتهم. إذا كان طفلك يعاني من اليرقان حتى بعد 14 يومًا من الولادة وكان لونه شاحبًا أو أبيض ، فقد يشير ذلك إلى مرض الكبد. يعد البول الأصفر علامة تحذير أخرى لليرقان.

متى يجب أن ترى الطبيب؟

يتغير لون براز الطفل مع نموه. يمكن أن يكون التغيير في اللون لأن الأطفال يبدئون في تناول الأطعمة الصلبة أو وجود طعام غير مهضوم في البراز.

إذا كان لدى الطفل براز شاحب أو أبيض ، فيجب فحص مستويات البيليروبين لدى الطفل. يمكن أن يشير وجود الكثير من المخاط في البراز أيضًا إلى وجود عدوى. يجب إبلاغ الطبيب بأي لون بخلاف اللون الأصفر إذا ظل كما هو لأكثر من يوم أو يومين.

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