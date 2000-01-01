طبيب البوابة: أفضل سن لتصبح أبًا حسب الدراسات غالبًا ما يعتقد الرجال أن عمرهم لا يهم عندما يتعلق الأمر بإنجاب طفل وأن الساعة البيولوجية مهمة فقط للنساء. ومع ذلك ، فإن عدد ونوعية الحيوانات المنوية يتناقصان مع تقدم العمر. من وجهة نظر بيولوجية ، يوصي الخبراء بأن المرحلة الأنسب للأبوة تبدأ من أواخر العشرينات إلى أوائل الثلاثينيات.

بالطبع من الممكن للرجال أن ينجبوا في الخمسينات من العمر أو أكبر. وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كان أكبر أب عمراً حين ولادة طفل يبلغ من العمر 92 عامًا. ومع ذلك ، وجد الباحثون أن عمر الرجل يمكن أن يؤثر على فرص الزوجين في الحمل. الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا لديهم احتمالية أقل للنجاح.

طبيب البوابة: أفضل سن لتصبح أبًا حسب الدراسات

الساعة البيولوجية للرجال

لا يتوقف الرجال عادة عن إنتاج الحيوانات المنوية ولكن هذا لا يعني أنه ليس لديهم "ساعة بيولوجية" مثل النساء. مع تقدم الرجل في العمر ، تخضع حيواناته المنوية لطفرات جينية تزيد من احتمالية تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية. يمكن أن يؤثر ذلك على الخصوبة ويخلق أيضًا تأثيرات محتملة على صحة أطفاله في المستقبل.

أظهرت الدراسات أن الآباء في "سن متقدم" قد يكونون أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطرابات النمو العصبي. لاحظت دراسة أجريت في عام 2010 أن نسل الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا لديهم خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد بنسبة خمسة أضعاف مقارنةً بعامة السكان.

طبيب البوابة: أفضل سن لتصبح أبًا حسب الدراسات

عوامل نمط الحياة التي تعيق الخصوبة

هناك العديد من العوامل المتعلقة بنمط الحياة التي يمكن أن تعرقل جودة الحيوانات المنوية لديك. وتشمل هذه الحمية الغذائية السيئة والتدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات والسمنة. حركة الحيوانات المنوية هي قدرة الحيوانات المنوية على التحرك بكفاءة عبر الجهاز التناسلي للمرأة للوصول إلى البويضة وتخصيبها. لقد ارتبط التدخين ليس فقط بانخفاض جودة الحيوانات المنوية ، ولكن أيضًا بمقدارها وقدرتها على الحركة.

طبيب البوابة: أفضل سن لتصبح أبًا حسب الدراسات

كيفية إنتاج الحيوانات المنوية المثلى

من أجل إنتاج الحيوانات المنوية المثالية ، من الضروري تناول الأطعمة الصحية. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان بضعة كيلوغرامات من شأنه أن يسهل عليك الحمل. تشير بعض الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد أيضًا. قلل من تناول الكحوليات والتدخين لتحسين جودة الحيوانات المنوية لديك. يعتبر الإقلاع عن كلا الأمرين تدريجيًا هو الخيار الأفضل.

حافظ على برودة الفخذ لأن الخصيتين تنتج أفضل الحيوانات المنوية عندما تكون أبرد قليلاً من باقي الجسم. للقيام بذلك ، تجنب ارتداء ملابس ضيقة للغاية أو وضع الكمبيوتر المحمول في حضنك لفترة طويلة أو قضاء الكثير من الوقت في بيئة حارة أو الجلوس لفترات طويلة من الوقت.

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