طبيب البوابة: لماذا يجب أن تأخذ لقاح فيروس الأنفلونزا؟

الأنفلونزا الموسمية، والمعروفة باسم الأنفلونزا، هي مرض تنفسي فيروسي معدي. ومع ذلك ، فمن السهل الخلط بينها وبين نزلات البرد - عدوى تسببها سلالة فيروسية مختلفة...

في حين أن هناك العديد من أوجه التشابه بين هذه العدوى ، مثل السعال والتهاب الحلق وانسداد الأنف ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية. قد تظهر على الشخص المصاب بالأنفلونزا أيضًا أعراض الحمى والتعرق البارد وآلام الجسم والصداع والتعب والقيء والإسهال ، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لنزلات البرد.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على فيروس الأنفلونزا وتأثيراته على العبء المتزايد للإنفلونزا...

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتأثر ما يقرب من 65000 شخص في جميع أنحاء العالم بأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالأنفلونزا الموسمية كل عام. ستة وثلاثون في المائة منهم من البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ​.

اليقظة خلال مواسم الرياح الموسمية والشتاء

في المناطق المعتدلة ، تحدث أوبئة الأنفلونزا في الشتاء ، بينما في المناطق الاستوائية ، يبدو أن الأوبئة الموسمية تحدث على مدار العام مع تفشي المرض بشكل غير منتظم.

السيطرة على الانفلونزا والوقاية منها

أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الاوبئة السنوية هو أن فيروس الأنفلونزا يخضع لطفرات جينية ثابتة ولكنها طفيفة إلى حد ما. وهذا ما يسمى "الانجراف المستضدي" ، ويمنع الناس من تطوير مناعة دائمة. على سبيل المثال ، سيطور الشخص الذي أصيب بالإنفلونزا في العام السابق مناعة ضد تلك السلالة الفيروسية المعينة ، على الرغم من أنه قد لا يتمتع بمناعة ضد سلالة العام الحالي بسبب التغيير الطفيف أو التطور في بنيته الجينية

غالبًا ما تحدث الإنفلونزا الموسمية بسبب سلالات مختلفة من فيروسات الأنفلونزا من النوع A أو B ، وكلاهما مسؤول عن الأوبئة السنوية ، بمعدل انتشار يبلغ 5-10٪ و 20-30٪ بين البالغين والأطفال كل عام ، على التوالي. 4 على الصعيد العالمي ، منذ سبتمبر 2020 ، تم الإبلاغ عن نشاط الإنفلونزا في الغالب من البلدان الواقعة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وكذلك بعض البلدان الموجودة في المنطقة المعتدلة من نصف الكرة الشمالي. كانت الهند من بين البلدان الآسيوية الاستوائية التي أبلغت عن أكبر اكتشاف للإنفلونزا

لقاح الإنفلونزا ، المعروف باسم "لقاح الأنفلونزا" ، هو أول خطوة وقائية ضد الفيروس. مع التغييرات التي تطرأ على سلالات الإنفلونزا الرئيسية على أساس سنوي ، يظل من الضروري تناول لقاح الأنفلونزا الأحدث ، والذي يشتمل على تركيبة محدثة لتوفير مناعة كافية وذات صلة.

هل أخذت لقاح الإنفلونزا؟

مع اقتراب موسم الإنفلونزا ، يجب على الناس التفكير في الحصول على اللقاح . لقاحات الإنفلونزا آمنة وفعالة. هذا يتماشى أيضًا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية) ، التي توصي بوجوب أخذ لقاح الأنفلونزا الأخير قبل أسبوعين من بداية موسم الأنفلونزا في منطقة معينة.

يجب تشجيع المجموعات المعرضة لمخاطر أعلى لمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة ووقوع الاستشفاء بشكل خاص على أخذ اللقاح.

تشمل هذه المجموعات:

النساء الحوامل.

الأطفال (أقل من 5 سنوات).

كبار السن (65 سنة من العمر).

الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة عالية الخطورة بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسكري وأمراض القلب والكلى والكبد واضطرابات التمثيل الغذائي أو الأمراض العصبية أو النمائية العصبية.

يمكن أن تؤدي عدوى الإنفلونزا إلى مضاعفات حتى لدى الأطفال والبالغين الأصحاء.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمنح التطعيم جسمك فرصة لتقوية جهاز المناعة عن طريق إنتاج الأجسام المضادة التي تحميك من الإنفلونزا.

يوجد اليوم جيل جديد من اللقاحات الرباعية التكافؤ التي توفر حماية واسعة ضد أربع سلالات مختلفة من فيروسات الإنفلونزا في وقت واحد. وهي تشمل نوعين من السلالات A واثنين من النوع B من فيروس الأنفلونزا والتي من المحتمل أن تنتشر وفقًا للمراقبة العالمية المستمرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

إذا لم تأخذ أنت وعائلتك لقاحك بعد ، فقد يكون الوقت مناسبًا للاتصال بطبيب العائلة.

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