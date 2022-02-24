طبيب البوابة: لماذا يجب منع تقديم السكريات للرضع؟ كل أم لديها تجربة خاصة في إطعام أطفالها من الآهات الى التمرد الى اعادة الطعام بالكامل من الفم!

إن إطعام طفلك أشياء حلوة في أول عامين بعد ولادته ، وخاصة العناصر التي تحتوي على السكريات المضافة ، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على نمو الطفل. يتم إضافة السكريات المضافة أثناء معالجة الطعام. في الأطعمة مثل المحليات والعصائر وعصائر الفاكهة / الخضار ، تتم اضافة السكريات. لذلك يجب حظر لبن الزبادي بالفواكه والوجبات الخفيفة الحلوة للأطفال ومشروبات الفاكهة والحلويات والمخبوزات الحلوة من وجبات الأطفال بشكل خاص.

طبيب البوابة: لماذا يجب منع تقديم السكريات للرضع؟

لماذا يجب التخلص منها؟

للنمو السليم للأطفال في أول أربعة وعشرين شهرًا بعد الولادة ، يلزم الكثير من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية. على الرغم من أن الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة غنية بالسعرات الحرارية ، إلا أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية. يأكل الأطفال بالفعل كميات محدودة من الطعام خلال هذه السنوات، وللتأكد من أن الطعام الذي يستهلكونه مفيد لجسمهم ، يجب التخلص من الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة من نظامهم الغذائي.

طبيب البوابة: لماذا يجب منع تقديم السكريات للرضع؟

عواقب بعيدة المدى

الأطفال الذين يتغذون على أطعمة غنية بالسكر في سنواتهم الأولى هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وتسوس الأسنان في سن مبكرة. هذا لأن الأطفال يميلون الى تفضيل الأطعمة التي تناولها خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأولى من حياتهم. نظرًا لأن التفضيلات طويلة المدى تتشكل من خلال عاداتهم الغذائية الأولية ، ينتهي الأمر بهم إلى اشتهاء السكريات. من ناحية أخرى ، فإنهم لا يقبلون إلا الأطعمة المرة مثل الخضروات الصحية إذا اعتادوا عليها منذ سن مبكرة.

الحل

نظرًا لأنه من الصعب للغاية التخلص تمامًا من السكر المضاف من نظامهم الغذائي اليومي ، واستيعاب الخيارات الصحية مثل الخضروات ، فمن المهم إيجاد حل وسط يسمح لك بمراقبة صحة طفلك والسماح له بالحصول على الحلويات، الطعام الذي يرغبون فيه.

التحول إلى المشروبات مثل الحليب الاصطناعي أو حليب الأم أو بعض أنواع الحليب الأخرى حسب عمر طفلك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا محاولة التخلص من السكر أثناء إعداد وجبات الطعام لطفلك. يعد التحقق من الملصقات الخاصة بكل ما تشتريه لاستهلاك طفلك أيضًا خطوة مهمة يمكن اتخاذها لتجنب أي سكر مضاف تمامًا. من المهم أيضًا أن تتذكر أن السكر المضاف لا يتم كتابته دائمًا كما هو ولكن يجب البحث عن علامات مثل "محلى".

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