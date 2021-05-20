طبيب البوابة: لماذا يجب نقع اللوز والجوز والزبيب في الماء؟

المكسرات رائعة لتعزيز الصحة العامة. حفنة من المكسرات كل يوم يمكن أن تعزز صحة جيدة بطرق مختلفة.

بينما نستهلك جميعًا المكسرات ، فإننا لا ندرك حقيقة أن المكسرات المنقوعة أكثر صحة من المكسرات النيئة. نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح!

ستندهش من معرفة أن المرضى الذين تعافوا من كوفيد-19 ينصحون بنقع الزبيب. لفهم المزيد حول فوائد تناول المكسرات المنقوعة ، تحدثنا إلى أخصائية التغذية والمؤلفة كافيتا ديفجان. هنا هو ما لديها لتقوله.

كيف سيساعد تناول المكسرات المنقوعة مرضى كوفيد-19؟

يكون توافر العناصر الغذائية أعلى في الزبيب المنقوع. يوفر البورون للعظام وغني بالحديد والكالسيوم وفيتامين ب والطاقة الفورية والبوتاسيوم. كما أنه يعمل كملين خفيف ويمنع الإمساك.

تمامًا مثل نقع الزبيب ، فإن نقع اللوز يجعله أكثر قابلية للهضم ويقلل من مضادات المغذيات مثل التانيس. يمكن أن يتداخل التانيس مع امتصاص العناصر الغذائية في الجسم. من ناحية أخرى ، ينتج الجوز المنقوع حرارة أقل في الجسم ، مما يجعلها صالحة للاستهلاك خلال فصل الصيف أيضًا. يسهل هضمها.

يساعد تناول اللوز المنقوع في إنقاص الوزن ، ويعزز وظائف المخ ، ويخفض نسبة الكوليسترول ، وهو مفيد للبشرة.

اللوز المنقوع مفيد لمرضى السكر ، ويمنع السرطان ، ويساعد في محاربة التوتر ، ويعزز النوم بشكل أفضل ، ويمنحك شعرًا طويلًا ويدعم صحة الأسنان.

كم يجب أن يستهلك المرء؟

يمكن تناول 5-7 حبات من الزبيب و2-3 حبات جوز و 7-10 حبات من اللوز كل يوم من أجل التمتع بصحة جيدة.

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