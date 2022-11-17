طبيب البوابة: لماذا يجب هرس الخيار قبل أكله؟ إذا كانت هناك خضروات مليئة بالماء ، فهي الخيار. من المعروف أنها الخيار من الخضار ذات الشعبية الكبيرة وذات المذاق المميز أيضاً، ويناسب أغلب أصناف الساندويتشات والسلطات. كما انه من الوجبات الخفيفة المثالية لأنه يملئ معدتك ويوفر العناصر الغذائية الأساسية مع سعرات حرارية أقل. لكن هل تعلم أنه يجب عليك هرس الخيار قبل تناوله إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل نكهة ممكنة؟

يعد هرس الخيار من الممارسات الصينية القديمة ، حيث يتم إقرانه بالطعام الحار والتوابل لمقاطعة سيتشوان لموازنة الحرارة. دعونا نلقي نظرة على سبب تناوله مهروساً.

طبيب البوابة: لماذا يجب هرس الخيار قبل أكله؟

طعم أفضل

عادة ، نغسل الخيار ثم نقطعه إلى قطع. ومع ذلك ، هناك خطوة أخرى يتعين عليك القيام بها على ما يبدو قبل التقديم. على ما يبدو، يصبح الخيار ألذ إذا قمت بهرسه أولاً. إلى جانب حقيقة أن مذاقه أفضل عند كسره، فإنها يلتقط أيضًا النكهات الأخرى بشكل أفضل. جرب رش القليل من الملح على شرائح الخيار المهروس ثم ضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبًا. ستلاحظ أن الخضروات اكتسبت لونًا أخضرًا طازجًا وأصبح لها مذاق أفضل. يقال أنه عند إضافته إلى السلطة ، فإن الخيار المهروس سوف يمتص الصلصة بشكل أفضل

طبيب البوابة: لماذا يجب هرس الخيار قبل أكله؟

محتوى مائي غني

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، ولهذا السبب فهو يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. لذلك يستخدمه الطهاة في المطبخ الآسيوي لامتصاص النكهات المختلفة والاحتفاظ بها.

طريقة هرس الخيار

أفضل طريقة "لهرس" الخيار هي تقطيع الخضار إلى بضع قطع أولاً. ثم الضغط على القطع بجانب السكين المسطح تمامًا كما نفعل مع حصوص الثوم. ولا ينبغي هرس الخيار بشكل مسطح تماماً ، ولكن برفق. عند الانتهاء ، يمكنك تقطيعه إلى قطع واضافتها الى السلطة أو الساندويتشات بسهولة!

فوائد الخيار

وفقًا للطب الصيني التقليدي، ينظف الخيار الجسم ويزيل السموم ، ويساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ، كما أنه يخفف الحرارة الداخلية للجسم بفضل عنصر "التبريد" الخاص به. الخيار مادة طبيعية مدر للبول ، مما يساعد الجسم على تمرير السموم عبر البول. وإذا أكلت القليل من الخيار مع ماء الشرب ، فإن الألياف الموجودة في هذه الخضروات الفائقة سوف تزيل السموم من جهازك الهضمي أيضًا. باختصار ، لذلك تناول الكثير من الخيار في موسمه!

كذلك يعتبر الخيار من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية للغاية ويتكون من 96٪ ماء. 100 جرام من الخيار تضيف 45 سعرة حرارية فقط. إنها مليئة بالمعادن والألياف الغذائية والفيتامينات الأخرى التي تعتبر فعالة جدًا في فقدان دهون البطن.

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