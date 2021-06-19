طبيب البوابة: لماذا يحتاج أطفالك في مرحلة النمو إلى فيتامين سي؟

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ومع ذلك ، أصبحت الرياضة في الهواء الطلق ظاهرة نادرة هذه الأيام مع ضيق المكان والزمان. لقد أدى الوضع الحالي إلى تفاقم هذه المشكلة حيث لا يوجد مجال للأطفال للخروج. زاد وقت الشاشة كشرط للتدريس والترفيه عبر الإنترنت. وكان لهذا تأثير على مستويات المناعة.

قد يميل أطفالك إلى فقدان كميات كافية من فيتامين سي ، خاصةً عندما لا يتناولون وجباتهم بشكل صحيح. قد يؤدي استمرار ذلك إلى إضعاف جهاز المناعة لديهم مما يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة في المستقبل. قد يمرضون أو يعانون من أمراض أخرى بين الحين والآخر مثل البرد والإنفلونزا كبداية.

فيتامين سي ، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك ، هو من المغذيات الدقيقة القابلة للذوبان في الماء والتي لا يتم إنتاجها أو تخزينها في الجسم. فيتامين سي له أهمية خاصة لأنه ليس فقط من المغذيات الدقيقة الأساسية اللازمة لعمل الجهاز المناعي بشكل سليم ، ولكنه أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجهاز المناعي من التلف التأكسدي.

منذ فترة طويلة اشتهر فيتامين سي بفوائده الصحية المحتملة من حيث تعزيز جهاز المناعة والمساعدة في محاربة حالات مثل الأنفلونزا أو البرد. لكن هل تعلم أن هذا الفيتامين ليس مفيدًا فقط لمناعة الأطفال ، ولكن أيضًا لنموهم بشكل عام. يعد تناول كمية كافية من فيتامين سي أمرًا بالغ الأهمية للأطفال لأنه يلعب العديد من الأدوار المهمة في الجسم. يساعد في إنتاج الكولاجين اللازم لتنمية الجلد والعضلات والعظام. إنه أحد أقوى مضادات الأكسدة ويلعب دورًا مهمًا في حماية الخلايا والأنسجة من الأكسدة. إنه مطلوب ليس فقط لتطوير وعمل الخلايا المناعية المهمة ولكن أيضًا للعمليات / التفاعلات المناعية الرئيسية. يعمل كمضاد للأكسدة وداعم للمناعة ويساعد في تعزيز امتصاص الحديد في الجسم من الطعام الذي يستهلكه أطفالك. هذا مفيد بشكل خاص في مرحلة النمو السريع التي تتطلب متطلبات عالية من الحديد.

إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار :

خلال فترة النمو هذه ، يحتاج الأطفال إلى تغذية متوازنة ومغذيات دقيقة حيوية ، وخاصة فيتامين سي بكميات أعلى مما يعني أنه يجب على الآباء ضمان حصول أطفالهم على فيتامين سي بكميات كافية. لحسن الحظ ، يمكن العثور على فيتامين سي في العديد من الأطعمة وخاصة الفواكه والخضروات الملونة. تعتبر المصادر النباتية ، مثل الطماطم والفلفل والبروكلي والكيوي ، من أفضل مصادر فيتامين سي .

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت مصادر جيدة أيضًا. توفر حبة برتقالة متوسطة الحجم 70 ملليجرام من فيتامين سي. لذلك ، بصفتك أحد الوالدين ، من الضروري أن يضمن المرء أن يأكل الطفل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة كل يوم .

يمكن تقليل محتوى فيتامين سي في الطعام عن طريق التخزين والطهي لفترات طويلة حيث يسهل تدميره بالحرارة. لذلك ينبغي تشجيع استهلاك الفواكه والخضروات النيئة قدر الإمكان أو طهي الخضار بالبخار. لا تقلق إذا كان الطفل يعاني من أكثر من المطلوب ، حيث يتم إفراز أي فائض من فيتامين سي لا يستهلكه الجسم

إذا كان طفلك يعاني من انتقائية في تناول الطعام . فيمكن أيضًا تلبية متطلبات فيتامين سي من خلال المكملات الغذائية عن طريق الفم. يساعد هذا الفيتامين الأطفال على تكوين وتقوية الكولاجين في العظام والغضاريف والعضلات والأوعية الدموية ، كما أنه ضروري في التئام الجروح الطفيفة ويساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة .

وأخيراً كآباء ، من الضروري ضمان نظام غذائي متوازن لأطفالك مع الفيتامينات والمعادن الأساسية كذلك. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، على الرغم من بذل أفضل الجهود ، لا يوفر النظام الغذائي اليومي للأطفال دائمًا التغذية التي يحتاجها الجسم. لضمان حصول طفلك على فيتامين سي ، يمكنك أن تقدم لأطفالك بعضًا من مكملات فيتامين سي الفموية الأكثر توفرًا والموثوقية وفقًا لتوجيهات طبيب أطفال أطفالك وتضمن حمايتهم وتغذيتهم بشكل صحيح في سنوات تكوينهم.

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