طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن "أطفال قوس قزح" ؟ وما الذي يجعلهم مميزين؟ "طفل قوس قزح" - المصطلح في حد ذاته يعطي طاقة إيجابية للغاية وطاقة واعدة للغاية. على الرغم من أنها قد لا تكون كلمة مألوفة لدى معظم الناس ، إلا أن أولئك الذين عانوا من فقدان مرتبط بالحمل في الماضي ربما يعرفون ما تعنيه. لذلك ، يُستخدم مصطلح طفل قوس قزح للإشارة إلى طفل يتمتع بصحة جيدة يولد أو يتبناه الوالدان اللذان عانوا سابقًا من فقدان الحمل بسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاة حديثي الولادة.

ومع ذلك ، فإن الآباء الذين يتوقعون ولادة طفل جديد مرة أخرى بعد معاناة الإجهاض يواجهون مجموعة واسعة من المشاعر أو بالأحرى مزيج من المشاعر بما في ذلك الفرح والحزن والارتباك وأحيانًا القلق.

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طبيب البوابة: ماذا تعرفين عن "أطفال قوس قزح" ؟

التعامل مع الحزن بعد فقدان الحمل

وفقاً لجمعية علم النفس الأمريكية (APA) ، يعتقد العديد من المعالجين النفسيين أن الاجهاض يلقي الضوء على نوع "فريد" جدًا من الحزن.

تقول جانيت جافي ، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي والمؤسس المشارك لمركز علم النفس الإنجابي في سان دييغو ، "إن أحد أكبر الفروق بين الحزن المرتبط بفقدان الحمل وأشكال الحزن الأخرى هو أن فقدان الحمل هو خسارة المستقبل. بدلا من الماضي."

وتضيف: "بقدر ما هو مؤلم أن تفقد أحد أفراد أسرتك ، لا تزال لديك ذكريات عن ذلك الشخص. يمكنك إلقاء نظرة على الصور ومشاركة القصص". كما تقول، "مع فقدان الحمل ، لديك فقط ما في مخيلتك. القصة التي تدور في رأسك حول هذا الطفل المستقبلي تختفي".

خلال هذا الوقت ، تلوم العديد من النساء أنفسهن أيضًا على كل ما حدث ويعانين من إحساس بالذنب والفشل ، كما تقول كارين هول ، عالمة النفس في سان دييغو.

ومع ذلك ، يعتقد علماء النفس والمعالجون النفسيون أن أخذ الوقت للحزن والاعتراف بالعواطف أمر مهم بعد فقدان الطفل.

طبيب البوابة: "أطفال قوس قزح" اعرف سبب تسميتهم

كيف يكون شعور ولادة طفل قوس قزح مختلفاً

يمكن أن يكون فقدان الحمل مؤلمًا ومخيفًا ولا يوجد شيء يمكن أن يعوض عنه. ومع ذلك ، بالنسبة للآباء الذين فقدوا طفلًا ، فإن ولادة طفل قوس قزح قد تثير مجموعة من المشاعر. قد يشعر المرء بفرح وأمل وإثارة هائلين. لكن في الوقت نفسه ، قد يتعرض المرء للشعور بالذنب والقلق والعصبية والخوف من فقدان الطفل مرة أخرى.

كل هذا المزيج من المشاعر قد يجعل تجربة حمل قوس قزح مختلفة عن أي شيء مررت به سابقًا.

هذه المرة ، من المحتمل أن تكون أكثر حرصًا ، وأكثر قلقًا، وأكثر يقظة بشأن كل شيء ، على الرغم من أنك ربما فعلت كل شيء بشكل صحيح في المرة الأولى.

طبيب البوابة: "أطفال قوس قزح" اعرف سبب تسميتهم

اعترف بكل المشاعر

يُعتقد أن معظم النساء اللواتي يعانين من فقدان الحمل أكثر عرضة للاكتئاب والقلق بعد الولادة.

لذا ، إذا كنت تتوقع طفلًا بألوان قوس قزح ، فلا بأس أن تكون مشغولًا ومتحمسًا ، امنح نفسك الوقت للتكيف مع مشاعرك. ليس من السهل أبدًا التعافي أو التعافي العاطفي تمامًا من الخسارة ، ولهذا السبب يمكنك حتى طلب المساعدة والعلاج المتخصصين.

في حين أن قوس قزح أو طفل "المعجزة" يمكن أن يساعد المرء على الشفاء بعد الخسارة ، يجب أن يكون أيضًا منفتحًا على الاعتراف بمشاعره بدلاً من قمعها بالكامل.

طبيب البوابة: "أطفال قوس قزح" اعرف سبب تسميتهم

طرق الحصول على الدعم

عندما تتوقع طفل قوس قزح ، فأنت بحاجة إلى كل الدعم في العالم حتى تتمكن من التغلب على كل مخاوفك.

بعد قولي هذا ، اختر طبيبًا ليس فقط بارعًا في توفير مرافق الرعاية الصحية ولكنه أيضًا حساس لمخاوفك. تأكد من أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين ، أشخاص يمكنك الوثوق بهم والاعتماد عليهم.

تواصل واطلب المساعدة المهنية إذا كنت لا تعتقد أنه يمكنك التعامل مع كل المشاعر بنفسك. والأهم من ذلك ، اعتني بصحتك وعافيتك العقلية.

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