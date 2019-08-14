طبيب البوابة: ماذا تعرف عن العلاج بالحمامات الشمسية؟

لا يمكن تصور الحياة على الأرض بدون شمس. الضوء الطبيعي للشمس أمر بالغ الأهمية لصحتنا ورفاهنا. يساعد ضوء الشمس في تنظيم الإيقاعات الطبيعية لجسمنا وعدم الحصول على ما يكفي منها يمكن أن يؤثر على صحتنا بطرق مفاجئة.

ربما تكون قد سمعت أن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يضر بشرتك ، ولكن هل تعلم أن التعرض لأشعة الشمس الدافئة في وقت محدد وبطريقة متسقة يمكن أن يكون مفيدًا جدًا؟ التعرض لأشعة الشمس الدافئة يمكن أن يشفي العديد من الأمراض الجلدية ويمكن أن يساعد أيضًا في رفع مستوى مزاجك. التعرض لأشعة الشمس يسمى أيضًا العلاج بالحمامات الشمسية وقد كان قيد الاستخدام منذ العصور القديمة نظرًا لخصائصه التي تكافح الأمراض.

دعونا نعرف ما هي فوائد العلاج بالحمامات الشمسية.

العلم وراء العلاج بالحمامات الشمسية

العلاج بالحمامات الشمسية هو وسيلة طبيعية لعلاج المشاكل الصحية المختلفة. يساعد ضوء الشمس على تنظيم إنتاج الميلاتونين في الجسم ، وهو أمر ضروري للحفاظ على إيقاعات الجسم اليومية. الميلاتونين هو هرمون أساسي تصدره الغدة الصنوبرية في المخ. ينظم هذا الهرمون دورة النوم والاستيقاظ. يتأثر إنتاج الميلاتونين بكثافة ضوء الشمس. يزيد خلال الليل ويسقط خلال النهار.

يساعد العلاج بالحمامات الشمسية على الحفاظ على المستوى الهرموني في الاختيار ويبقي الاضطرابات في وضع حرج. علاوة على ذلك ، فقد وجد أن انخفاض التعرض لأشعة الشمس قد يتسبب في اضطرابات جسدية ونفسية. التعرض لأشعة الشمس لا يعني حرق جلدك. عليك فقط أن تعرض نفسك لأشعة الشمس بطريقة صحية. لان حرمانك من التعرض الصحي قد يؤدي إلى نقص فيتامين (د) في الجسم.

الفوائد الصحية لأشعة الشمس:

تساعد حمامات الشمس على تحسين الدورة الدموية في الجسم ويزيل السموم من الجسم. من الضروري أيضًا امتصاص العظام للكالسيوم. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الأشعة فوق البنفسجية (UVB) تعزز انتاج فيتامين D3 في جسم الإنسان ، وهو أمر مهم لزيادة ضغط الدم. حتى الأطفال يتعرضون لأشعة الشمس للحصول على عظام وأسنان قوية.

تتمتع أشعة الشمس بقدرة شفاء فريدة وهي مفيدة في علاج أمراض الجلد مثل الصدفية وحب الشباب والأكزيما. يخترق ضوء الشمس عمق الجلد لتنظيف الأوعية الدموية.

طرق أخذ حمام شمسي

أول شيء يجب مراعاته هو أنك يجب ألا تأخذ حمامًا شمسيًا تحت أشعة الشمس القوية. علاوة على ذلك ، بمجرد أن تبدأ في التعرق ، يجب عليك التوقف والابتعاد عن أشعة الشمس.

لأخذ حمام شمسي، قم أولاً بتغطية رأسك بمنشفة مبللة. يجب أن ترتدي ملابس قطنية خفيفة للسماح لبشرتك بامتصاص أشعة الشمس بطريقة أفضل. يمكنك إما الاستلقاء أو الجلوس في مكان ما تحت الشمس والاسترخاء لفترة من الوقت. بمجرد بدء التعرق ، انتقل من الشمس وابدأ بالاستحمام في الماء البارد.

المدة

في الصيف ، يجب أن تكون المدة من 10 إلى 15 دقيقة وفي فصل الشتاء ، يجب أن تكون المدة من 20 إلى 30 دقيقة. ولكن ينبغي للمرء تجنب أخذ حمام شمس في مكان عاصف. أفضل توقيت لأخذ حمام شمس هو قبل الساعة 8 صباحًا وبعد الساعة 5 مساءً لأن أشعة الشمس في هذا الوقت ليست قاسية جدًا.

الحد الأدنى:

هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار أثناء الاستحمام الشمسي:

- شرب الكثير من الماء والحفاظ على الترطيب خلال الحمام الشمسي.

تغطية رأسك بمنشفة مبللة أثناء الاستحمام الشمسي.

- بعد أخذ الحمام الشمسي ، استحم بالماء.

لا تأكل أي شيء فورا بعد الحمام الشمسي.

لا ينبغي أن تجلس لأكثر من ساعة واحدة.

لا تأكل أي شيء قبل ساعتين من أخذ الحمام الشمسي.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو لديهم حساسية من الضوء يجب ألا يأخذوا حمامًا شمسيًا.