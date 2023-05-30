البوابة - داء كثرة الوحيدات، المعروف أيضاً باسم "مرض التقبيل" هو عدوى فيروسية نموذجية سببها فيروس ابشتاين بار Epstein-Barr أو EBV ، الذي يصيب حوالي 95% من الأشخاص، ولكنه ينتشر بشكل أساسي بين المراهقين والشباب ، وخاصة طلاب الجامعات.

من أعراضه التهاب الحلق، وتضخم الغدد الليمفاوية، غالبًا في الرقبة بسبب ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء التي يسببها الفيروس. لن تتطور جميع حالات العدوى بفيروس EBV إلى عدوى أحادية ، ولكن بعضها سيتطور ، خاصة لدى أولئك الذين لم يتعرضوا للفيروس في طفولتهم.

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن تعقيدات مرض التقبيل ؟

هل "مرض التقبيل" قابل للعدوى؟



غالبًا ما يشار إلى مرض التقبيل ، بأنه معدٍ فهو قابل للانتقال من خلال اللعاب. ولكن التقبيل ليس هو الطريقة الوحيدة للعدوى. يمكن أن ينتشر كذلك من خلال النشاط الجنسي أو مشاركة الأواني أو المشروبات ، وغيرها من الوسائل.



أعراض مرض التقبيل

فيما يلي بعض الأعراض الفيروس النموذجية:

• التعب

• التهاب الحلق

• حمى مع درجة حرارة لا تقل عن 100.4

• تعرق طوال النهار أو في الليل

• غثيان

• الصداع

• قشعريرة وآلام في الجسم

• سعال

• مشاكل في بلع الطعام

• ضعف الشهية

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن تعقيدات مرض التقبيل ؟

التهاب الحلق هو أكبر الأعراض



كثير من المرضى يفترضون أنهم مصابون بالتهاب الحلق في حين أن لديهم بالفعل حالة فيروس ابشتاين بار الذي يتميز بالتهاب الحلق وتضخم الغدد الليمفاوية. يُنصح بزيارة الطبيب لتلقي التشخيص المناسب لأنه يمكن في كثير من الأحيان الخلط بين هذه الأعراض وأعراض الاضطرابات المعدية الأخرى.



تدابير وقائية

استمر في غسل يديك كثيرًا بالصابون والماء الدافئ. قم بتغطية فمك عند السعال أو العطس. سيساعد هذا في وقف انتشار العدوى الأخرى الأكثر خطورة مثل الإنفلونزا و COVID-19 وغيرها.



النتيجة

إن زيادة كمية الماء التي تتناولها والحصول على قسط كبير من الراحة هما أفضل طريقتين للتعافي من فيروس ابشتاين بار. للبقاء رطبًا ، اختر الماء بدلًا من العصير والقهوة والصودا متى استطعت. لإعطاء جسمك فرصة للإصلاح ، حاول الحصول على مزيد من النوم في الليل وأخذ قيلولة عندما تستطيع. تجنب محاربة التعب وتأكد من الراحة بشكل صحيح أثناء تناول الأدوية المضادة للفيروسات التي يصفها الطبيب.

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