طبيب البوابة: ماذا تعرف عن فوائد براعم الخيزران نبات الخيزران هو عضو في عائلة العشب. يقوم الخيزران الذي ينمو لمدة ثلاث إلى أربع سنوات بتطوير براعم جديدة. يتم جمع هذه البراعم الحديثة لأنها تعتبر خضروات صالحة للأكل يمكن تضمينها في العديد من الوصفات الصحية. اعتمادًا على الأنواع ، تبدأ براعم الخيزران الصالحة للأكل في النمو فوق السطح في مواسم مختلفة من العام. ثم يتم قطع البراعم الصغيرة المخروطية الشكل مباشرة من جذورها ثم يتم غسلها قبل التحضير.

يتميز الجزء الخارجي من براعم الخيزران بعدة طبقات من الأوراق. بمجرد تقشير هذه الطبقات ، سيظهر اللب الأبيض للبرعم أو الجزء الكريمي. هذا هو الجزء الصالح للأكل من برعم الخيزران. يتميز القلب بقوامه المقرمش إلى جانب نكهته الخفيفة الفريدة. بمجرد طهيه ، تعطي براعم الخيزران طعمًا محايدًا إلى حد ما.

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن فوائد براعم الخيزران

أصناف الخيزران المصنفة على أنها قابلة للأكل:

Bambusa bambos - Bambusa tulda - B. polymorpha - B balcooa - Dendrocalamus hemiltonii - D gigentius - Melocanna baccifera .

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن فوائد براعم الخيزران

الفوائد الصحية لبراعم الخيزران

تحتوي 100 جرام من براعم الخيزران على 27 سعرة حرارية فقط. وهذا ممتاز لمن يحاولون إنقاص بعض الوزن.

تحتوي 100 جرام من براعم الخيزران على 2.2 جرام من الألياف. تساعد الألياف الغذائية في إدارة مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك. كما أنها تقلل من مستويات الكوليسترول السيئ لأن الألياف تحتوي على دهون غير مشبعة في القناة المعوية. تساعد العناصر الغذائية الغنية بالألياف مثل براعم الخيزران في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لأنها تحمي الأمعاء بكفاءة من المواد الكيميائية السامة الموجودة في الأطعمة المصنعة.

براعم الخيزران غنية بفيتامينات ب المعقدة مثل فيتامين ب 6 والثيامين والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والنياسين. فيتامينات ب ضرورية للنشاط الأنزيمي الخلوي الأمثل ووظائف التمثيل الغذائي.

براعم الخيزران غنية بالمعادن مثل النحاس والمغنيسيوم. كما أنها تحتوي على كميات صغيرة من المعادن المفيدة مثل الفوسفور والكالسيوم والحديد. يعمل المنغنيز المعدني كعامل مساعد في الإنزيم المضاد للأكسدة المسمى ديسموتاز الفائق. من ناحية أخرى ، يعتبر النحاس عنصرًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء. أخيرًا ، يسهل الحديد تكوين خلايا الدم الحمراء والتنفس الخلوي.

براعم الخيزران غنية بمستويات عالية من البوتاسيوم. تحتوي الحصة 100 جرام من براعم الخيزران الطازجة على ما يصل إلى 533 مجم من البوتاسيوم. وهو ما يصل إلى 11٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من البوتاسيوم. يعد هذا المعدن مكونًا مهمًا من مكونات الخلايا وكذلك سوائل الجسم حيث يساعد في التحكم في معدل ضربات القلب. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقاوم آثار الصوديوم أثناء تنظيم ضغط الدم.

طبيب البوابة: ماذا تعرف عن فوائد براعم الخيزران

الآثار الجانبية لتناول براعم الخيزران

من النادر جدًا أن يصاب الناس بالحساسية أثناء استهلاك براعم الخيزران. تتميز براعم الخيزران بخاصية taxyphyllin - وهو نوع من جليكوسيد السيانوجين وهو أمر حاسم في التنفس الخلوي. براعم الخيزران الناضجة تحتوي على جليكوسيدات أكثر من تلك الطازجة. ضع البراعم الصغيرة في الماء المغلي ، لتدمير المركبات السامة التي قد توجد في براعم الخيزران.

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