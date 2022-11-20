3 وصفات كينوا سهلة وصحية لفقدان الوزن يعتبر الكينوا طعامًا رائعًا وقد زادت شعبيته كثيراً في الفترة الماضية، خاصة بين الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن، واستبدال الأرز والقمح بالكينوا الصحية.

الكينوا غنية بالمنجنيز والفوسفور والمغنيسيوم والفولات والثيامين.

وفقًا لتقرير هارفارد ، "على الرغم من كونها بذرة من الناحية الفنية، إلا أن الكينوا مصنفة على أنها حبة كاملة ومصدر جيد للبروتين والألياف النباتية."

3 وصفات كينوا سهلة وصحية لفقدان الوزن

القيمة الغذائية لليكنوا

يحتوي 1 كوب من الكينوا المطبوخة على حوالي 8 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الألياف. ويضيف التقرير: "على عكس بعض البروتينات النباتية ، فإن الكينوا بروتين كامل ، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا تستطيع أجسامنا صنعها بمفردها".

3 وصفات كينوا سهلة وصحية لفقدان الوزن

1.يخنة الكينوا بالخضار

المكونات:

كوب من الكينوا

خضار قليلة السعرات مثل الجزر والقرنبيط والفاصوليا والبازلاء الخضراء وغيرها

الطريقة:

تغسل الكينوا بشكل صحيح وتترك لتتصفى من الماء

تقطع الخضار إلى شرائح رفيعة

تسخن المقلاة ويضاف الزيت وبعض بذور الخردل

تضاف ملعقة كبيرة من العدس المقشور إلى المقلاة، ويقلى على نار منخفضة ، حتى يتحول إلى اللون البني الذهبي

يضاف البصل وأوراق الكاري ثم تضاف الخضار وتقلى لمدة 3 دقائق

تتبل بالملح ومسحوق الكركم ومسحوق الفلفل الحار

تضاف الكينوا المغسولة، ثم يضاف الماء ويغطى كل شيء حتى ينضج بشكل صحيح .

2. شوربة الكينوا بالخضار

المكونات:

كوب من الكينوا

خضار متنوعة: جزر وفاصوليا وبازلاء خضراء

الطريقة:

تقطع الخضار الى قطع صغيرة

تغسل الكينوا بشكل صحيح

في مقلاة يضاف قشر الليمون والخضروات والكينوا والثوم والماء

تطهى بشكل صحيح لمدة 15 دقيقة

يمكنك إضافة أوراق خضراء مثل السبانخ

تتبل بالملح والفلفل

تضاف الزبدة وعصير الليمون وتقدم ساخنة

3. فشار الكينوا

هل فكرت بوجبة خفيفة مثل هذه.

أنت بحاجة الى الكينوا والقليل من الزيت

الطريقة:

تسخن مقلاة ذات قاع سميك أو قدر ضغط

عندما تسخن جيداً ، تضاف كمية قليلة من الزيت وبذور الكينوا

يغطى الوعاء بغطاء (يفضل استخدام غطاء بفتحة صغيرة حتى يخرج البخار)

يرج القدر عدة مرات

عندما تبدأ الكينوا في التفرقع

ضع الكينوا في وعاء التقديم وتبله بالملح.

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