طبيب البوابة: ما الذي يجعل قلبك قنبلة موقوتة؟ احترس من هذه الحالات الصحية التي يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

طبيب البوابة: ما الذي يجعل قلبك قنبلة موقوتة؟

ما هي الأسباب؟

أصبحت أمراض القلب شائعة للغاية بين الناس ، بما في ذلك الشباب. القي باللوم على الوباء أو عادات نمط الحياة غير الصحية التي اعتدنا عليها جميعًا، أنها حقيقة يجب أن نواجهها جميعًا ونحاول التغلب عليها. ومع ذلك ، فإن الشيء الوحيد الذي يجب أن نضعه في أذهاننا هو أن معرفة وتقييم عوامل الخطر لدينا والقيام بشيء حيال ذلك هو أفضل طريقة للوقاية من جميع أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs).

يعتبر قلبك من أهم أعضاء الجسم ، فهو يساعد على ضخ الدم وحمل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك. في الوقت نفسه ، هو أيضًا واحد من أكثر الأجهزة ضعفاً وعرضة لتلف الأعضاء. يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض وأضرار القلب. يمكن أن يكون بعضها صامتًا ، مما يعني أنه لن تكون هناك أعراض للتعرف عليه ، ولهذا يُنصح بإجراء فحص منتظم للقلب.

طبيب البوابة: ما الذي يجعل قلبك قنبلة موقوتة؟

ارتفاع ضغط الدم - القاتل الصامت

هناك العديد من الحالات الصحية المخادعة التي يمكن أن تجعلك متيقظًا ، ومع ذلك ، يعد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم من أخطرها جميعًا. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني ما يقرب من 1.28 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30-79 عامًا من ارتفاع ضغط الدم على مستوى العالم.

يشير ارتفاع ضغط الدم ، كما يوحي الاسم نفسه ، إلى قوة أو ضغط دم على جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك. غالبًا ما يُنظر إليه على أنه قاتل صامت لأنه ينشأ بدون أعراض معينة وفقط بعد حدوث الكثير من الضرر يحدث عندما يدرك الناس خطورة الحالة.

طبيب البوابة: ما الذي يجعل قلبك قنبلة موقوتة؟

العوامل المسببة لأمراض القلب

1. الدهون العالية

يعاني الشخص المصاب بارتفاع الكوليسترول من ترسبات دهنية في الأوعية الدموية ، مما يجعل من الصعب تدفق الدم الكافي عبر الشرايين. يمكن أن تتحلل هذه الترسبات أيضًا فجأة ، وتشكل جلطات ، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

في حين أن الكوليسترول مادة شمعية ضرورية للجسم لبناء الخلايا السليمة ، فإن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى تراكم اللويحات المعروف أيضًا باسم تصلب الشرايين.

2. داء السكري

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، "بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في قلبك". من المرجح أيضًا أن يعاني المصابون بمرض السكري من حالات أخرى ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ، والكثير من الكوليسترول الضار (LDL) ، وارتفاع الدهون الثلاثية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لوكالة الصحة.

3. البدانة

أفادت كليفلاند كلينك أن السمنة وزيادة الوزن مرتبطة بالعديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

بصرف النظر عن ارتفاع ضغط الدم والجلوكوز والدهون، تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن زيادة الوزن والسمنة تساهم أيضًا في خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية.

طبيب البوابة: ما الذي يجعل قلبك قنبلة موقوتة؟

يمكن أن تساهم عادات نمط الحياة غير الصحية في مخاطرك

يواصل الخبراء والأطباء البارزون التأكيد على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي. إن تناول الأطعمة الصحية ، والحد من الأطعمة الزيتية والمعالجة والسكرية ، والانغماس في النشاط البدني المنتظم والابتعاد عن التوتر هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

في حين أن بعض الحالات وراثية ، فإن التدخين والشرب من عادات نمط الحياة التي يمكن تغييرها من أجل صحتك وسلامتك الجيدة.

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