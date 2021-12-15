طبيب البوابة: ما الفرق بين القولون العصبي والقلق؟ ترتبط متلازمة القولون العصبي، المعروفة أكثر باسم القولون العصبي، بحالات عقلية مثل القلق والتوتر وغيرها. ولكن يمكن أن يجعل من الصعب في كثير من الأحيان على المرء معرفة ما إذا كان القولون العصبي هو مجرد تعبير عن القلق أم أنه في الواقع القولون العصبي نفسه.

طبيب البوابة: م ا الفرق بين القولون العصبي والقلق؟

الأعراض

تتشابه أعراض هذين الاضطرابين أيضًا تمامًا مثل اضطراب المعدة والإسهال والانتفاخ ويمكن أن تجعل أحدهما يبدو مثل الآخر عندما لا يكون المرء قادرًا على معرفة جذر الأعراض - فقد يكون جسديًا أو عقليًا تمامًا. يمكن أن تؤدي الطبيعة المترابطة لكليهما أيضًا إلى حدوث ارتباك عندما يكون لديك كلاهما ويتم تشغيل الأول بواسطة الأخير أو العكس.

في العديد من الحالات، وجد الكثير من الناس الراحة بعد الخضوع لعلاجات مثل التنويم المغناطيسي والعلاج السلوكي المعرفي وتقنيات الاسترخاء الأخرى مثل التدليك وما إلى ذلك. يمكنك دائمًا العثور على علاجات فعالة لمرض القولون العصبي لديك ، لكن عليك أولاً معرفة جذر الأعراض.

طبيب البوابة: م ا الفرق بين القولون العصبي والقلق؟

فيما يلي طرق يمكنك من خلالها التمييز بين القلق ومتلازمة القولون العصبي:

1. الألم

قد يحدث أن الألم الذي تشعر به أثناء مثل هذه الأمراض سيئ للغاية ، وأحيانًا لا يطاق. يغير القولون العصبي أيضًا الطريقة التي يعاني بها دماغك من الألم ، ويمكن أن يؤدي القلق بسبب هذا الألم أيضًا إلى بعض المشاكل الخطيرة. يمكن أن تستمر الحلقة المفرغة التي تؤدي إلى تحفيز الآخر إلى ما لا نهاية ، ولإيقافها ، يجب أن تعالج قلقك بشكل صحيح حتى يمكن علاج القولون العصبي الناتج ، وبالتالي إنهاء الدورة وتدمير كلا المرضين تمامًا.

2. المواعيد

على الرغم من أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي غالبًا ما يربطون أعراضهم مثل الانتفاخ والإسهال والغازات بالمعدة "القلقة" أو العصبية، فقد يحدث أن تتزامن أعراضك دائمًا مع قلقك. قد يعني هذا أن قلقك هو السبب الحقيقي لمرضك وأنه يجب عليك على الأرجح البحث عن حلول لقلقك حتى تهدأ أعراض القولون العصبي.

3. الاختبارات

يصف الأطباء في الغالب اختبارات مفصلة لاستبعاد أمراض قاتلة أخرى مثل السرطان أو عدم تحمل الطعام أو الحساسية. إذا كانت الاختبارات المعملية الخاصة بك غير حاسمة ولا تشير إلى حالة معينة ، فمن المرجح أن يصف طبيبك موعدًا مع طبيب نفساني للتوتر أو القلق.

4. الإجهاد

قد يساعدك الاحتفاظ بدفتر يوميات عن أعراضك بشكل كبير. إذا كانت لديك أي أعراض غير عادية، فيجب عليك دائمًا تدوينها ، وإذا كان التوتر موجودًا في أي مكان في القائمة، فيجب عليك اتخاذ خطوات لاستبعاده أولاً لأنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض ويكون السبب الجذري لمرضك.

5. لا شيء يعمل

لقد جربت جميع علاجات القولون العصبي الفعالة، سواء كانت تغييرات في النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أو الأدوية أو الألياف ولكن لا شيء يبدو أنه يعمل معك. هذا يشير بوضوح إلى شيء واحد، وهو أن جذر مرضك ليس جسدي.

6. الصدمة النفسية

يمكن أن يكون التاريخ الكامل للحالات التي تسبب ضغوطًا طويلة الأمد مثل الطلاق أو سوء المعاملة أو الوفيات غير المتوقعة في الماضي هو سبب متلازمة القولون العصبي بسبب الارتباط القوي الموجود بين الإجهاد و IBS. يُنصح بالعلاج من تاريخ الصدمة لديك ثم مراقبة التغييرات التي تحدث في حياتك وصحتك.

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