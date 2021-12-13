طبيب البوابة: 5 خطوات هامة لشرب الماء يحتاج جسمنا إلى الماء لطرد السموم ، ونقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا ، والحفاظ على صحة بشرتنا وتليين مفاصلنا. ولكن لطالما كرر الأيورفيدا ، نظام الطب الهندي القديم ، أنه لا يمكن للمرء الاستفادة من جميع فوائد شرب كميات كافية من الماء إلا إذا شربه بشكل صحيح.

هذا صحيح. إذا كنت أحد أولئك الذين يشربون كوبًا من الماء دفعة واحدة ، فعليك التوقف عن فعل ذلك الآن.

وفقًا للأيورفيدا ، قد يؤدي شرب الماء بشكل غير صحيح إلى العديد من المشكلات ، أحدها يعطل عملية الهضم.

طبيب البوابة: 5 خطوات هامة لشرب الماء

كيف يمكن للمياه أن تعطل عملية الهضم؟

الهضم السليم للطعام ضروري لامتصاص العناصر الغذائية. عندما تشرب الكثير من الماء قبل بدء الوجبة أو الشراب بين الوجبة ، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف صحة الجهاز الهضمي ، كما تشير الأيورفيدا. ويعتقد أن القيام بذلك يؤثر على حالة الطعام في المعدة بشكل مباشر. إلى جانب ذلك ، فإن الماء عبارة عن سائل تبريد ويمكنه تهدئة حموضة وحرقة الجهاز الهضمي أثناء تناول الطعام. قد يؤدي شرب الماء بانتظام أثناء الوجبة أيضًا إلى الإصابة بالسمنة.

طبيب البوابة: 5 خطوات هامة لشرب الماء

الطريقة الصحيحة لشرب الماء

لا تشرب كوبًا من الماء دفعة واحدة. اشربه ببطء رشفة رشفة. لا تشرب الماء مباشرة قبل تناول وجبتك أو بعدها. هذا يمكن أن يخفف من عصير المعدة ، مما يجعل من الصعب على نظامك الهضم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام . إذا كنت تشعر بالعطش ، اشرب الماء قبل 30 دقيقة من موعد وجبتك أو انتظر لمدة 30 دقيقة بعد وجبتك . أثناء تناول الوجبة إذا شعرت بالعطش ، اشرب 1-2 رشفة من الماء وليس كوبًا منها . اشرب الماء الدافئ لتحسين هضم الطعام. الماء الدافئ أكثر ترطيبًا من كوب الماء البارد .

طبيب البوابة: 5 خطوات هامة لشرب الماء

لماذا يجب ان لا تقف وتشرب الماء؟

شيء آخر يجب أن تفعله عندما تشرب الماء. الوقوف وتناول كوبًا من الماء يمكن ان يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

ماذا يحدث عند شرب الماء وقوفاً؟

عندما تشرب الماء أثناء الوقوف ، فإنه يمر عبر النظام بتدفق مستقيم. يمر بسهولة من جسمك ويصل إلى القولون. إن شربه ببطء يسمح للسائل بالوصول إلى جميع أعضاء الجسم ، حيث من المفترض أن يؤدي المهمة. ينتج عن هذا ترسب السموم من الكلى والمثانة. علاوة على ذلك ، فإن شرب الماء لا يروي عطشك حقًا.

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