طبيب البوابة: 5 أسباب غير كورونا تفقدك حاسة الشم جلب فيروس كورونا الجديد عدة أعراض تتراوح من الحمى الخفيفة والسعال المستمر والتعب إلى مرض أكثر غموضًا ، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق ، والمعروف أيضًا باسم فقدان الشم. في حين أنه لا يسبب أي مضاعفات خطيرة في الجسم ، إلا أن الحالة نفسها يمكن أن تكون مؤلمة للغاية وتغير الحياة ، وتؤثر على نوعية الحياة بعدة طرق.

ادعى الخبراء أيضًا أن حاسة الشم الضعيفة يمكن أن تستمر بعد أيام من الإصابة بعدوى كوفيد-19، وهذا هو السبب في أنها أيضًا علامة على ما بعد الإصابة بكوفيد-19. ومع ذلك ، يمكن أن يتأثر الجهاز الشمي بالعديد من الأسباب الأخرى. بخلاف فيروس SARs-COV-2 ، يمكن أن يكون سبب فقدان حاسة الشم بسبب عوامل أخرى. اكتشف ما هي.

طبيب البوابة: 5 أسباب غير كورونا تفقدك حاسة الشم

1.الاورام الحميدة الأنفية

السلائل الأنفية هي أورام غير سرطانية في الممرات الأنفية غير مؤلمة ولكنها مزعجة. يمكن أن تتدلى إلى فتحة الأنف أو تمتد إلى منطقة الحلق، مما يتسبب في انسداد الممر الأنفي ، مما يؤدي إلى الاحتقان ومشاكل التنفس والصداع وفقدان الرائحة. تنجم السلائل الأنفية عن التهاب مزمن أو حساسية أو اضطرابات مناعية معينة.

طبيب البوابة: 5 أسباب غير كورونا تفقدك حاسة الشم

2.الحساسية والتهاب الجيوب والأنفلونزا ونزلات البرد

تمامًا مثل كوفيد-19 ، يمكن أن تؤدي العديد من فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى إلى فقدان الرائحة. يمكن أن تسبب العدوى مثل نزلات البرد العادية أو عدوى الأنفلونزا الى فقدان الشم ، والذي يمكن أن يستمر لبعض الوقت. الحساسية الشديدة ومشاكل الجيوب الأنفية المزمنة هي بعض الأسباب الشائعة لفقدان الرائحة. فقدان حاسة الشم والتذوق مع الحساسية ناتج عن احتقان الأنف. نظرًا لأن الممر الأنفي مسدود لأي سبب من الأسباب ، يصبح من الصعب على الجزيئات الوصول إلى الأعصاب المسؤولة عن وظائف الشم في أنفك.

طبيب البوابة: 5 أسباب غير كورونا تفقدك حاسة الشم

3.الشيخوخة

يحتوي تجويف الأنف على مستقبلات شمية ترسل المعلومات عبر الأعصاب إلى الدماغ ، مما يسهل وظائف مثل الرائحة. ومع ذلك، يمكن أن تحدث حالات مثل فقدان الشم إذا كانت الأعصاب تعاني من أي ضرر. ومع ذلك ، فإن فقدان حاسة الشم والذوق يمكن أن يكون نتيجة محتملة للشيخوخة حيث تضعف الأعصاب والمستقبلات بمرور الوقت ، مع تقدم الناس في السن. تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم بصر الشيخوخي ، والتي تشير إلى التدهور التدريجي لحاسة الشم بسبب عملية الشيخوخة ، وهو سائد لدى من تبلغ أعمارهم 70 عامًا فما فوق.

طبيب البوابة: 5 أسباب غير كورونا تفقدك حاسة الشم

4.إصابة بالرأس

يمكن للمرء أن يفقد حاسة الشم بعد إصابة الرأس / الدماغ. وذلك لأن بعض أجزاء الدماغ مرتبطة بنظام الشم. القشرة الأمامية الحجاجية ، الموجودة فوق العينين وخلفهما ، والانسولا ، التي تقع تحت الأذنين ، القشرة الكمثرية ، التي تقع بين الجزأين الآخرين ، مرتبطة بوظائف الرائحة. يمكن أن تؤدي إصابة الرأس إلى تلف أي من هذه المناطق أو جميعها ، مما يؤدي إلى فقدان حاسة الشم.

طبيب البوابة: 5 أسباب غير كورونا تفقدك حاسة الشم

5.يمكن أن تؤثر الأدوية أيضًا على حاسة الشم

كما يمكن لبعض الأدوية والمواد الكيميائية السامة أن تضعف حاسة الشم لدى الناس. يمكن أن تؤدي المضادات الحيوية مثل الأمبيسلين والتتراسيكلين وبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان وبعض مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين إلى فقدان الشم.

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