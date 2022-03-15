طبيب البوابة: الجينات لها دور في صحة فمك في حين أن خيارات نمط الحياة السيئة عادة ما تُلقى باللوم على صحة الأسنان السيئة ، فقد اتضح أن الجينات قد تلعب أيضًا دورًا في صحة الفم.

يُعتقد أن عدم وجود نظام رعاية صحية للأسنان وعادات الأكل غير السليمة هي السبب الرئيسي لتسوس الأسنان.

طبيب البوابة: الجينات لها دور في صحة فمك

الدراسة

تشير دراسة أجرتها جمعية طب الأسنان الأمريكية إلى أن العوامل الوراثية تشارك في 60 في المائة من حالات تسوس الأسنان. يمكن أن تُورث جميع مشكلات صحة الفم مثل سرطان الفم أو أمراض اللثة أو الأسنان المنحرفة أو تشوهات الفم الجينية.

أظهرت دراسة حديثة أخرى أن سوء نظافة الفم ينتج عنه بكتيريا أمراض اللثة ويسرع شيخوخة الميكروبيوم الفموي بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا.

أظهرت الدراسة التي أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم أنه في غضون 24-72 ساعة من انقطاع نظافة الفم ، كان هناك انخفاض حاد في وجود "بكتيريا الفم الجيدة '' والمواد الكيميائية المفيدة المضادة للالتهابات المرتبطة بها.

كما تم اكتشاف زيادة في "البكتيريا السيئة" الموجودة عادة في أفواه مرضى التهاب دواعم السن ، وهو مرض شديد في اللثة يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان أو فقدانها.

طبيب البوابة: الجينات لها دور في صحة فمك

نظام صحي جيد للأسنان

في الوقت نفسه ، يمكن الوقاية من معظم مشاكل صحة الفم. يمكن أن يؤدي اتباع نظام صحي جيد للأسنان وتجنب بعض الأطعمة إلى قطع شوط طويل في ضمان صحة الفم والأسنان بشكل مثالي.

يمكن أن تنتقل أمراض الفم مثل التهاب اللثة وراثيًا وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام إذا كان للعائلة تاريخ. على الرغم من أنه، بغض النظر عن التركيب الجيني ، يمكن الوقاية من مشاكل الفم مثل تسوس الأسنان.

إلى جانب غسل الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل ، يجب أيضًا الحفاظ على الترطيب المناسب - فهو مناسب للأسنان والجسم.

وأخيراً زيارة طبيب الأسنان مرة كل سنتين أمر لا بد منه أيضًا. فهي تساعد في تلقي الأساليب المستهدفة تجاه صحة الفم ويمكنها أيضًا التعرف على المشكلات المهمة في مرحلة أولية للغاية.

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